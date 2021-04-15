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Пять рассмотренных вопросов на заседаниях трех постоянных комиссий – таков итог работы депутатского корпуса Дубны 8 апреля.

Формирование Молодежного парламента при Совете депутатов обсудили члены комиссии по делам молодежи, спорту и физической культуре под председательством Михаила Хоры. На уточняющие вопросы депутатов отвечали профильный заместитель главы администрации Николай Мадфес, начальник отдела по делам молодежи Михаил Богомолов и председатель нынешнего состава Молодежного парламента Егор Волков.

Напомним, что быть избранными в Молодежный парламент могут жители Дубны в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Возможность отдать свой голос в поддержку кандидатов предоставлена молодым избирателям от 14 до 35 лет.

Постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам (председатель Ярослав Викулин) поддержала ходатайство директора Объединенного института ядерных исследований о награждении Почетными грамотами и Благодарностями Совета депутатов сотрудников объектов социальной инфраструктуры ОИЯИ: бассейна «Архимед», стадиона «Наука», ДК «Мир», универсальной библиотеки имени Блохинцева.

На расширенном заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и туризму с участием представителей Общественной палаты Дубны и Совета ветеранов выступил Герой Советского Союза, летчик-испытатель Владимир Николаевич Кондауров. Он рассказал о работе над проектом «Аллея героев». Сообщил, что эта инициатива несколько лет назад получила одобрение у руководства города и Городской комиссии по установке мемориальных сооружений, памятников и памятных знаков на территории города Дубны и продемонстрировал несколько вариантов визуализации входной группы и стел с портретами героев – жителей Дубны, которые планируется установить по пути к мемориалу «Братские могилы».

Участники заседания высказались за то, что сама идея должна быть реализована, но с учетом мнения горожан. Концепцию оформления аллеи необходимо довести до окончательной версии и вынести на общественное обсуждение. Свои рекомендации комиссия направит в администрацию города.

Завершающим вопросом стала текущая ситуация с лицензированием кабинета «Охрана зрения» ДОУ № 20 «Ёлочка». Председатель депутатской комиссии Александр Руденко ознакомил коллег, представителей администрации, родителей с информацией Дубненской городской больницы. Комитет по управлению имуществом города направил главному врачу ДГБ Алексею Осипову пакет документов на передачу помещения в детском саду в безвозмездное пользование и завершает подготовку договора на передачу медицинского оборудования (точно так же – в безвозмездное пользование, а не в собственность). Обязательное условие для лицензирования – заключение договора на техническое обслуживание оборудования, что займет 7-10 дней. По истечении еще двух месяцев городская больница надеется получить лицензию.

По информации Совета депутатов г.о. Дубна