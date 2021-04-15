В солнечный день 9 апреля у монумента ДОТ собрались участники проекта «Они научили нас побеждать». В рамках этого проекта вот уже более 15 лет проводятся патриотические мероприятия в городе, ведутся работы по реконструкции и благоустройству монумента ДОТ. Встреча не была случайной. На ней присутствовал архитектор Владимир Курнаков. В 2005 году он участвовал в качестве архитектора в масштабной реконструкции Мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (Братские могилы) на Большой Волге. Владимир Сергеевич не раздумывая принял предложение поучаствовать в благоустройстве мемориала ДОТ на бескорыстной основе. Сам монумент был открыт в 1975 году. Его автором является заслуженный работник культуры РФ Ю.И. Сосин. Памятник имеет небольшие габариты, относительно невысок. Дубненцы имеют возможность, проходя мимо ДОТа, рассмотреть и даже прикоснуться к шероховатой бетонной поверхности фортификационного сооружения. И представить, каково было зенитчицам, несшим на объекте службу, проникнуть в ДОТ через подземный лаз и находиться в ограниченном пространстве на боевом дежурстве, вести наблюдение через небольшой смотровой проем. Всегда быть готовым к атаке противника и, быть может, принять бой – первый и последний в своей жизни. Все это придает энергетику этому оборонительному сооружению… На встрече было предложено внести небольшие корректировки в обустройство комплекса без радикальных изменений, но в этом и есть смысл бережного отношения к памятнику. Решено демонтировать оградительные белые металлические столбики, так как с появлением противотанковых ежей они утратили своё функциональное назначение и не представляют никакой эстетической ценности. Большой диаметр ствола ели у памятника не следует красить белой краской, для целостного восприятия нужно, чтобы белый цвет доминировал только на поверхности ДОТа. Две разные фактуры – белый бетон и живая кора дерева естественного цвета контрастируют и удачно дополняют друг друга. Для более удобного подхода к памятнику будет выполнена дорожка из тротуарной плитки между аллеей, высаженной в честь 70-летия победы в Битве под Москвой, и противотанковыми ежами. Дорожка будет заканчиваться двумя табличками, на которых разместится информация о защитниках Волжского района гидросооружений в годы войны и история восстановления памятника. Между ними будет установлена гильза от зенитного снаряда образца 1941 года. Текст для информационных табличек будет подготовлен сотрудниками Музея истории, археологии и краеведения г. Дубны. В настоящее время многие военные архивы рассекречены, поэтому мы получили доступ к интересным документам и фотографиям военного времени. Член левобережного отделения Городского совета ветеранов, много лет возглавлявшая работу отделения, Нина Григорьевна Дьячкова попросила упомянуть в тексте этих информационных табличек девушкек-зенитчиц, фамилии которых она помнит до сих пор. Дочь автора памятника Марина Юрьевна Сосина поддержала идею благоустройства памятника и выразила желание быть донатором этого проекта. Памятник ДОТ популярен среди жителей и гостей города. Правда, пока еще территория вокруг памятника не приобрела достойный вид, а после схода снега и вовсе видны следы пребывания вокруг ДОТа любителей зимней рыбалки. Проблемы доставляют и автолюбители, бросающие свои машины у памятника и перекрывающие подход к нему. Земля, на которой находится памятник и вблизи него, имеет статус федеральной и к городу отношения не имеет. Участниками встречи было предложено подготовить соответствующее письмо по подведомственности о приведении в порядок этой территории для придания ей более благоустроенного вида. Кроме того, было предложено рассмотреть технические возможности освещения памятника в темное время суток. Правильно расставленные источники освещения и подобранные цвета подсветки были бы очень эффектны. Участники проекта надеются, что благоустроенный памятник войдет в список мест, посещаемых экскурсионными делегациями в городе, а сам памятник станет мемориалом. Для этого есть все условия и возможности. Как и все предыдущие годы финансирование работ по сохранению ДОТа и облагораживанию прилегающей территории будет вестись частным образом, без привлечения государственных средств. О ходе проведения работ по благоустройству памятника и его результатах мы будем обязательно рассказывать читателям газеты. Подготовила Анна Сухая Фото автора