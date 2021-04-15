Ремонт тротуаров в Дубне начнется в середине мая, сообщил глава Дубны С.А. Куликов. Всего в этом году будет отремонтировано 27 тротуаров общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Все работы планируется завершить до 31 августа 2021 года. Вот перечень тротуаров, которые предстоит обустроить за счет городского бюджета: - пр. Боголюбова вдоль д.30 - пр. Боголюбова от д 33А в сторону пр. Боголюбова, д. 33 до пешеходного перехода - пр. Боголюбова у д. 34 - пр. Боголюбова, д. 33, вдоль дома - пр. Боголюбова, между маг. «Эгоист» и «Канцелярыч» - ул. Вокзальная (с одной стороны) - ул. Волжская, вдоль д. 3 по ул. Попова (включая спуск и вход в Парк семейного отдыха) - ул. Инженерная, д. 19-23 - ул. Инженерная д. 22-26 - ул. Кирова, маг «Фермер», а также пешеходный переход - ул. Кирова от Хлебозаводского переулка до д. 72Б - ул. Курчатова, дома 19-21 - ул. Ленинградская, д.3, 3А - ул. Ленинградская, д. 1, ж/д переезд - ул. Луговая, от ул. Вокзальная до поворота на УФМС - ул. Макаренко от пер. Хлебозаводской до д. 43 - ул. Мещерякова, д. 16 - ул. Мира (нечетная сторона) от ул. Мещерякова до пл. Мира, включая остановку - ул. Мира д. 2/13 до магазина «Фамильные ценности» - ул. Октябрьская от д. 7 до ул. Тверская - ул. Понтекорво д. 17, 15, 13 к детской площадке - ул. Понтекорво, д. 22 вдоль ул. Вернова - ул. Правды вдоль д. 21, 23, 25 - ул. Урицкого, от ЖК «Виль Хаус» до ул. Макаренко, вдоль здания АТС - ул. Центральная от пер. Чкаловский до пер. Восточный - ул. Энтузиастов: от ул. Энтузиастов, д. 11А до детского сада №25 «Золотой ключик» - тротуар к СК «Волна» от существующего тротуара между ул. Жуковского и ул. Октябрьская, переход.