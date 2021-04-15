14 апреля 80-летний юбилей отмечает начальник штаба Дубненского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз офицеров запаса» полковник в отставке Иван Михайлович Василенко. Иван Михайлович с присущими ему качествами олицетворяет образ настоящего русского офицера – мужественного, высокообразованного и при этом очень творческого, с большой душой и глубоким внутренним миром. Поздравления в адрес полковника Василенко в день юбилея приходят из разных уголков нашей Родины – от близких, друзей, сослуживцев, курсантов... Часть из них сегодня мы публикуем в газете. Уважаемый Иван Михайлович! От имени всего десантного сообщества «Союз десантников России» поздравляет Вас с юбилеем! Вы прошли непростой и весьма насыщенный жизненный путь, являясь примером ответственного, профессионального и искреннего человека, хранящего верность своим принципам. В этот торжественный день от всей души желаем Вам крепкого десантного здоровья, исполнения намеченных планов, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким! Пусть всегда рядом с Вами будут верные друзья, истинные единомышленники, близкие и любимые люди. В.А. Востротин, лидер Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Герой Советского Союза, генерал-полковник В.Н. Юрьев, председатель Центрального Правления Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Уважаемый Иван Михайлович! Сердечно поздравляю Вас с 80-летием! Ваши служба и плодотворная деятельность во благо Вооружённых Сил, знания, высокий профессионализм, компетентность и целеустремленность вызывают глубокое уважение. Я много лет знаю Вас как доброго, мудрого и дипломатичного человека, восхищаюсь Вашей энергией, силой воли и интересом к жизни. От всей души желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях и воплощения самых смелых планов. Пусть Ваша жизнь всегда остается наполненной пониманием и поддержкой друзей и коллег, теплом домашнего очага. Павел Насонов, выпускник ВВВСКУ 1993 года, генеральный директор ООО «РАТА-Экспресс» Дубненское отделение Российского союза офицеров запаса и Ассоциация выпускников ВВВСКУ сердечно поздравляют начальника штаба полковника в отставке Василенко Ивана Михайловича с юбилеем! Желаем здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и творческого долголетия! Мира вам и благополучия! Иван Михайлович Василенко начал свою службу в военно-строительных частях с 1970 года на должности заместителя командира роты по политической части в г. Красноярск-26. Затем служил агитатором Управления ВСЧ (в/ч 20117). Впоследствии получил назначение на должность преподавателя в ВВСТУ, служил на кафедре гуманитарных дисциплин. Затем был назначен на должность старшего преподавателя, далее - заместителя начальника кафедры и уже перед выходом на заслуженный отдых трудился начальником исследовательского отдела. В училище самым первым защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата психологических наук. Разработал и самое главное внедрил в практику методические указания по учёту психологических особенностей военных строителей. И даже слова и музыку гимна родного училища написал Иван Михайлович! В 1988 принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Впоследствии свои наблюдения за поведением людей в экстремальных ситуациях использовал при проведении занятий с курсантами училища. На пенсии в течение 12 лет как начальник штаба руководит Дубненским отделением Российского Союза офицеров запаса. Являлся главным инициатором сооружения в Дубне памятника ликвидаторам радиационных аварий и памятника «Курсантам военного училища атомного проекта СССР». На данный момент руководит ансамблем «Фронтовые песни» ВВВСКУ, который выступает практически по всей России с большим успехом. Настоящий русский офицер, патриот, мастер своего дела, умнейший, мудрейший педагог и человек! Уважаемый, драгоценный Иван Михайлович! От всего сердца поздравляю Вас с 80-летием! Желаю Вам быть крепким и энергичным. Будьте примером для молодых поколений, будьте опорой и поддержкой своей дружной семье. Желаю Вам мирного неба над головой, долголетия, здоровья, жизненного благополучия и душевного спокойствия. Евгений Шипулин, выпускник 1990 года, 7 рота

Уважаемый Иван Михайлович! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Зная Вас долгие годы, с уверенность можем сказать, что Вы - человек открытой души, честный и добросовестный, человек активной жизненной позиции. Прекрасный организатор и вдохновитель многих идей по увековечиванию памяти нашего родного училища. Принимаете активное участие в работе Ассоциации выпускников ВВВСКУ и Союза офицеров запаса. Являетесь инициатором движения по патриотическому воспитанию молодежи. Много сил отдаете работе в Совете ветеранов и других общественных организациях города.Вы являетесь для нас образцом чести, преданности своему делу, беззаветному и бескорыстному служению Родине. Вы - настоящий офицер! Желаем Вам крепчайшего здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии, любви и уважения родных и близких Вам людей. Выпускники ВВВСКУ 1987 года Уважаемый Иван Михайлович! Говорят, кто вкладывает всю душу в свой труд, тот получает самый лучший результат. Таков закон жизни и природы. В Вашей жизни таким делом стало воспитание командиров для Советской армии. Вы отдали любимому делу много лет, сил и терпения, а теперь вправе получить самые достойные плоды своего труда - мир на Земле, уважение близких и сослуживцев, благодарность подрастающего поколения. В Ваш день рождения желаем чувствовать себя самым счастливым человеком! Продолжайте радоваться жизни и философски относиться к «непредсказуемостям» судьбы, находя в них массу плюсов для радости в окружении своей семьи. Коллектив педагогов и учащихся гимназии №3 Коллектив гимназии N11 поздравляет Ивана Михайловича Василенко с юбилеем! Вот уже девять лет нас связывает крепкая дружба. Мы очень признательны Ивану Михайловичу за неравнодушие, желание передать детям свой опыт, чувство любви к Родине, готовность в любой момент встать на ее защиту. За эти годы в гимназии появились традиции, о которых знает каждый ученик: смотр строя и песни, незабываемые классные часы в преддверии 9 Мая, концерты с участием Союза офицеров запаса, участие в дне памяти Чернобыльской трагедии… Идейным вдохновителем, организатором и председателем жюри был, есть, и, мы уверены, будет Иван Михайлович Василенко. Здоровья Вам, новых планов, поменьше разочарований и всего самого доброго! Ждём новых встреч! Педагогический, ученический и родительский коллективы гимназии № 11 Уважаемый Иван Михайлович! В день Вашего юбилея примите искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия. Мы знаем Вашу целеустремлённость, увлечённость общественной работой и желание сделать наш город краше и лучше. По Вашей инициативе на площади Мира установлен памятник участникам ликвидации радиационной аварии на ЧАЭС и при Вашем активном участии создан музей ВВВСКУ. Общественной работе, которую ведете с 1998 года, Вы отдали весь опыт, все свои знания. Вы создали ансамбль «Фронтовые песни» Дубненского отделения Российского Союза офицеров запаса, который получил премию Губернатора Московской области, стал лауреатом областного творческого конкурса, посвящённого 75-летию Великой Победы. Вы проводите большую патриотическую работу в школах Дубны. С Вами, ­ интеллигентным, внимательным человеком, очень приятно общаться и решать насущные вопросы в Совете. Иван Михайлович! Желаем Вам бодрости духа, успеха, любви и уважения родных и близких. Городской Совет ветеранов Иван Михайлович Василенко начал свою службу в военно-строительных частях в 1970 году на должности заместителя командира роты по политической части в г. Красноярск-26. Затем служил агитатором Управления ВСЧ (в/ч 20117). Впоследствии получил назначение на должность преподавателя в ВВСТУ. В училище самым первым защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата психологических наук. Разработал и самое главное внедрил в практику методические указания по учёту психологических особенностей военных строителей. В 1988 принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Впоследствии свои наблюдения за поведением людей в экстремальных ситуациях использовал при проведении занятий с курсантам и училища. За период службы в течение 29 лет награждён орденом «За Службу Родине в ВС СССР» 3 степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, имеет звание «Ветеран атомной энергии и промышленности». На пенсии в течение 12 лет как начальник штаба руководит Дубненским отделением «Российского Союза офицеров запаса». Являлся главным инициатором сооружения в Дубне памятника ликвидаторам радиационных аварий и памятника «Курсантам военного училища атомного проекта СССР». Его всегда отличали высокая порядочность, инициативность, большие организаторские способности. Уважаемый Иван Михайлович! Выпускники училища 1989 года сердечно поздравляют Вас с юбилеем! Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и звонкого голоса как солиста хорового коллектива офицеров запаса города Дубны!