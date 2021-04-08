30 марта состоялся рабочий визит руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероники Скворцовой в Объединенный институт ядерных исследований. Директор ОИЯИ академик Григорий Трубников принял представительную делегацию ФМБА России.

В ходе визита представители ФМБА России ознакомились с ходом реализации мегасайенс проекта NICA в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, а также с уникальной вычислительной инфраструктурой Лаборатории информационных технологий Института. Кроме того, В. Скворцова посетила ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 9» ФМБА России.

На встрече руководства Объединенного института ядерных исследований, ФМБА России и главы города Сергея Куликова состоялось обсуждение широкого спектра возможностей по развитию сотрудничества ОИЯИ и ФМБА России на основе уже сложившихся традиций и успешного опыта кооперации.

В качестве одного из возможных направлений совместной работы стороны выделили сотрудничество в области производства радиоактивных изотопов для медицины. Интерес руководства ФМБА России вызвали возможности ОИЯИ по производству трековых мембран.

В фокусе внимания участников встречи было планируемое в Институте создание нового сверхпроводящего ускорителя для протонной терапии, призванного стать одним из элементов научной инфраструктуры будущего инновационного центра ОИЯИ. Руководство ФМБА России выразило готовность поддержать профильные инновационные разработки ОИЯИ, в том числе рассмотреть возможности содействия в лицензировании и сертифицировании высокотехнологичного оборудования медицинского назначения.

Обсуждались возможности сотрудничества ОИЯИ и ФМБА России по направлениям радиобиологических исследований, включая междисциплинарные области космической медицины и подготовки космических полетов, биоинформатики и генетики.

Кроме этого, стороны отметили важность обеспечения сотрудников ОИЯИ и жителей Дубны современной медицинской помощью. Представители ФМБА России выразили готовность содействовать качественному развитию как МСЧ № 9, так и городской медицинской инфраструктуры по направлениям сосудистой хирургии, кардиологии, реабилитологии, диагностики и профилактики заболеваний.

По материалам jinr.ru

Фотографии Игоря Лапенко