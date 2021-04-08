Очередное заседание Совета депутатов городского округа Дубна прошло динамично и конструктивно. Все темы, включенные в повестку дня, предварительно прорабатывались на постоянных депутатских комиссия. Экспертное заключение, где это необходимо, подготовила Контрольно-счетная палата. Все итоговые документы были выверены, замечания и дополнения учтены. Депутаты приняли изменения в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. – Корректировка внушительная, задействовано 11 программ, все мероприятия важные, – подчеркнул председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов – Дополнительные средства в текущем году закладываются на ремонт дорог (19,7 млн рублей) и комплексное благоустройство дворов (5 млн рублей), а также на обновление разметки дорог (4,3 млн рублей) и подготовку к празднованию юбилейного Дня города (2 млн рублей). Кроме того, будут профинансированы работы МАУ «Городские парки» по обслуживанию общественных территорий (11,6 млн рублей), в том числе подсыпку песка на пляж в институтской части города. Основные характеристики бюджета на 2021 год: - общий объем доходов – 2 655 571 тыс. рублей (увеличен на 19 355 тыс. рублей); - общий объем расходов – 2 891 971 тыс. рублей (увеличен на 39 912 тыс. рублей); - дефицит бюджета – 236 400 тыс. рублей (увеличен на 20 557 тыс. рублей). Подготовка новой редакции Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы велась больше года. Об этом доложил на Совете Ярослав Викулин, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам. Он сообщил, что в разработке документа участвовали все депутатские комиссии, поступали и рассматривались предложения от жителей, предприятий, организаций города. Финальная версия получила одобрение Совета депутатов. Желающие смогут ознакомиться с Планом мероприятий на официальном интернет-портале органов местного самоуправления – www.naukograd-dubna.ru. Единогласным было решение депутатского корпуса убрать пункт 4.1.7. о порядке инвентаризации кладбищ из действующего Положения о погребении и похоронном деле в городе Дубне. Оно признано утратившим силу после того, как региональным законодательством «установление порядка проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ» отнесено к полномочиям Правительства Московской области. Утверждена надбавка к должностному окладу главе городского округа за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, которая регламентирована федеральным законом. С учетом ряда рекомендаций Контрольно-счетной палаты утвержден отчет Комитета по управлению имуществом города о результатах приватизации за 2020 год. В прошлом году с рассрочкой на пять лет продано пять объектов муниципального имущества, среди которых два нежилых помещения на проспекте Боголюбова, дом15 и три – на ул. Октябрьской, дом 2а. С годовым отчетом о деятельности главы и администрации городского округа выступил Сергей Куликов. Напомним, что главой города Сергей Александрович был избран в конце октября 2020 года. Депутаты назвали отчет полным, информативным, хорошо структурированным. Отметили, что в нем отражены основные направления деятельности исполнительного органа власти и его руководителя, реализация муниципальных программ и социально-экономическое развитие города. Этот отчет будет опубликован в полном объеме отдельно, а также планируется публичный отчет главы перед жителями. Согласно регламенту, решение о награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» принимается в результате тайного голосования. По кандидатуре Сергея Дмитриева, вице-директора Объединенного института ядерных исследований, депутаты были единодушны. Одна из самых высоких муниципальных наград стала признанием большого вклада Сергея Николаевича в развитие науки, укрепление международного научно-технического сотрудничества, в том числе на посту директора Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флёрова с 2007 по 2020 год. Депутаты особо подчеркнули, что по его инициативе получают поддержку образовательные учреждения Дубны, много лет оказывается шефская помощь лицею № 6. Завершающим вопросом был принят План нормотворческой работы Совета депутатов на II квартал 2021 года. В «Разном» прозвучало несколько сообщений. В частности, о временном закрытии ДОУ № 23 «Улыбка» на период ремонта кровли с переводом детей в другие детские сады (целыми группами, вместе с воспитателями). А также о создании укрупненного Сергиевопосадского информационного агентства, куда войдут Дубненское и Талдомское информагентства. Базироваться оно будет в Дубне, руководителем назначена Людмила Пирогова. Депутаты выразили озабоченность перспективой появления в наукограде специализированной площадки для приема строительного мусора. Обращение депутатов Горсовета к заместителю Председателя Правительства Московской области А.В. Разину и главе городского округа Дубна С.А. Куликову по этому поводу – читайте на с. 4 По информации Совета депутатов г.о. Дубна