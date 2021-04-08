На территории Подмосковья собираются открыть 16 площадок для обращения со смешанным строительным мусором. Пять из них будут созданы при помощи компании «РТ-Инвест», еще пять площадок дооборудуют. Также к общему числу присоединятся шесть уже существующих комплексов по переработке отходов, сообщил заместитель председателя Правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов, которое проходило 22 марта. Дубна, как было озвучено на совещании, должна стать одной из этих площадок по приему и переработке строительного мусора. Для наших горожан такая новость стала, мягко выражаясь, шокирующей. О том, что Дубна в ближайшие месяцы, по планам областного правительства, будет одним из центров по приему, сортировке и частичной переработке огромного количества строительного мусора (проектные мощности объекта – 200 тысяч тонн в год) не знали, как оказалось, даже депутаты Горсовета. На днях они направили обращение заместителю председателя Правительства Московской области Разину А.В. и главе городского округа Дубна Куликову С.А. с просьбой не допустить создания на территории нашего города подобного комплекса. Публикуем это обращение полностью, поскольку считаем, что горожане вправе знать о планах областного руководства и о позиции городских депутатов по этому вопросу. «22 марта 2021 года из СМИ депутаты Совета депутатов городского округа Дубна Московской области узнали о том, что компания АО «РТ-ИНВЕСТ» в мае текущего года планирует запустить в городском округе Дубна предприятие по переработке строительных отходов общим объёмом 200 000 тонн в год. Предприятие будет располагаться на площадке ООО «РФК ЭКОСИСТЕМА» после его приобретения АО «РТ-ИНВЕСТ». По имеющейся информации, сделка пока не заключена. В настоящее время ООО «РФК ЭКОСИСТЕМА», в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Московской области на своей производственной площадке перегружает и перерабатывает до 30 000 тонн бытовых отходов из жилищ и отходов потребления на производстве. На данной территории производится отстой, техническое обслуживание и ремонт мусоровозов. Жалоб населения на базу перегрузки и переработки отмечено не было. Ранее ООО «РФК ЭКОСИСТЕМА» являлось пионером в Московской области по переработке отходов, имеющих вторичную ценность. Предприятие ставили в пример другим муниципалитетам и с гордостью демонстрировали их представителям. Вместо такого эффективного и нужного для нашего наукограда предприятия, предлагается начать переработку строительных отходов с предполагаемым объёмом 200 000 тонн в год. При этом мнение органов местного самоуправления, жителей Дубны по перспективе строительства предприятия по переработке строительных отходов не запрашивалось и не учитывалось, городское сообщество было поставлено перед фактом. В связи с намеченными планами строительства предприятия по переработке строительных отходов депутаты Совета депутатов городского округа Дубна отмечают следующее. Предполагаемое место размещения предприятия находится на территории ООО «РФК ЭКОСИСТЕМА» (участки 50:40:0020401:97 и 50:40:0020401:82), и непосредственно граничит с территорией государственного университета «Дубна» (участок 50:40:0000000:5061), который входит в ТОП-100 лучших ВУЗов России. На территории Университета размещаются учебные корпуса, спортивные сооружения и общежития, а также учебные корпуса муниципального лицея «Дубна», частной школы «Полис-лицей», вместе с тем ранее выделены земельные участки под строительство будущих корпусов различного назначения, в том числе для размещения уже запроектированного студенческого общежития на 600 мест. На территории университетского городка могут одновременно находиться более 5000 учащихся, преподавателей, научных сотрудников и обслуживающего персонала, которые вынуждены будут дышать пылью и слушать грохот от погрузки, разгрузки и переработки строительного мусора. Согласно п. 7.1.12 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 000 тонн в год относятся к I классу опасности с санитарно-защитной зоной в 1000 м. Согласно действующему СанПиНу в санитарно-защитной зоне, в частности, не допускается размещать: спортивные, образовательные сооружения, жилую застройку, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки. В соответствии с п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года №222 на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитной зоны, не допускается строительство или реконструкция объектов, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям, установленным для санитарно-защитных зон. В случае установления санитарно-защитной зоны от планируемого к размещению предприятия по сортировке строительных отходов в соответствии с действующими нормами большое количество собственников земельных участков, в том числе и многодетные семьи, будут лишены возможности построить или реконструировать свои дома. В границах 1000-метровой зоны от земельного участка ООО «РФК «Экосистема» расположена существующая индивидуальная и многоквартирная жилая застройка по улицам Мичурина, Ленинградская, Университетская, 8 Марта, Новогодняя, Сосновая, а также предназначенные для застройки земельные участки, в том числе предоставленные в собственность многодетным семьям, и перспективная застройка Объединенного института ядерных исследований. Переработка строительных отходов объемом 200 000 тонн в год на предприятии в черте города повлечет приток на городские автодороги нескольких десятков тысяч грузовых автомобилей в год, привозящих отходы и увозящих их после переработки. Это неизбежно приведет к быстрому разрушению дорожного полотна, повышенному загрязнению окружающего воздуха выхлопными газами. Кроме этого, поток грузовиков пойдет по городским дорогам, что негативно скажется на безопасности дорожного движения. Обращаем ваше внимание, что маршрут к предприятию по переработке строительных отходов будет пересекаться с маршрутами движения общественного транспорта, на котором добираются студенты в университет «Дубна», жители города районов Александровка и Юркино. В левобережной части Дубны уже действует предприятие ООО «Пантеон» по сжиганию медицинских и биологических отходов, против работы которого жители собрали более 5000 подписей в мае 2019 года. Также в 2020 году в адрес губернатора Московской области, Совета депутатов городского округа Дубна неоднократно направлялись коллективные жалобы жителей. Работа предприятия вызывает крайне негативную реакцию у жителей, но оно продолжает свою деятельность несмотря на судебные решения о сносе незаконного объекта. Теперь же и в правобережной части города может появиться предприятие, ухудшающее экологическую обстановку и создающее социальное напряжение. Дубна еще недавно была экологически чистым городом, а теперь его левобережная и правобережная части становятся промзоной с вредными предприятиями. Это вызывает негодование у жителей Дубны, подрывает авторитет властей всех уровней. Дубна находится на самом севере Подмосковья. Общий объем производимых городом строительных отходов менее 20 000 тонн в год, поэтому основной объем строительных отходов будет привозным. Основной дорожной артерией, связывающей Дубну с Подмосковьем, является Дмитровское шоссе. При этом от Яхромы до Дубны – это двухполосная дорога, и движение грузового транспорта будет тормозить поток, создавать препятствия и опасность для движения остальных автомобилей. После начала переработки строительных отходов по предлагаемой схеме, мусоровозы ТКО, обслуживающие город Дубна, будут ежедневно следовать на перегрузку ТКО в городской округ Дмитров (65 км от Дубны), там же будет осуществляться их отстой, обслуживание и ремонт. Такой режим работы вызовет дополнительный трафик, неизбежные сложности и сбои в работе коммунального сектора города. Реализация проекта предприятия по переработке строительных отходов идет вразрез с действующей, утвержденной на федеральном уровне, Стратегией социально-экономического развития наукограда Дубна, ухудшает условия проживания жителей, снижает привлекательность города для высококвалифицированных специалистов, научных кадров и инвесторов. В наукограде Дубна с населением в 75 тысяч человек располагаются международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), ряд крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса (АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка», АО «ДМЗ им. Федорова Н. П.» и другие), Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна», активно развивается государственный университет «Дубна». В настоящее время ОИЯИ реализует в рамках национального проекта «Наука» мегасайенс-проект НИКА, АО «Кронштадт» ведет строительство производственных корпусов для выпуска беспилотных летательных аппаратов в интересах Минобороны РФ. Все эти высокотехнологичные предприятия требуют притока квалифицированной рабочей силы и создания благоприятных условий для жизни и работы. В связи с вышесказанным просим вас детально рассмотреть предлагаемый проект создания предприятия по переработке отходов на территории наукограда Дубна и оказать содействие в сохранении режима эксплуатации предприятия ООО «РФК ЭКОСИСТЕМА» после приобретения АО «РТ-ИНВЕСТ», а именно работ по сбору и переработке ТКО от населения и предприятий Дубны с недопущением переработки строительных отходов. Считаем, что территориальная схема переработки отходов городского округа Дубна должна остаться без изменения.» А.В. Тамонов, председатель Совета депутатов г.о. Дубна Горожане, узнав новость, также не бездействуют и приступили к сбору подписей против открытия в нашем городе предприятия по переработке строительных отходов. Поставить свою подпись можно в одном из пунктов по сбору подписей. Приводим адреса части из них. ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Магазин «Сервак», ул. Тверская, 9, вход с ул. Свободы; «Пиццерони», ул. Центральная, д. 7а, с 11:00 до 23:00; Магазин «Игрушки», ул. Тверская, д. 12, с 10:00 до 20: ежедневно. БОЛЬШАЯ ВОЛГА Салон красоты «Софи», пр. Боголюбова, д. 21, за «Солянкой» во дворе, вход через высокое крыльцо), с 9:00 до 20:00; «Пиццерони», пр. Боголюбова, д.19а, с 11:00 до 23:00; Клиника « Мед-плюс-Эксперт» ул. Большеволжская, д.1, пн-пт с 9:00 до 21:00, сб с 10:00 до 15:00; Кафе «Чайниковъ», ул. Попова, д. 10; ЧЁРНАЯ РЕЧКА Кофейня «La Bicicleta» (Бисиклетта), пристройка к ТЦ «Ашан», 2-й этаж, пр. Боголюбова, д. 14; ИНСТИТУТСКАЯ ЧАСТЬ Кафе «Кондитерское» у вокзала Дубна; «Пиццерони», ул. Вавилова, д. 9/16, с 11:00 до 23:00. Принципиальная позиция городских активистов, организующих сбор подписей, штурмующих письмами и обращениями областные, федеральные структуры, не раз помогала уберечь наш город от реализации в нем сомнительного рода проектов. Уверены, удастся это сделать и на этот раз и не допустить неразумного вторжения в городскую среду объекта, который нанесет непоправимый вред нашему наукограду. Анна Сухая Фото из презентации, представленной на ВКС с губернатором МО