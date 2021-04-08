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Индексация пенсий Печать
08.04.2021 03:40

С 1 апреля т.г. социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. В первую очередь индексация коснется детей-инвалидов, инвалидов с детства, а также «чернобыльцев», военнослужащих и членов их семей, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению в органах ПФ РФ. Увеличатся и  размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного за особые заслуги перед Россией. Индексация пенсий будет произведена независимо от того, работают эти граждане или нет.

На 3,4%  будут увеличены размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии. Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии.

ГУ ПФР №5 по г. Москве и Московской области
  		 
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