25 и 26 марта в Дубне проходили мероприятия, приуроченные к 65-летию со дня образования Объединенного института ядерных исследований. По традиции 25 марта, накануне дня рождения Института, в Доме международных совещаний прошла сессия Комитета полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ. А вечером того же дня в малом зале ДК «Мир» при участии полномочных представителей и других гостей состоялось открытие интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ». Юбилейные торжества продолжились 26 марта: на сцене ДК «Мир» состоялся праздничный вечер, на котором чествовали сотрудников Института, удостоенных различных наград, а также учителей дубненских школ, получивших гранты ОИЯИ. Делегации полномочных представители из нескольких стран смогли прибыть в Дубну для очного участия в сессии Комитета, остальные подключились в режиме видеоконференции. В ходе открытия сессии ее председателем был избран полномочный представитель Румынии Флорин-Дорьян Бузату. Заместитель министра науки и высшего образования России Наталья Бочарова передала поздравление министра Валерия Фалькова (он по статусу является полномочным представителем РФ в ОИЯИ) с 65-летием Объединенного института. Первым в программе сессии прозвучал традиционный «директорский» доклад об основных решениях февральской сессии Ученого совета и наиболее важных событиях в жизни Института за прошедший период. Речь шла о корректировке Семилетнего плана развития ОИЯИ до 2023 года, об итогах обсуждения Стратегии развития до 2030 года и далее, об изменениях в структуре Управления ОИЯИ, о работе над концепцией межлабораторного Инновационного центра и т.д. Прозвучала информация о том, что назначены новые полномочные представители правительств Азербайджана, Армении, Болгарии и Казахстана. В ходе сессии КПП утвердил в должностях вице-директоров Сергея Дмитриева, Владимира Кекелидзе и Лачезара Костова, главного ученого секретаря – Сергея Неделько, главного инженера – Бориса Гикала. Комитет выразил благодарность Рихарду Ледницки, Борису Шаркову и Александру Сорину за многолетний плодотворный труд в составе дирекции ОИЯИ. Комитет одобрил Долгосрочный стратегический план развития ОИЯИ до 2030 года и далее. По рекомендации Ученого совета и просьбе дирекции, КПП постановил присвоить Лаборатории информационных технологий ОИЯИ имя ее основателя – Михаила Григорьевича Мещерякова. Важный этап Для читателей «Встречи» итоги сессии Комитета полномочных представителей обозначил научный руководитель ОИЯИ Виктор Матвеев: – Это было первое заседание КПП в момент, когда мы начинаем некий новый этап в нашей жизни. Он включает, с одной стороны, завершение заданий текущей семилетки, с другой стороны – подготовку Стратегии развития и следующего мощного шага вперед. Поэтому в первую очередь это было «место и время» для отчета, и Григорий Владимирович как новый директор сделал прекрасный доклад, который охватывал все стороны жизни Института. И это было очень продуманно, многогранно представлено. Далее: была проделана важная работа по утверждению нового бюджета Института. Эта работа показала, что для работы у нас есть хорошая основа и все наши планы обеспечены благодаря финансовой поддержке стран-участниц. На сессии мы также представили и утвердили скорректированную семилетку, в которой наметили даже более амбициозные (чем в прежней версии) шаги по завершению в ближайшие годы важных этапов наиболее крупных проектов. Многие из них уже осуществлены. Это ввод в действие нового, самого крупного в Северном полушарии, глубоководного нейтринного телескопа «Байкал». Это один из очередных этапов в реализации проекта NICA – запуск бустера, этот новый сверхпроводящий ускоритель «задышал» в нашем Институте, в нашем городе, в нашей стране... И, конечно, важно то, что Григорий Владимирович впервые в качестве директора Института предложил новую команду, с которой будет решать важнейшие задачи, – вице-директоров, главного инженера и главного ученого секретаря. И это предложение было с большим энтузиазмом принято всеми полномочными представителями, они оценили мудрость и правильность выбора – все кандидатуры утвердили и пожелали больших успехов новой дирекции. Это большой и важный этап в нашей жизни. Можно поздравить Григория Владимировича: он обрел в лице своих коллег мощную команду, с которой пойдет вперед, а мы будем ему помогать. Как объять необъятное После завершения сессии КПП ее участники направились в ДК «Мир», где состоялось открытие интерактивной выставки «Базовые установки ОИЯИ». Представители прессы и другие заинтересованные лица пришли сюда заранее и смогли неспешно ознакомиться с экспозицией, которая хотя и была анонсирована как нечто грандиозное, в своем реальном воплощении превосходит все ожидания, по-настоящему поражает воображение. Общая конструкция: огромные экраны и мультимедийные стойки вдоль стен и в центре малого зала, соединенные «трубами» (по-видимому, маскирующими различные кабели), – похожа на какой-то фантастический ускоритель. Мягкая подсветка и «космическая» музыка создают соответствующую атмосферу. Но необычная организация пространства вызывает лишь первый этап восхищения. Следующий наступает вместе с пониманием того, что в «начинке» экспонатов – сверхплотно сжатая информация об истории ОИЯИ и деятельности всех его лабораторий. И затем – восхищение третьего уровня: да тут еще и «учебник», разъясняющий, как ускоряются частицы, что происходит при столкновении частиц, что такое циклотрон, что такое суперкомпьютер, для чего используются нейтроны, как радиация влияет на живые организмы и т.д. Поэтому и не кажется преувеличением первая фраза, прозвучавшая на церемонии открытия: «Мы первыми прикасаемся к этому чуду, которое готовили все лаборатории больше года, – объявил Григорий Трубников. – Здесь в каждом элементе участие и вклад ученых, плод большого коллективного труда. Свой интеллект и творческие способности проявили ученые всех лабораторий, чтобы отобрать ключевую информацию и свести в эту прекрасную архитектуру. Очень символично, что мы открываем эту выставку вместе с В.А. Матвеевым и полномочными представителями Болгарии, Белоруссии, России, Грузии, Казахстана и Чешской Республики, которые прорвались сквозь барьеры пандемии и приняли участие в работе сегодняшней сессии КПП...» От лица дирекции Григорий Трубников выразил благодарность руководителю группы по созданию экспозиции, а теперь куратору выставки Юрию Панебратцеву, отметив: «Вы – доктор физмат наук, руководитель крупного проекта ОИЯИ в ЦЕРН – показываете восхитительный пример того, как совмещаются в одном человеке большая наука и большая популяризация науки». Нечто колоссальное В своем выступлении Ю.А. Панебратцев подчеркнул: «Когда мы делали эту выставку, увидели весь путь Института – это нечто колоссальное! Только представьте: в 1947 году на катере сюда на причал приехал М.Г. Мещеряков... А сегодня: какой вырос институт, какой город! Сколько талантливых людей работали здесь! И тот импульс, который они придали, которому не давали угаснуть – длится вот уже 65 лет! Большое спасибо всем, кого теперь называют отцами-основателями Института, всем директорам, которые продвигали этот импульс!.. Над созданием экспозиции работал большой коллектив талантливых специалистов. Это генеральный конструктор выставки Никита Сидоров, главный инженер по электронике и компьютерам Евгений Долгий, специалисты Алексей Платонов, Юрий Полицын, Анна Комарова, Евгения Голубева, Дарья Журавлева, Ксения Клыгина, Марина Осмачко. Для нас эта выставка, как ребенок: мы о ней будем заботиться, научим «говорить», «ходить», путешествовать в разные страны... Задумок много, мы хотим развивать новые интерактивные элементы, потенциал у нас есть. Выставка способна заинтересовать и школьников, и студентов, привить любовь к науке, дать шанс узнать, что есть такой замечательный Институт, где развиваются физика, радиобиология, информационные технологии – и все это сосредоточено в одной многонациональной междисциплинарной научной организации...» Связаны неразрывно После церемонии в беседе с журналистами глава города Сергей Куликов отметил: «ОИЯИ исполнилось 65 лет – это очень важный для нас юбилей. Благодаря Институту образовался наш город, благодаря Институту Дубна и Московская область отмечены названиями элементов в таблице Менделеева. И также важно, что в этот день открывается выставка, которая популяризирует науку, прежде всего, физику. Эта выставка позволяет нашим детям ориентироваться в профессии, идти к своим научным достижениям. Институту есть чем гордиться, он широко известен во всем мире, сюда едут ученые многих стран. Находясь в Дубне, ОИЯИ прославляет город, создает его творческую и культурную атмосферу. И тут невозможно разделить Институт и Дубну, потому что во всем мире Институт известен как Дубна. Благодаря этому мы получили известность во всем мире... Институт, находясь на нашей территории, позволяет развиваться городу. А мы вместе позволяем развиваться Институту. Надеюсь, что сотрудники ОИЯИ чувствуют себя уверенно и благополучно на территории города». Хотим предъявить миру «Для нас выставка не просто дань заслугам Института и дань уважения к тем, кто его основал и развивает, – пояснил Григорий Трубников, отвечая на вопросы журналистов. – Для нас это в самой современной форме созданный и оформленный «экспонат», который должен вызывать сильные чувства, возбуждать интерес у подрастающего поколения. Мы сделали здесь всё, чтобы юные граждане из Дубны, из городов России и стран-участниц, приезжая сюда, выходили с выставки с мыслью: это любопытно, это интересно, хочется быть к этому причастным – полететь в космос, запустить коллайдер, обнаружить новый элемент и т.д. Главная задача выставки – «заразить» души и умы подрастающих людей, чтобы они пришли в науку. Знаете, вокруг нас очень быстро все меняется, и мы не можем быть застывшими на месте, не имеем права не меняться. Поэтому выставка – это новый формат представления о том, что мы делаем, куда мы идем дальше, что хотим предъявить миру через 5, через 10 лет. И для нас тоже это некая оценка, обновление взгляда на то, чем мы занимаемся. Одним словом, выставка – это наш подарок Дубне, наш подарок странам-участницам, это абсолютно современная попытка завлечь в науку людей ярких, талантливых, с горящими глазами. Потому что Институт будет долго жить и развиваться!» Подготовила Анна Алтынова, фото Елены Пузыниной