В день основания Объединенного института ядерных исследований 26 марта в ДК «Мир» чествовали сотрудников Института. Праздник открыл директор ОИЯИ академик РАН Григорий Владимирович Трубников.

Он поздравил всех присутствующих со знаменательной датой и отметил, что научные достижения Объединенного института, которые есть сегодня, их мировое признание, - это заслуга всего огромного интернационального коллектива, - его молодых ученых, ветеранов, нескольких поколений выдающихся ученых… Ряд сотрудников был удостоен наград от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также от главы городского округа Дубна.

Так, Почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации награждены БУТЕНКО Андрей Валерьевич – заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий по научной работе; БУДАГОВ Юлиан Арамович – советник при дирекции Лаборатории ядерных проблем; ГУЛЬБЕКЯН Георгий Герасимович – главный технический специалист Лаборатории ядерных проблем; ИСАЕВ Алексей Петрович – заместитель директора Лаборатории теоретической физики по научной работе; КРАСАВИН Евгений Александрович – научный руководитель Лаборатории радиационной биологии; ХВЕДЕЛИДЗЕ Арсен – ведущий научный сотрудник Лаборатории информационных технологий; ХОДЖИБАГИЯН Гамлет Георгиевич – заместитель директора Лаборатории физики высоких энергий по научной работе; ЧУЛУУНБААТАР Очбадрах– заместитель директора Лаборатории информационных технологий по научной работе; ШАБАЛИН Евгений Павлович – главный научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики.

Благодарности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации удостоены АДАМ Георге – главный научный сотрудник Лаборатории информационных технологий; БОРЕЙКО Алла Владимировна – заместитель директора Лаборатории радиационной биологии по научной работе; ДЖОЛОС Ростислав Владимирович – главный научный сотрудник Лаборатории теоретической физики, КАРПОВ Александр Владимирович – ученый секретарь Лаборатории ядерных реакций.

Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награжден ДМИТРИЕВ Сергей Николаевич – вице-директор Объединенного института ядерных исследований. Эту городскую награду Сергею Николаевичу вручил глава Дубны С.А. Куликов. В своем поздравительном адресе он отметил значимость Объединенного института ядерных исследований в появлении шесть с половиной десятилетий назад самого города, а затем и в присвоении ему статуса наукограда. И, пожелав Институту новых научных открытий и свершений, вручил почетные грамоты главы городского округа Дубна представителям различных подразделений и лабораторий. Так, почетной грамотой главы награждены БРУНЬ Александр Александрович– руководитель Департамента развития имущественного комплекса; ГРИГОРЕНКО Леонид Валентинович – главный научный сотрудник Лаборатории информационных технологий; КАВАЛЕРОВА Надежда Сергеевна – директор Музея истории науки и техники; КАМАНИН Дмитрий Владимирович – руководитель Департамента международного сотрудничества; ЛЕОНОВ Александр Иванович – главный энергетик ОИЯИ; НЕДЕЛЬКО Сергей Николаевич – начальник сектора Лаборатории теоретической физики; ТИТОВА Шолпан Абуталиповна – заместитель начальника Отдела охраны труда; ФРОНТАСЬЕВА Марина Владимировна– советник при дирекции Лаборатории нейтронной физики; ХУДОБА Дорота Марта – ученый секретарь Лаборатории нейтронной физики.

Также по многолетней традиции в канун юбилея Институт провел конкурс на получение грантов ОИЯИ для учителей школ и педагогов дополнительного школьного образования города. Победителей также чествовали на мероприятии. Ими стали Викторов Борис Юрьевич – преподаватель физики школы №10; Дадиани Екатерина Александровна - преподаватель математики школы №9; Дударева Ирина Александровна – преподаватель информатики гимназии №11; Маркова Татьяна Валерьевна - преподаватель математики лицея №6; Марченко Анастасия Сергеевна - преподаватель биологии и химии Полис-лицея; Назарова Эльвира Александровна - преподаватель биологии школы «Диалог»; Пасюк Лилия Валентиновна - преподаватель химии лицея №6; Переверзьева Наталья Станиславовна - преподаватель математики лицея №6; Протасов Сергей Николаевич - педагог дополнительного образования Центра «Дружба» и Фадейкина Ирина Николаевна - педагог дополнительного образования (химия) университета «Дубна».

Поздравить виновников торжества – многонациональный коллектив Института на этот раз выпала честь прославленному коллективу Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (художественный руководитель – народная артистка РФ Елена Щербакова). И вот ведь интереснейший факт: по удивительному стечению обстоятельств концерт для самого коллектива тоже стал юбилейным. Ровно 55 лет назад, 10 апреля 1966 года, состоялся первый концерт ансамбля Игоря Моисеева на сцене Дома культуры «Мир». Тогда и было положено тесное культурное и творческое содружество между Институтом и ансамблем. Концертная программа хореографического коллектива была выше всяких похвал. Высочайший уровень хореографического мастерства участники прославленного коллектива подтверждают своим каждым выходом на сцену. А для сотрудников Института были представлены танцы народов мира - русский танец, азербайджанский, польский, румынский, украинский, аджарский танцы и многие другие. Выступление артистов столь высокого уровня стало прекрасным подарком для всех собравшихся в зале.

Анна Сухая

Фото Светланы Серединой