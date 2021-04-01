18 марта 70-летний юбилей отметил врач-хирург, заслуженный работник здравоохранения Москвоской области Борис Сергеевич Сидоренко.

Прекрасный врач. Внимательный, доброжелательный, отзывчивый человек. Так отзываются благодарные пациенты о докторе. Поздравить юбиляра в день рождения в горбольницу приехали депутат Государственной Думы РФ Ирина Константиновна Роднина и глава городского округа Сергей Александрович Куликов. Вместе с цветами они вручили Б.С.Сидоренко почетные грамоты за многолетнюю работу и верность профессиональному долгу.

Богатейший опыт и обширные знания делают Бориса Сергеевича незаменимым специалистом. В далеком уже 1974 году он окончил Семипалатинский государственный медицинский институт, там же прошел подготовку в интернатуре по направлению «хирургия», а с 1978 по 1980 год – ординатуру в Москве.

В Дубненской городской больнице Борис Сергеевич работает с 1983 года. 27 лет заведовал хирургическим отделением. После профессиональной переподготовки по специальности «эндоскопия» на базе МОНИКИ возглавил эндоскопическое отделение. Имеет высшую квалификационную категорию по этой специальности.

– В современной медицине эндоскопические процедуры – важнейшая часть исследований, без которых по отдельным заболеваниям врачи не имеют право ставить диагноз и назначать лечение. Борис Сергеевич Сидоренко участвует и в диагностике, и в лечебном процессе. Он в буквальном смысле осматривает органы изнутри и выявляет любые изменения, в том числе на самой ранней стадии. До изобретения эндоскопии многие патологии становились очевидными только во время операции, а сейчас данные эндоскопии не нуждаются в дополнительной расшифровке – всё видно на экране, и можно точно определить причину недуга, чтобы выбрать эффективный метод лечения, – отметил главный врач Дубненской городской больницы Алексей Валентинович Осипов.

От всего коллектива ДГБ А.В. Осипов поздравил Бориса Сергеевича с юбилеем, пожелал здоровья, счастья и благополучия.