Три интереснейшие встречи с учениками лицея №6 и одна встреча с учениками школы №9 состоялись не так давно по инициативе Совета ветеранов АЭП ОИЯИ. У ребят в гостях побывали ветеран Вооруженных сил РФ полковник В.Б. Трофимов и представители Совета ветеранов АЭП ОИЯИ М.Г. Аносова и И.С. Юдин.

Обстоятельный рассказ полковника Вячеслава Борисовича Трофимова об истории становления армии нашей страны вызвал живой интерес ребят как младших, так и старших классов. Особенно много вопросов задавали ученики третьих и четвертых классов лицея №6. Они с неподдельным интересом расспрашивали как о Великой Отечественной войне, так и о современной армии России. Ребят интересовало все: тип оружия, его особенности, расспрашивали, что отличает арсенал нашей армии от армии других стран.

Особенно трогательным было каждый раз завершение встречи. Многие мальчики подходили к Вячеславу Борисовичу и просили его пожать им руку, признаваясь при этом, что они тоже хотят стать военными.

Старшеклассники с интересом выслушали рассказ Вячеслава Борисовича о славных представителях защитников нашего Отечества в разные исторические эпохи. Это разгром русскими войсками шведов на реке Неве под предводительством князя Александра Невского; разгром монголо-татар на Куликовом поле под руководством Дмитрия Донского; изгнание поляков из Москвы под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского; блистательные победы Петра Первого; победа русской армии над турецкими войсками, итальянский и швейцарский походы Александра Суворова; разгром французских войск Михаилом Кутузовым и, конечно, победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

М.Г. Аносова рассказала об интереснейшей встрече, которая много лет назад произошла в ее судьбе. Это встреча с представителем легендарных покорителей Арктики – генерал-майором М.В. Водопьяновым, который первым в мире совершил посадку в районе Северного полюса, доставив туда группу зимовщиков на первую дрейфующую станцию.

В школе №9 выступили В.Б.Трофимов и И.С.Юдин. Иван Степанович поделился своими воспоминаниями как бывший малолетний узник фашистских концлагерей, рассказав ребятам о тяжелом детстве. Такие жизненные истории воспитывают в детях доброту, отзывчивость и сострадание. А еще патриотизм, который, при должном воспитании, закладывается с самого детства.

М.Г. Аносова, Совет ветеранов АЭП ОИЯИ