Горсовет

Пять вопросов рассмотрели депутаты 18 марта на заседаниях трех комиссий.

Постоянная депутатская комиссия по бюджету, финансам и налогам (председатель Евгений Углов) скрупулезно изучила корректировки в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности).

Корректировка в бюджет

Так, доходная часть бюджета увеличится на 18,242 млн рублей, и на ту же сумму изменится направление расходов.

В целом предполагается корректировка расходной части на 98,357 млн рублей. Обновленные плановые значения бюджетных показателей предстоит утвердить на заседании Совета депутатов 24 марта.

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам (председатель Ярослав Викулин) согласовали установление надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, главе городского округа – согласно должностным регламентам.

Обменялись мнениями относительно Плана нормотворческой работы на II квартал 2021 года, с которым ознакомил коллег председатель Совета депутатов Андрей Тамонов.

Заслушали отчетный доклад главы городского округа Дубна Сергея Куликова о своей деятельности и деятельности администрации за 2020 год, внесли ряд уточнений по формулировкам и предложили дополнить информацией некоторые разделы.

Все три вопроса рекомендованы к включению в повестку дня очередного Совета депутатов.

Новые редакции федеральных и областных законов диктуют необходимость приведения в соответствие местных нормативных актов. С этой целью народные избранники обсудили Положение о погребении и похоронном деле в городе Дубне. Пункт 4.1.7. документа, принятого в сентябре 2010 года, относит к ведению уполномоченного органа города Дубны «установление порядка проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ». Однако в 2019 году региональным законом эти полномочия возложены на Правительство Московской области.

Постоянная комиссия по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам (председатель Валерий Николаев) проголосовала за то, чтобы рекомендовать Совету депутатов признать данный пункт Положения утратившим силу.

Ремонт дороги на кладбище

Завершающим мероприятием стала встреча депутатского корпуса с главой городского округа, его заместителями, руководителями профильных управлений администрации и председателем Контрольно-счетной палаты. Свои вопросы по обращениям жителей депутаты передали заранее.

Давняя проблема – плохое состояние дороги до Сергиево‐Демидовского кладбища.

Поскольку она находится в Тверской области, ремонтировать ее за счет бюджета Дубны нельзя. А средства на это требуются немалые – по примерным оценкам, свыше 10 млн рублей. Велись переговоры с главой Кимрского района, но первоначально дорога не была откадастрирована. Сейчас ее добавили в реестр, но существуют юридические нюансы, осложняющие передачу этого объекта на баланс наукограда. После формирования полного пакета документов сотрудники администрации городского округа Дубна обратятся за консультацией в Министерство имущественных отношений Московской области, после чего вместе с депутатами будут искать решение в рамках правового поля.

С просьбой урегулировать ситуацию с автобусами, которые подолгу стоят с включенными двигателями на конечной остановке на улице Березняка, обратились жители соседнего дома. Поступившая жалоба направлена руководству Мострансавто. После схода снега будет сделана разметка, чтобы максимально отдалить «линию отстоя» от ближайших подъездов. Рассматриваются варианты озеленения в качестве «естественного ограждения».

Также шла речь об отдельных объектах муниципального имущества (какие помещения и кому переданы в аренду), о возможностях приобретения техники для городских служб, в том числе с использованием лизинговых программ, чтобы осуществлять сезонную уборку дорог и общественных территорий.

Напомним, что в Совет депутатов можно обратиться по телефону 218-05-15, доб. 239 и 238, или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

По информации

Совета депутатов г.о. Дубна