Ярмарка вакансий, посвященная Празднику труда, для граждан, ищущих работу, безработных граждан, граждан категории «инвалиды», категории «предпенсионный возраст», а так же для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, организованная Дубненским центром занятости населения, состоялась 17 марта 2021 г. в читальном зале Муниципального автономного учреждения культуры «Городская библиотека семейного чтения».

В ярмарке вакансий приняли участие шесть организаций: АО «Дубненский машиностроительный завод» имени Н.П. Федорова», Дубненский отдел вневедомственной охраны — филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль», Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «ПРОФИ», Гаражный кооператив «Паркинг на Вернова», Акционерное общество «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»».

После торжественного открытия ярмарки вакансий специалистами центра занятости, представители вышеперечисленных организаций провели презентацию своих предприятий и организаций, рассказали об имеющихся вакансиях, о требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и об условиях труда. На ярмарке были представлены 65 вакансий: педагог по WEB-дизайну, массажист, врач-дерматолог, инженеры разных отраслей, водитель автомобиля, тракторист, охранник, слесари, фрезеровщики, электромонтеры, укладчики-упаковщики, разнорабочие и другие.

Специалисты Дубненского центра занятости населения оказали консультативную помощь гражданам, рассказав о способе подачи заявления на оказание государственных услуг по информированию о положении на рынке труда и содействию гражданам в поиске подходящей работы на Портале государственных и муниципальных услуг, о новом сервисе на портале Роструда «Работа в России» «Профессиональная ориентация», рассказали об условиях постановки на учет и о государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения, а также предоставили информационный материал в виде газет, рекламных проспектов, буклетов и информационных брошюр.

Всего ярмарку вакансий посетили 45 человек. Они прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудили интересующие их вакансии. Предложение пройти второй этап собеседования было сделано 8 гражданам.

В рамках ярмарки вакансий был проведен круглый стол на тему: «Меры поддержки для предпринимателей Московской области», на котором представители центра оказания услуг «Мой Бизнес» для организаций и безработных граждан рассказали о своем центре и предоставляемых услугах, о возможности участия в федеральных, региональных и муниципальных программах, возможности получения льготных кредитов, субсидий и мерах поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

И.М. ГОГЕНКО,

директор Дубненского центра занятости населения