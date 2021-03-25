2021 год для Дубненского отделения организации ветеранов Атомной энергетики и промышленности (АЭП) Объединенного института ядерных исследований, входящего в Межрегиональное общественное движение ветеранов АЭП Госкорпорации «Росатом» - юбилейный. Не так давно организации исполнилось 10 лет. За эти годы произошло немало значимых событий в жизни организации и ее ветеранов, о которых в юбилейный год хочется вспомнить и рассказать. Отдельные слова благодарности - Бородулиной Н.Б. за инициативу создания организации ветеранов АЭП ОИЯИ при ГК «Росатоме». Первым председателем Совета ветеранов АЭП ОИЯИ был избран Юдин И.С., секретарем - Елизарова С.А. С 2018года председателем Совета избрана Елизарова С.А., а ее заместителем – Губкова Г.Н. Первые пять лет организация ветеранов не имела даже комнаты, где можно было работать и принимать ветеранов. И только в 2016 году по просьбе дирекции ОИЯИ председатель городского Совета ветеранов Трофимов В.Б. временно выделил Совету площадь под два рабочих места в одной из комнат Дома ветеранов. Дирекция обеспечила нас телефоном и компьютером. Стало возможно работать. Позже директор ОИЯИ Матвеев В.А. издал приказ о выделении ветеранам ОИЯИ в безвозмездное пользование помещения (Московская, д.10). Помещение отремонтировали, снабдили новый мебелью, оргтехникой, за что мы очень благодарны дирекции Института. С избранием в состав Совета опытного специалиста по работе с компьютером была налажена работа с документами, разработана номенклатура дел. В 2011 году членами организации были 832 ветерана. Довольно скоро стало понятно, что не все наши неработающие ветераны учтены. В результате кропотливой работы и в тесном сотрудничестве с Управлением соцзащиты города и отделом кадров ОИЯИ удалось восстановить информацию о ветеранах и сегодня членами организации являются уже 1570 человек. Председатель Совет ветеранов Юдин И.С. с 2011 года организовал получение знака «Ветеран АЭП» Госкорпорации «Росатом» неработающим ветеранам. Всего получили этот знак 162 ветерана. По ходатайству Совета ветеранов руководство МОДВ АЭП Госкорпорации «Росатом» наградил медалями «70 лет атомной отрасли России» -5 человек; «75 лет атомной отрасли России» -10 человек; знаком «За ликвидацию радиационных аварий» - 4 участника ликвидации радиационных аварий. Социальные программы С 2017 года ветераны получили возможность лечиться по линии ОМС в «Московском областном госпитале ветеранов войн». Всего отправлено на лечение 37 ветеранов ОИЯИ. Ветераны АЭП ОИЯИ также имеют возможность лечиться, как и сотрудники ОИЯИ у врачей, выделенных в группу «Профпатология». По нашей просьбе дирекция ОИЯИ и руководство МСЧ №9 изыскали возможность оказывать помощь неработающим ветеранам, не имеющим знака «Ветерана АЭП», если они проработали в ОИЯИ 40 лет и более. К нам обращаются ветераны, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По ходатайству Совета дирекция помогает в оказании материальной помощи нуждающимся для оплаты операций, реабилитации, в приобретении дорогостоящих лекарств. Ежегодно дирекция ОИЯИ выделяет ветеранам бесплатные абонементы в бассейн «Архимед». За эти годы выдано 88 абонементов. Также дирекция ОИЯИ с сентября 2020 года выделила время для ветеранов для занятий в спортзале стадиона «Наука». В 2016 году мы взяли шефство над домом-интернатом «Рождественский». Живущие в доме – интернате с удовольствием общались со своими ровесниками гостями – ветеранами. Это настоящий праздник людям, которые нуждаются в добром слове, помощи. Состоялось 8 праздничных мероприятий с чаепитием и концертной программой. Забота о ветеранах Сейчас у нас из членов организации 12 участников ВОВ и 92 труженика тыла. Каждому участнику войны назначены кураторы от Совета ветеранов. Кураторы провели анкетирование участников ВОВ по вопросам: обследование бытовых условий, необходимость замены сантехники, газовых плит, бытовых приборов. Составлена база данных по полученным материалам. Пожелания участников ВОВ были услышаны и выполнены службами ОИЯИ. Было решено поздравлять участников войны с Днем рождения, с Новым годом и с Днем Победы 9 мая. Нами уточнены и отредактированы списки тружеников тыла. Создана рабочая группа по работе с тружениками тыла под руководством Жуковой Н.И. Все труженики тыла прикреплены к кураторам по лабораториям ОИЯИ. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в помощь администрации города Совет приняли участие в организации вручения медалей участникам ВОВ и труженикам тыла ОИЯИ. На праздники для наших ветеранов организуем вечера, концертные программы с участием вокального коллектива ДК «Мир», поэта Уралова В.Е. Эта огромная работа выполняется под руководством председателя социально-бытовой комиссии Морозовой Р.А., членами комиссии Кутнер Н.И. и Мазневой М.Н. Сотрудничество с молодежью Молодые ученые ОИЯИ по нашей просьбе провели уроки по проекту создания коллайдера НИКА, который обсуждается во всем мире. Ученые побывали в девяти школах города. Старшеклассникам было интересно живое общение с молодыми физиками. Кроме лекций, молодые ученые провели для школьников экскурсии в лаборатории института ОИЯИ, где ребята знакомились с исследованиями и оборудованием. Всего в экскурсиях на коллайдер участвовало 50 школьников. Совет ветеранов выражает благодарность молодым ученым ОИЯИ за организацию экскурсий по лабораториям для ветеранов и школьников, за консультации и помощь по вопросам программного и системного обеспечения. Мы признательны председателю ОМУС Войтишину Н. за чуткость и доброту, которые так необходимы ветеранам. Патриотическая работа Совет ветеранов вместе с бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей (БНУФК) организует каждый год 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, поездки в Москву на Поклонную гору к мемориальному комплексу «Трагедия народов в ВОВ». Там, как нигде, чувствуешь дыхание войны. В 2016 году Совет ветеранов АЭП ОИЯИ организовал туристическую поездку в Республику Беларусь по местам боевой славы. В составе делегации было 4 кадета школы №2 г. Дубны. Осенью 2016 года была организована экскурсия в парк «Патриот» и музей танка в г. Кубинка. Это первый в России выставочный объект такого масштаба, посвященный истории партизанского движения. Музейные экспонаты позволили детям погрузиться в будни бойцов - партизан, действующих в глубоком тылу противника. Наша делегация состояла из ветеранов АЭП ОИЯИ, тружеников тыла, бывших малолетних узников фашистских концлагерей и 20 учащихся 7 класса лицея № 6. Всего 40 человек. Такие поездки воспитывают патриотизм, формируют чувства сопричастности к героическому прошлому нашего народа. Можно вспомнить еще немало поездок - на ВДНХ, где мы побывали на экспозиции Политехнического музея «Россия делает все сама», в Государственный центральный музей современной истории России и многие другие. Осенью 2017 года в университете «Дубна» проходили мероприятия, посвященные одной из трагических страниц в истории создания атомного оружия в Советском Союзе: 60-летию аварии на производственном объединении «Маяк». Идея проведения мероприятий принадлежит Беленькову Н.П. - участнику ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 г. Он являлся членом нашего Совета. Беленьков Н.П. передал в университет свой уникальный личный архив, содержащий материалы событий тех дней. Совет ветеранов выражает Беленькову Н.П. благодарность за то, что он поднял важную тему экологического воспитания молодежи и необходимость помнить о подвигах и доблести наших соотечественников. В этом мы видим преемственность поколений! Досуг и отдых Были организованы многодневные экскурсии. Например, в 2016 году Совет ветеранов АЭП ОИЯИ организовал туристическую поездку в Республику Беларусь по местам Боевой Славы. За пять дней мы познакомились с Минском, линией обороны Сталина, увидели героическую Брестскую крепость и Хатынь. Поездка произвела на ветеранов и кадетов большое впечатление и оставила незабываемые знания о подвиге советского народа в годы войны с фашистами. В поездке участвовало 40 человек. В 2017 году для ветеранов ОИЯИ мы организовали поездку в г. Санкт-Петербург. Побывали в городах Кронштадт, Павловск и Петергоф. Красота нашей Северной столицы, исторические памятники, великолепная архитектура, знаменитая «Янтарная комната»! Все это до сих пор будоражит нашу память. Возраст участников от 58 до 88 лет. Группа состояла из 22 ветеранов. В 2018 году посетили старинный русский город Кострому, который сохранил свой облик и архитектурную застройку. В Костроме 5 монастырей и 35 церквей с древнейшими реликвиями. Город, где бережно относятся к старинной архитектуре. Город Плёс покорил нас удивительным ландшафтом и красотой пейзажей. Недаром Плёс привлекал русских мастеров пейзажа. В музее Левитана И.И. и художественной галерее восторженные экскурсоводы познакомили нас с картинами художника «пейзажа настроения» И.И. Левитана и его современников. Возраст участников от 63 до 88 лет. Группа состояла из 30 ветеранов. А в 2019 году Совет ветеранов ОИЯИ организовал для активистов трехдневную поездку в г. Великий Новгород. Красивые, самобытные монастыри и соборы поразили нас своим разнообразием архитектуры. Столько древних памятников XII в. мы увидели! Восхищает его красно-каменный Кремль, где стоит огромный монумент 1863 года - памятник «Тысячелетие России». Мы стали мудрее, тоньше чувствовать красоту, духовно богаче, образованнее и поэтому еще сильнее стали ценить и любить нашу Родину. Всего в четырех многодневных экскурсиях участвовало 119 человек. Были организованы и однодневные экскурсии, например, в мужской Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь. Новый Иерусалимский монастырь и прилегающие к нему территории, представляет собой своеобразную уменьшенную копию святых мест Иерусалима, связанных с жизнью Христа. Необычная архитектура, много любопытного, почти сказочного, можно увидеть и услышать в Новом Иерусалиме. Благословенным уголком можно назвать Новый Иерусалим, от которого исходит благодать и душа успокаивается. Была организована экскурсия в г. Юрьев-Польской. Этот старинный город с 13 века - центр удельного княжества Долгоруких. В городе есть прекрасный белокаменный Георгиевский собор 13 века, две церкви. Город был обнесен валом до 7 метров, на котором стоит деревянная стена с башнями. Одним из любимых видов отдыха наших ветеранов – это морская прогулка по Московскому морю с высадкой на острове Липня. Такой отдых дает заряд бодрости ветеранам и хорош тем, что в ней принимали участие ветераны с ограниченными возможностями, главное, чтобы могли стоять на ногах с костылями. Во время прогулки члены нашего Совета ветеранов не давали никому скучать. Во все поездки приглашаются в первую очередь ветераны, которые активно участвуют в работе Совета, остальные места отдаются по лабораториям. Традиционно два раза в год организуем торжественные мероприятия, посвященные «Дню Победы» и «Дню работника атомной промышленности». Встречи ветеранов проводятся в ресторане «Дубна». На всех мероприятиях представители дирекции и профкома института ОИЯИ торжественно вручали ветеранам знаки отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», грамоты и дипломы. Готовились интересные и насыщенные программы встреч - праздничные концерты. 25 сентября 2020 года Совет ветеранов организовал торжественное мероприятие, посвященное 75-летию атомной отрасли России. В достижениях отрасли, которыми мы по праву гордимся, есть частица и нашего труда, наших усилий и таланта! На встречу были приглашены 56 ветеранов АЭП (с учетом социальной дистанции). И.о. главы города Куликов С.А. и главный инженер ОИЯИ Гикал Б.Н. поздравили присутствующих с 75-летним юбилеем атомной отрасли. От дирекции ОИЯИ Гикал Б.Н., от администрации города М.А. Тихомиров, депутат городского Совета депутатов Тамонов А.В. вручили награды от МОДВ АЭП Госкорпорации «Росатом»: 10 ветеранов АЭП получили юбилейную медаль «75 лет атомной отрасли России», 15 ветеранам вручили памятные подарки и остальным ветеранам вручили цветы. Студенты «Клуба творческих инициатив» университета «Дубна» выступили с замечательной концертной программой. Всего проведено 10 мероприятий, в которых участвовало 657 ветеранов. Организованы экскурсии в лаборатории ОИЯИ. В 2016 году состоялась экскурсия на строящийся коллайдер НИКА. Всего участвовало 40 человек. В 2017 году организовали экскурсию для 30 ветеранов в Лабораторию ядерных реакций. В 2018 году состоялась экскурсия в ЛФВЭ ОИЯИ на коллайдер НИКА для ветеранов ОИЯИ и школьников, которые интересуются физикой. Мы посетили синхрофазатрон, посмотрели на площадку строящегося коллайдера НИКА. Экскурсия вызвала большой интерес и вопросы у школьников. Участвовало 33 человека. В январе 2019 г. состоялась экскурсия в Лабораторию информационных технологий (ЛИТ) ОИЯИ. Вместе с Советом молодых ученых ОИЯИ Совет ветеранов организовал экскурсию. Дирекция ОИЯИ для делегации ветеранов выделила автобус и доставила нас к лаборатории. Молодой сотрудник интересно и увлекательно рассказал об истории лаборатории, об интересных работах, проводимых учеными, познакомил с любопытными экспонатами музея Вычислительной техники. Мы благодарны молодому ученому ЛИТ Войтишину Н. за предоставленную возможность познакомиться с уникальной лабораторией ОИЯИ. Участвовало 28 человек. Проведено всего 4 экскурсии, в которых участвовал 121 человек. Дирекция ОИЯИ предоставляет ветеранам бесплатные билеты на концерты Дубненского симфонического оркестра. За пять лет ветераны посетили 106 концертов, предоставлено ветеранам 4069 билетов. Культурно-массовые мероприятия готовили члены Совета ветеранов Губкова Г.Н., Елизарова С.А., Баландина В.Н., Кречетова Л.В. и другие. В Совете ветеранов организована Комиссия по поздравлению с юбилеем ветеранов ОИЯИ. Председателем Комиссии избрана Попова Е.В. Члены комиссии выполняют большой объем работы. Совет ветеранов АЭП ОИЯИ благодарит за все годы работы членов Совета ветеранов и весь актив. Особенно хочется отметить работу Морозовай Р.А., Азаровой Г.С., Баландиной В.Н., Поповой Е.В., Сисецькой Н.А., Кречетовой Л.В., Юдина И.С., Мазневой М.Н., Кутнер Н.И., Кадыковой С.В., Калагиной С.В., Аносовой М.Г., Злобиной Н.А., Стальцовой Л.С., Гарматюк В.Е. Также наша благодарность Шабашовой А.Н. - руководителю издательского отдела ОИЯИ за доброе и внимательное отношение и техническую поддержку в оформлении материалов о работе Совета. Выражаем признательность директору ЛИТ ОИЯИ Коренькову В.В. за понимание проблем неработающих ветеранов ЛИТ и оказание им возможной практической помощи. Также огромная благодарность дирекции института ОИЯИ за внимание к нам, ветеранам, за вашу чуткость и помощь в любом вопросе. Все мероприятия, экскурсии, поездки, посещения концертов проходят благодаря Вашей финансовой поддержке. Важной задачей нашей ветеранской организации является участие в реализации социальных программ. Благодарим дирекцию ОИЯИ за оказание социально-экономической поддержки неработающим ветеранам ОИЯИ. Совет ветеранов работников ОИЯИ призывает всех ушедших на заслуженный отдых к более активной жизненной позиции. Приходите к нам, в Совет ветеранов не оставайтесь наедине со своими радостями и бедами. Будем вместе заниматься общественной работой, помогать друг другу, будить в душах подрастающего поколения доброту, милосердие, любовь к Родине! Совет ветеранов АЭП ОИЯИ Наши координаты: ул. Московская, д.10, тел. 216-27-64. E - mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript