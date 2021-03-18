В Дубне заболеваемость ковидом выше среднеобластного уровня. Этот факт озвучил 12 марта на конференции «Оставим пандемию COVID-19 в прошлом», которая проходила в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна», и.о. главного государственного санитарного врача по Дубне, Дмитровскому и Талдомскому городским округам Игорь Ярыгин. Перед началом конференции состоялся очередной сеанс вакцинации. Для одних это была вторая часть прививки вакциной «Спутник», а большая часть явившихся на прививку жителей Дубны и сотрудников предприятий-резидентов ОЭЗ «Дубна» прививалась от коронавируса в первый раз. В очереди на вакцинацию кроме россиян были граждане Индии и Японии, работающие в особой экономической зоне. Некоторые прибыли с детьми. Конференция проходила в большом зале Конгресс-центра с соблюдением антикоронавирусных санитарных требований. Также желающие услышать выступления докладчиков на удалении подключились к трансляции конференции на youtube-канале ОЭЗ «Дубна». Об организации защитных антиковидных мер на территории особой экономической зоны и о вкладе ее предприятий-резидентов в борьбу с коронавирусом рассказал собравшимся генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. «ВестМедГрупп», «ПСК «Фарма», «Полекс Бьюти», «Биофармлаб», «Аркрэй», «Медипалтех», «Гранат Био Тех», «Эйлитон» – каждая из компаний весь последний год помогала больницам Подмосковья, а то и всей России, и рядовым жителям нашей страны или поставками и монтажом оборудования для реанимационных отделений, или специально разработанными для лечения и профилактики коронавирусной инфекции и ее последствий лекарственными средствами, или тестовыми системами. «Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в последние недели, эта опасная инфекция еще с нами. Смертность от нее по-прежнему высока. Поэтому мы не можем пока отказаться от мер безопасности, принятых еще год назад, в самом начале эпидемии», – подчеркнул Антон Афанасьев. И призвал всех жителей Дубны и сотрудников градообразующих предприятий с помощью вакцинации как можно скорее сформировать общими усилиями коллективный иммунитет, чтобы наша жизнь снова вошла в нормальное русло. «Мне казалось, что ковид где-то далеко от нас, рядом ничего не происходит, а просто об этом говорят по телевизору, – поделился своими впечатлениями от начала эпидемии глава Дубны Сергей Куликов. – Но я могу вам сказать, что у меня сосед, 53 года – ушел за три дня. И ковид-центр его не спас. Не успели вакцинировать его. Он готовился, но не успел. Поэтому не играйте с огнем, вакцинируйтесь. Вакцина проверенная, она работает. На своем примере я точно убежден, что она работает», – предупредил глава Дубны и пожелал всем здоровья. Он поблагодарил генерального директора ОЭЗ «Дубна» за организацию конференции как средства донести еще раз до жителей Дубны призыв вакцинироваться и дать горожанам из первых уст ответы на все беспокоящие их вопросы по поводу вакцинации. Все граждане России получили возможность бесплатно, за счет государства, прививаться вакциной от коронавируса после того, как 9 декабря 2020 года коронавирусная инфекция была внесена в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Об этом напомнил участникам конференции и.о. главного государственного санитарного врача по Дубне, Дмитровскому и Талдомскому городским округам Игорь Ярыгин. По словам Игоря Ярыгина, в рамках борьбы с коронавирусом руководимое им территориальное отделение Роспотребнадзора провело эпидемические расследования на территориях 75 хозяйствующих субъектов, более 1 500 внеплановых проверок и мониторинговых мероприятий. Роспотребнадзор также занимается уведомлением работодателей о заболевших коронавирусом сотрудниках и ведет контроль за соблюдением противоэпидемического режима заболевшими. И.о. главного государственного санитарного врача по Дубне, Дмитровскому и Талдомскому городским округам заострил внимание слушателей на важности соблюдения санитарных противоэпидемических правил прибывающими в Россию из-за рубежа пассажирами. Он напомнил, что они обязаны не позднее трех дней по прибытии сдать ПЦР-тест на коронавирус, соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста и внести полученный результат в свой личный кабинет на портале Госуслуг. Нарушение этих требований карается административным штрафом от 15 000 до 40 000 рублей. Исполнение этих требований отслеживается тоже Роспотребнадзором. С сентября прошлого года территориальный отдел Роспотребнадзора по Дубне, Дмитровскому и Талдомскому городским округам направил в суд 56 материалов о нарушениях авиапассажирами вышеописанных требований. «Вакцинопрофилактика – самый первый инструмент в профилактике любого инфекционного заболевания, – напомнил Игорь Ярыгин. – В условиях пандемии она имеет наиболее существенное значение». Он пожелал всем здоровья и все-таки сделать прививку нашей вакциной, которая себя хорошо зарекомендовала. Заместитель главврача Дубненской горбольницы Станислава Тотева сообщила, что прошедший год для Дубненской горбольницы стал тяжелым вдвойне из-за пандемии коронавируса. «Резко выросло количество больных, вызовов на дом, врачи и медсестры работали с запредельной нагрузкой, – объяснила она. – Практически все они переболели. И когда появилась информация о том, что разработана вакцина, мы ее восприняли с огромным энтузиазмом и с огромной надеждой. С 16 декабря в нашей больнице началась вакцинация против коронавирусной инфекции, и отрадно, что с первого дня было огромное количество желающих сделать прививку. Многие были недовольны тем, что нельзя сразу сделать прививку, потому что количество вакцины было ограниченным. Мы по 40, по 80 человек в день вакцинировали. Люди шли целыми семьями. Но, к сожалению, где-то с марта наступил спад. Пожилые вакцинировались, а молодежь почему-то вакцинироваться не хочет», – с горечью отметила Станислава Тотева. «Вирус эволюционирует, и мы не знаем, какая возрастная группа будет следующей мишенью коронавируса. Поэтому очень хотелось бы, чтобы люди молодого и среднего возраста пришли и сделали прививку от коронавируса, защитив себя и своих близких», – обратилась к слушателям с призывом заместитель главврача Дубненской горбольницы. Она пригласила всех жителей Дубны в обе поликлиники, где прививочные кабинеты открыты по 12 часов в сутки. Также горбольница принимает заявки от предприятий и организаций на выездную вакцинацию. Пока в Дубне коллективный иммунитет далеко не сформировался. Первую дозу вакцины получили около 5 000 человек, обе дозы – примерно 3 200, сообщила Станислава Тотева. Если к 3 200 полностью вакцинированных добавить примерно 1800 официально переболевших коронавирусом в Дубне, то мы имеем всего 7% населения со сформированным к коронавирусу иммунитетом. Чтобы окончательно снять маски и вернуться к нормальной жизни, нужно привить еще 53% – примерно 40 000 горожан. «Мне хочется свой призыв обратить к культуре человека», – заявила молодым участникам конференции заведующая отделением профилактической медицины ДГБ Ирина Лебедева. И пояснила: «К культуре человека относится забота о собственном здоровье. Старшее поколение – ваши мамы и бабушки – все жили в рамках национального календаря прививок. Новое поколение решило: мы не будем прививать своих детей. И вот поколение сорокалетних и тридцатилетних – все с ослабленным иммунитетом. Картинка из жизни: приходят на прививку пожилые люди старше шестидесяти – прекрасные здоровые пенсионеры. Приходит молодежь – сосуды эмоцию не держат, давление зашкаливает от волнения, пульс 100. А чего вы волнуетесь? Вы же не хотели прививаться и прививать свои детей, ждете какую-то иностранную вакцину, которая неизвестно, когда будет. Уж поверьте, вакцинопрофилактика в Советском Союзе была на высочайшем уровне. Мы забыли про тубуркулез, гепатит, корь. А что сейчас? В Москве вспышки кори, потому что ее привозят из Таджикистана, Украины, Грузии. Пожалуйста, подумайте о здоровье своих детей – какой генотип вы им передаете. Вы же хотите жить открытой жизнью – сейчас весь мир перейдет на сертификаты о вакцинации. Приходите и вакцинируйтесь и не бойтесь», – твердо посоветовала молодежи Ирина Лебедева. Президент Торгово-промышленной палаты Дубны Владимир Бобров поделился своим опытом вакцинирования. Обе прививки вакциной «Спутник» он перенес без всяких последствий и ухудшения самочувствия. От имени промышленников и предпринимателей он спросил замглавврача Дубненской горбольницы через какой срок после перенесенной коронавирусной инфекции можно делать прививку от коронавируса. «Через полгода», – уверенно ответила Станислава Тотева. И пояснила, что теперь не обязательно делать перед прививкой анализ крови на наличие антител. Просто приходите через полгода после выздоровления и вакцинируйтесь. Сертификат о проведении вакцинации каждый может получить в своем личном кабинете на портале Госуслуг. Только нужно проверить, что в личном кабинете есть правильный номер СНИЛС и полиса ОМС. Отвечая на вопросы участников конференции и посетителей сайта ОЭЗ «Дубна», заместитель главврача Дубненской горбольницы Станислава Тотева объяснила, что после вакцинации может быть недомогание в виде кратковременного повышения температуры и боли в месте укола. Недомогание, как правило, проходит без специальной медицинской помощи. Если самочувствие остается плохим, нужно обращаться к врачу. В ответе на вопрос о сравнительных показателях заболеваемости коронавирусом в Дубне и Московской области, представитель Роспотребнадзора Игорь Ярыгин, сказал: «По данным прошлой недели Дубна находилась выше среднеобластных показателей – не в лидерах, но показатели были выше среднеобластных. Усредненный мониторинг ведется в течение недели. Мы собираем еженедельные данные и разбираемся, как себя ведет инфекция, как она выявляется и каковы уровни заболеваемости по Московской области. То, что в Дубне снизилась вакцинация в марте, и наметилось повышение заболеваемости – могут быть связанные между собой вещи». Записаться на бесплатную прививку в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» по-прежнему можно любому жителю Дубны. Просто оформите заявку на сайте oezdubna.ru или позвоните по телефону +7 496 219-04-70 (доб. 2353). По информации пресс-службы ОЭЗ «Дубна»