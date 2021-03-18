- Скоро выйдет в свет ваша новая книга «Дубна: год за годом. Хроника исторических событий». Это своего рода подарок городу к его юбилею? - По сути, да. Книга в основном была готова в прошлом году, но я не стал форсировать её издание, посчитав, что будет символичнее, если она увидит свет в год 65-летия Дубны. - Для вас, как автора, это какое по счету издание? - Уже 96. Столько мною за 50 лет (начал я заниматься исследовательской работой в 1971 году, обучаясь в пединституте) написано научных статей и книг. Из них 24 книги. Сегодня есть чувство удовлетворения от того, что огромный труд, на который ушло 20 лет, завершен. Тогда, в 2000 году, я не задумывал писать эту книгу. Просто однажды решил разрозненные даты и факты из дубненской истории обобщить и выстроить в некоторую хронологическую систему. Получилось довольно интересное историческое полотно. В нем выявилось, то что, не смотря на довольно короткий промежуток исторического времени, наш город проявил себя как яркое образование, где свершались большие национальные и мировые события. И я пришел к выводу – об этом надо говорить. Это надо популяризировать. Так родилась много лет назад идея публикации в газете «Встреча» при поддержке в то время её редактора Светланы Рябковой под рубрикой «Дубна – день за днем» небольших исторических зарисовок. Позже при поддержке администрации города начали издавать календари памятных дат. Самое интересное – мы попали в точку. В областной администрации так же начали обобщать и направлять в районы материалы о памятных датах Подмосковья. Всего нами было издано 14 календарей, которые в некоторых организациях города стали настольной книгой. По мере того, как накапливался исторический материал, я его систематизировал по годам и к 50-летию города, в 2006 году, разместил на портале администрации города, что и стало основой для расширения и углубления дальнейшей работы. С этим вариантом - «Вехи истории. Славные страницы истории Дубны (из летописи города)» и сейчас еще можно познакомиться, если зайти на сайт «Город Дубна РФ». - Сколько времени ушло непосредственно на написание книги? - Почти пять лет. Можно было бы и побыстрее, но от неё «отвлекали» другие краеведческие начинания, которые жители увидели и в виде книги «Комсомол Дубны. История в фактах и воспоминаниях», а так же в многочисленных статьях и материалах на страницах газеты «Встреча», с которой мы на краеведческом «фронте» сотрудничаем более 20 лет. Ну и ещё надо было просмотреть немало источников по различным направлениям жизни города, чтобы более полно представить в книге. - Что это за источники? - В первую очередь это, конечно, книги и статьи по истории города в целом и отдельных её периодов. Определенные материалы были взяты мною из печатных и электронных источников биографического характера, посвященных жизни и деятельности видных дубненских ученых, конструкторов, организаторов науки и производства. Здесь стоит отметить и мемуарные материалы, из которых сведения брались после их проверки по другим источникам. Большой объем исторических данных, особенно касающихся авиационной и ракетной тематики, взят мною из статей в специализированных отечественных журналах, а также тематических интернет-порталов, сайтов предприятий. Работа над книгой заставила заглянуть и в фонды архивного отдела администрации Дубны. Однако значительный объем исследовательской работы был проведен по изучению городских периодических изданий. - В чем уникальность издания? - Это первая в своем роде летопись Дубны. До меня такого никто не делал. Она является своеобразным историческим костяком, дающим возможность историку (и не только ему) на основе систематизации по определенным основаниям делать анализ и приходить к определенным выводам. Поэтому предлагаемая читателям книга, надеюсь, станет серьезным шагом в воссоздании дубненской истории и в перспективе написании научных очерков. Исторический материал представлен в книге от древнейших времен до 2016 года. Он структурирован в соответствии с выделенными мною периодами, имевшими историческую значимость в развитии Дубны. Надеюсь, что найдутся историки, которые продолжат исследование и последующих исторических периодов. В чем мне остается только пожелать им успехов. Исходя из обозначенной структуры, я счел необходимым разделить материал на два тома. В первый том книги включены материалы, относящиеся к досоветскому и советскому периодам истории дубненской земли, – от эпохи мезолита и до 1991 года. Во втором томе отражены исторические события с 1992 по 2016 гг. Общий объем двух книг почти 900 страниц. Книга раскрывает важнейшие вехи формирования городского пространства, образования, становления и развития социально-экономического потенциала города передовой науки и технологий. В ней особое место уделено исторической характеристике динамично развивавшегося научно-производственного комплекса. Читатель найдет в книге довольно значительный объем материалов, характеризующих поступательную динамику развития города, исходными точками которой была череда национально значимых проектов, реализованных на его территории с начала 30-х годов по настоящее время. Именно они и были локомотивами глубоких социально-экономических изменений, происходивших на протяжении последних более чем восьми десятилетий дубненской истории. Материалы издания раскрывают деятельность и достижения на различных исторических этапах предприятий и организаций города. Особенно градообразующих, таких как Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод, МКБ «Радуга», Приборный завод «Тензор». И это был уникальный вклад города Дубны на протяжении всего пройденного им исторического пути в развитие национальной и мировой науки, производственного и оборонного потенциала нашей страны. - Книга является продолжением издаваемых ранее вами календарей… А что принципиально нового она вносит в дубненское краеведение? - Безусловно, материал календарей лег в её основу, но и по объему, и содержанию это более фундаментальное издание. В книге, в отличие от календарей, нет персоналий, но почти на две трети увеличен объем фактологического материала. Материал книги дан в тесной взаимосвязи с важнейшими политическими событиями в нашей стране, что позволяет показать (впервые) городскую историю на фоне национальной, охарактеризовать ее влияние на действия и поступки жителей, а также органов управления. В какой - то степени вникнуть в механизмы мотивации их поведения. Показана роль дубненских властных структур в определении вектора поступательного развития города, довольно часто инициировавших новые подходы к нему. В книге обширно представлены события, связанные с процессами становления и совершенствования городской среды, жилищным строительством, созданием объектов жилищно-коммунального хозяйства, инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройства города. На основе исследованных архивных материалов, в книге даны факты ввода в эксплуатацию практически всех объектов промышленного и гражданского строительства. А это позволит читателям сформировать свои представления о его масштабах и темпах, о деятельности строительных организаций. История города невозможна без людей, творивших её. Поэтому в летописный свод внесены факты и события, характеризующие достижения и успехи дубненских ученых, производственников, учителей, врачей, деятелей культуры, спортсменов, учащихся школ. Кроме того, я счел необходимым (это тоже впервые) дать возможность читателям довольно подробно познакомиться с биографиями наиболее известных дубненцев – почетных граждан города, героев нашей Родины и людей, которые на протяжении всей истории управляли Дубной. Они представлены во втором томе в приложениях. Особое место в книге занимают материалы, раскрывающие интересные процессы, происходившие в духовной сфере – в образовании, культуре, спорте, религиозных отношениях. - Кто помогал в работе над книгой и в её издании? - Собранный в единую книгу материал требовал больших усилий, которые находили действенную поддержку и помощь со стороны многих людей, искренне и добровольно помогавших мне в работе. Я благодарен за помощь в сборе материалов Г.А.Савельеву (ДМЗ), П.А.Журавлеву и В.А. Серкову (АО «Приборный завод «Тензор»), Л.М. Галагану и С.И.Каримову (АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка»), А.К.Морозову (Центр космической связи «Дубна»), Е.М. Ставинскому (Дубненский симфонический оркестр), О.И.Мироновой (Хоровая школа мальчиков и юношей), А.В.Пасько (Детская школа искусств «Вдохновение»), Л.К. Шмагиной (Детская школа искусств «Рапсодия»), Е.Н. Аликовой (Дворец культуры «Октябрь), Е.В.Чертовских (Муниципальный музей археологии и краеведения), Т.К.Виноградовой, М.К. Антоновой и А.А.Богоявленской, Е.М.Трофимовой, О.С.Зайцевой (горуно), С.М.Рябову (Управление здравоохранения администрации города), Н.А.Смирновой (Управление дошкольного образования), Г.А.Минаеву (Управление физкультуры и спорта), Л.Е. Кузминовой (отдел культуры администрации), О.Н.Карягиной и М.А. Скорбач (архивный отдел администрации). Многие из этих руководителей уже сменили должности, кого-то и вовсе нет с нами… Но их вклад в создание этой книги поистине бесценен. Помощь оказали и мои воспитанники - студенты кафедры государственного и муниципального управления университета «Дубна». Книга не могла бы выйти свет, если бы не активное участие в её издании бывшего директора, а ныне научного руководителя ОИЯИ, академика РАН В.А. Матвеева и генерального директора АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка В.Н.Трусова, генерального директора АО «Приборный завод «Тензор» В.А. Голубева и генерального директора АО «Энергия-Тензор» А.А. Сироша, генерального директора ООО ПК «Экомебель» Т.Г. Захаровой. В довольно сложное и трудное время каждый из них принял решение о финансовой поддержке издания книги. Спасибо им за это. Моя благодарность за организационную помощь, которую оказали бывший глава городского округа Дубна М.Н. Данилов, заместитель начальника управления администрации города Г.И. Щербина, пресс-секретарь ОИЯИ Б.М. Старченко, заместитель директора АО «Приборный завод «Тензор» М.В. Подлесный. - В чем вы видите значение книги для будущих исследований дубненской истории? - Основываясь на имеющемся материале, можно писать очерки и систематизированную историю города, которой пока нет. Это первое. Второе. Исторический материал довольно объемен и требует дальнейшего пополнения. Нужно исследовать еще множество источников общегородского, отраслевого характера и истории наших предприятий и организаций. Ими, конечно, нужно дополнять написанную мною хронику. Но такая задача стоит уже перед новыми исследователями, причем не только любителями, но и профессионалами. - Когда читатели смогут увидеть книгу и приобрести её? - Думаю получить тираж в апреле. Книгу мы раздадим во все библиотеки города, учебные заведения и некоторые организации. Издательство будет предлагать заинтересованным в её продаже фирмам заказать для этого дополнительный тираж. Электронная версия будет размещена на нескольких городских порталах. - Над чем вы работаете в настоящее время? - С издательством «Волга», с которым я сотрудничаю вот уже 15 лет, завершаем пятое издание альбома «Наукоград Дубна». Он выйдет тоже к 65-летию города. - Думаю, что выхода в свет этих изданий уже ждут многие дубненские любители истории да и обычные горожане. Для них эти материалы станут на самом деле ценным подарком. Спасибо за беседу и новых творческих успехов! Анна Сухая Фото из архива