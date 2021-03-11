Накануне празднования Международного женского дня во Дворце культуры «Октябрь» состоялось чествование представительниц прекрасной половины человечества. Награды из рук заместителя главы городской администрации Николая Мадфеса и председателя Городского совета депутатов Андрея Тамонова, а также депутатов Московской областной Думы Марины Шевченко и Александра Орлова получили дубненки, которые своим трудом снискали заслуженное уважение в своих коллективах. Особое внимание в этом году – представителям медицинских профессий. Им – врачам, медсестрам, санитаркам и санитарам, административным работникам, невзирая на то, что Дубна оставалась и остается так называемой «чистой или зеленой зоной», пришлось очень даже не просто. Нагрузка на весь медперсонал увеличилась в разы из-за большого количества заболевших. Так, почетного знака Московской областной Думы «За труды» удостоена заведующая гинекологическим отделением Дубненской городской больницы Наталья Михайловна Громова. Благодарственные письма получили заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники №1 Марина Михайловна Логвинова, врачи-терапевты поликлиники №1 Мария Сергеевна Теплова и Татьяна Олеговна Петренко, врач общей практики поликлиники №1 Ольга Всеволодовна Любушина и старшая медсестра терапевтического отделения поликлиники №1 Екатерина Владимировна Чернякова. Почетными грамотами отмечены врач-отоларинголог Валентина Степановна Игошина, старшая акушерка женской консультации Татьяна Юрьевна Шляпина, старшая медсестра операционного блока хирургического отделения Ольга Ришардовна Федаравичус, фельдшер-лаборант Татьяна Николаевна Глазунова, медсестра терапевтического врачебного участка поликлиники Светлана Валерьевна Калинина и медсестра педиатрического отделения Елена Александровна Тихомирова. Выдающихся женщин региона чествовал также губернатор Московской области Андрей Воробьев. На торжественное мероприятие, приуроченное к весеннему празднику, были приглашены женщины-ветераны войны и труда, многодетные матери, представительницы образовательных учреждений, организаций здравоохранения, культуры, промышленных предприятий, сельского хозяйства, спорта, сотрудницы правоохранительных органов, общественных организаций, служащие российской армии и жены военнослужащих. В их числе - спасатель поисково-спасательного отряда № 12 ГКУ МО «Мособлпожспас» (город Дубна) Валентина Сутягина. Ей А.Ю. Воробьев вручил нагрудный знак «Заслуженный спасатель Московской области». Тут стоит сразу же пояснить: в зону ответственности Дубненского территориального управления «Мособлпожспас» входит обслуживание территории Дубны, а также Талдомского и Дмитровского городских округов и Сергиева Посада. Валентина Сутягина много лет трудится на территории Дмитровского района, являясь сотрудником Дубненского территориального управления. Она спасатель второго класса, работает в должности 13 лет и имеет огромный опыт работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории всей Московской области. С 2008 по январь 2021 года принимала участие в ликвидации 178 дорожно-транспортных происшествий, 117 раз выезжала на тушение пожаров, 84 раза - на обнаружение взрывоопасных предметов на территории Московской области. На ее счету 1170 выездов на аварийно-спасательные и другие неотложные работы, при которых была оказана первая помощь более 175 пострадавшим. За этими сухими цифрами – человеческие судьбы, которые в момент того или иного происшествия подчас во многом зависят от профессионализма спасателей. А еще за каждой из этих цифр - огромный риск самих сотрудников и большая ответственность, которая, когда речь идет о таких профессионалах, как Валентина, зашкаливает во сто крат. В 2013 году за высокий профессионализм Валентина Сутягина уже была награждена Почетной грамотой МЧС России, так что нынешняя награда – «Заслуженный спасатель Московской области» - достойное подтверждение профессионализма и высокой ответственности в деле спасения наших земляков. Подготовила Анна СухаЯ