Завершился очередной этап конкурса мемориалов в ОЭЗ «Дубна». 26 февраля прошло заседание членов жюри конкурса мемориалов в конгресс-центре ОЭЗ «Дубна».

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» стремится внести свой вклад в сохранение в сердцах и памяти наших горожан народную память о Победе в Великой Отечественной войне. Ведь к Великой Победе были причастны семьи каждого из нас.

Каждый год на протяжении вот уже без малого 76 лет мы вспоминаем о героях, отдавших свою жизнь за наше будущее. 22 июля 2020 года на территории ОЭЗ «Дубна» был открыт сквер имени 75-летия Великой Победы. В центре сквера должен расположиться мемориал в память советских ученых, приближавших своей напряженной и самоотверженной работой в тылу Победу.

В октябре 2020 управляющая компания ОЭЗ «Дубна» объявила архитектурный конкурс на лучший проект мемориала. К участию в конкурсе были приглашены профессиональные скульпторы и архитекторы (отдельные мастера и творческие коллективы), имеющие опыт в создании и возведении мемориалов, монументов или памятников.

Всего было подано 13 заявок от 10 скульпторов, которые принимались до 31 декабря прошлого года. После этого членами жюри была проведена предварительная работа по оценке заявок. Важно отметить, что все представленные работы разные по технике исполнения и материалам.

Организаторы конкурса очень внимательно подошли к выбору жюри, в состав которого вошли генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» А.В. Афанасьев (председатель жюри), заместитель главы администрации М.А. Тихомиров, председатель Совета депутатов А.В. Тамонов, член Общественной палаты города Е.А. Игнатенко, заместитель генерального директора АО «ОКБ Аэрокосмические системы» И.М. Жукова, и.о. начальника отдела культуры администрации города Т.В. Агафонова, директор школы №1, депутат Совета депутатов А.И. Руденко, директор ДШИ «Вдохновение», член Союза художников России А.В. Пасько, скульптор А.М. Шитов, архитектор В.Ю. Базилевский (творческое объединение художников Дубны), архитектор, директор проектного бюро «Мегатек» А.И. Сериков, скульптор А.А. Хлопцов.

Перед жюри конкурса встал тяжелый выбор – идея памятника оригинальна и требует основательного и выразительного воплощения. Все представленные на конкурс работы были выполнены на высоком уровне и в разной стилистике. Члены жюри оценивали скульптурные модели с разных ракурсов, учитывали ассоциативную составляющую, пропорции, размеры. Сквозь деревья сквера архитектура предприятий особой экономической зоны будет просматриваться со всех ракурсов, и важно, чтобы памятник гармонично вписался в эту среду.

В итоге в ходе обсуждения работ было принято решение о проведении дополнительной консультации по выбору победителя. Для этого жюри конкурса определило лидеров среди конкурсантов. Но финальный выбор победителя будет сделан только после выполнения дополнительного технического задания.

По материалам ОЭЗ «Дубна»