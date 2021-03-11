12 марта на территории особой экономической зоны «Дубна» состоится конференция «Оставим пандемию COVID-19 в прошлом!» и масштабная вакцинация от COVID-19 для всех желающих.

АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» принимает активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Дубне.

В программе конференции предусмотрены выступления генерального директора ОЭЗ «Дубна» А.В. Афанасьева, главы г.о. Дубна С.А.Куликова, главного врача Дубненской городской больницы А.В. Осипова, а также и.о. главного государственного санитарного врача по Дмитровскому, Талдомскому г.о. и г.о. Дубна И.В. Ярыгиной.

Горожане могут заранее задать вопрос выступающим на сайте http://oezdubna.ru или прислать его по электронному адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Также в рамках конференции запланирована масштабная бесплатная вакцинация от COVID-19 вакциной «Спутник V» силами Дубненской городской больницы для всех желающих. Для этого необходимо оформить заявку на сайте или по телефону +7 496 219-04-70 (доб. 2353).

Проведение конференции предусмотрено в очном формате со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора во время пандемии коронавирусной инфекции, предусматривает наличие прямой трансляции на канале Youtube. Запись мероприятия будет сохранена и опубликована на сайте ОЭЗ «Дубна».

Приглашаем всех принять участие в нашей конференции в очном или заочном формате. Регистрация на конференцию и вакцинацию уже открыта по ссылке.

Все вопросы по мероприятию Вы можете задать по электронному адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по телефону 8 (496) 219-04-61 (2111).