Как сообщил глава города С.А. Куликов, продолжается капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса Дубненской городской больницы. Работы ведутся активными темпами. Завершить их планируют к середине июля. По состоянию на 1 марта, выполнена пятая часть от намеченного. А в областной Минздрав уже подана заявка на финансирование в размере 115 млн рублей для приобретения мебели и доукомплектования оборудованием. Капитального ремонта в здании 1963 года постройки не было 20 лет. В юбилейный для Дубны год обновленный роддом станет прекрасным подарком для города и всех будущих родителей.