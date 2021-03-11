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Капитальный ремонт – к юбилею города Печать
11.03.2021 00:00

Как сообщил глава города С.А. Куликов, продолжается капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса Дубненской городской больницы.

Работы ведутся активными темпами. Завершить их планируют к середине июля.

 

По состоянию на 1 марта, выполнена пятая часть от намеченного. А в областной Минздрав уже подана заявка на финансирование в размере 115 млн рублей для приобретения мебели и доукомплектования оборудованием. Капитального ремонта в здании 1963 года постройки не было 20 лет. В юбилейный для Дубны год обновленный роддом станет прекрасным подарком для города и всех будущих родителей.
  		 
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