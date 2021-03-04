В последние недели февраля шла активная работа в составе постоянных комиссий Городского совета депутатов, а на недавнем заседании Совета были утверждены изменения в Генеральный план городского округа. О муниципальном имуществе Так, на комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям (председатель Александр Ксенофонтов) в очередной раз обсуждалось Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Дубна. Учтены замечания, поступившие от жителей. В частности, такая ремарка: в проекте Положения исключена роль представительной власти при принятии решений. Депутаты считают необходимым четко разграничить полномочия Совета, городской администрации и главы города. Недостаточно информативным назван раздел с описанием процессов отчуждения муниципальной собственности: передачи в залог, приватизации и пр. Документ направлен на доработку, новую версию комиссия рассмотрит 4 марта. Развернулась дискуссия Вокруг проекта по объединению муниципальных образовательных учреждений Дубны развернулась широкая дискуссия на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и туризму под председательством Александра Руденко. С подробным докладом выступили специалисты городского управления народного образования. В результате административных преобразований в нашем городе продолжат работу все детские сады, но из десяти ДОУ восемь будут образовательными комплексами. Реорганизация связана с тем, что подушевое нормативное финансирование не позволяет перенаправлять средства, поступающие из областного бюджета на оплату труда педагогов и воспитателей, в дошкольные учреждения с недоукомплектованными группами. И в случае недобора детей, как это происходит сегодня из-за демографических проблем, возникает нехватка денег в фонде заработной платы (по данным ГОРУНО, в электронной очереди на следующий учебный год 260 мест в детских садах пока остаются невостребованными). При комплексном подходе несколько объединенных садиков будут иметь единое руководство и «общий финансовый котел», при этом располагаясь в прежних зданиях. Что касается ситуации с получением лицензии и открытием кабинета охраны зрения в ДОУ №20 «Ёлочка», которая также вызвала активный обмен мнениями с участием родителей, к этому вопросу депутаты вернутся на следующих заседаниях комиссии. Незаконный оборот наркотиков увеличился на 100% В рамках «Парламентского часа» о криминогенной обстановке в наукограде рассказали руководители ОМВД России по городскому округу Дубна. По результатам работы в 2020 году, горотдел полиции занимает шестое место по раскрытию преступлений из 46 по области, а по раскрываемости в сфере оборота наркотиков – первое место. Вызывает особую тревогу распространение наркотиков, рост на 102%. Синтетическое вещество «соль» по доступности вытеснило с рынка все остальные наркотические средства и буквально заполонило Дубну. Один из недавних случаев: сотрудники полиции задержали на раскладке двух иногородних, как выяснилось, они сами производили наркотические препараты, позже в частном секторе в Люберецком районе была обнаружена их лаборатория, изъято 50 кг наркотиков. Другая беда – дистанционное мошенничество, когда по телефонному звонку неизвестного человека жители сами называют данные банковских карт, после чего теряют десятки и сотни тысяч рублей. Депутаты готовы присоединиться к профилактической работе с населением на своих округах. Изменения в Генплан 20 февраля 2021 года Совет депутатов утвердил изменения в Генеральный план городского округа Дубна Московской области, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территории городского округа. Работа над этим важнейшим стратегическим документом территориального планирования велась долго: от публичных слушаний в октябре 2019 года до итогового обсуждения на внеочередном заседании Совета депутатов 20 февраля 2021 года прошло немало времени. И даже сейчас принятую редакцию Генплана нельзя назвать окончательной. Вводятся новые градостроительные нормы, которые необходимо учитывать, развиваются городские предприятия, а это значит, что точечные изменения в Генплан будут вноситься и дальше. Но принятый документ позволяет зафиксировать сегодняшнюю ситуацию. В том числе, например, сохранить рекреационный статус участков около озера Лебяжье и в Ратмино, чтобы уберечь их от застройки. Ранее Министерство имущественных отношений Московской области выходило с инициативой перевести Ратминское поле под ИЖС, а участок у озера Лебяжье, граничащий с каналом им. Москвы, – под многоэтажную жилую застройку. Депутаты заняли принципиальную позицию о неприемлемости таких изменений и сумели ее отстоять на региональном уровне в результате длительных и непростых переговоров. Также в Генплане нашли отражение изменения, внесенные по просьбе АО «Кронштадт». Они касаются перевода под промышленную зону двух земельных участков общей площадью 7,5 га, прилегающих к производственной площадке АО «ДМЗ им. Н. П. Федорова». Напомним, что АО «Кронштадт» недавно выкупило АО «ДМЗ им. Н. П. Федорова», которое находилось в сложном финансовом положении. Новый собственник погасил долги по зарплате и ведет активную подготовку и модернизацию предприятия для выпуска беспилотных летательных аппаратов большой размерности в интересах Министерства обороны России. При этом сохранится выпуск и сегодняшней оборонной продукции завода. В планах АО «Кронштадт» постройка и модернизация более 50 тыс. кв. метров производственных площадей АО «ДМЗ им. Н. П. Федорова», дополнительный прием до 1300 сотрудников. Вложение в предприятие оцениваются в 4,8 млрд рублей. На предприятии отсутствуют свободные земельные участки под масштабное строительство, поэтому руководство АО «Кронштадт» вышло с инициативой о расширении производственной площадки за счет прилегающих территорий. Депутаты поддержали предприятие, внеся соответствующие изменения в Генплан города, и рассчитывают, что старейшее градообразующее предприятие Дубны получит новый импульс в своем развитии как в интересах города, так и страны в целом. Корректировка бюджета 25 февраля на очередном заседании Совета депутатов рассмотрен ряд вопросов. Каждый из них, кроме вопросов, включенных в «Разное», предварительно прорабатывался на постоянных депутатских комиссиях, иногда не по одному разу, поэтому основная часть замечаний и дополнений была учтена при подготовке проектов решений. Но по отдельным темам развернулась дискуссия и в ходе обсуждения полным составом Совета. Депутаты утвердили первую корректировку бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Изменения внесены более чем на 617 млн рублей, основная часть из которых носит технический характер в связи с изменениями в структуре администрации г.о. Дубна. Общий объем доходов в текущем году обозначен в размере 2 636 216 тыс. рублей, расходов – в сумме 2 852 059 тыс. рублей, дефицит составляет 215 843 тыс. рублей. По предложению главы городского округа Сергея Куликова депутаты целевым образом предусмотрели: - 25,5 млн рублей на приобретение техники для нужд городских служб (комбинированная дорожная машина, экскаватор-погрузчик, прицепной измельчитель веток, пескоразбрасыватель, автомобили ГАЗ и микроавтобус); - 30,8 млн рублей для нужд школ и садов, в том числе для приобретения мебели в детских садах на 1 млн рублей, в школах на 1,2 млн рублей, капитальные ремонты учреждений (школы №№ 1, 2, 3, 7, садики №№ 30, 7, 9); - 1 млн рублей на снос бесхозных и незаконно возведенных объектов; - 1,5 млн рублей на приобретение оборудования для телеканала «Дубна»; - 24,5 млн рублей дополнительно на организацию дорожной деятельности. Помимо прочего, в расходной части предусматриваются субсидии для муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (2,77 млн рублей); на ремонт подъездов в многоквартирных домах (6,64 млн рублей); на реализацию проекты в сфере социальной защиты населения (1 млн рублей). Изменения - в структуру администрации Депутаты согласились с предложениями Сергея Куликова по изменению структуры городской администрации. После сокращения одной должности заместителя главы произойдет частичное переподчинение отделов и управлений другим профильным замам. Для приведения в соответствие с действующим законодательством приняты изменения в решение Совета депутатов от 25.06.2020 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе Дубна Московской области, и урегулированию конфликта интересов». И в названии комиссии, и в тексте документа вместо «требований к служебному поведению» теперь будет значиться: «ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе Дубна». Ввиду структурной реорганизации чисто технический характер носило решение признать утратившим силу Положение о комитете по культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Отчеты и другие документы Важным регламентирующим документом для пространственного развития территории наукограда и улучшения качества жизни населения станут Нормативы градостроительного проектирования городского округа Дубна. С проектом можно ознакомиться на официальном интернет-портале органов местного самоуправления. Публичные слушания состоятся 12 апреля, все желающие имеют возможность высказать свое мнение. Соответствующее решение принял Совет депутатов. Отчетный период о депутатской деятельности в 2020 году завершился докладами председателей четырех постоянных комиссий: по социальной политике, здравоохранению, безопасности и работе с ветеранами – Алексей Осипов; по экономике, предпринимательству, инвестициям, научно-производственному и жилищно-коммунальному комплексам – Валерий Николаев; по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам – Ярослав Викулин; по делам молодежи, спорту и физической культуре – Михаил Хора. С годовым отчетом о работе депутатского корпуса Дубны выступил председатель Совета депутатов Андрей Тамонов. – Необходимо отметить, что Совет депутатов активно трудился весь год, решая вопросы местного значения, создавая нормативно-правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет город, и принимал ответственные решения, важные для бесперебойного функционирования городского хозяйства, – подчеркнул Андрей Владимирович. Все пять отчетов утверждены единогласно. Напомним, что в Совет депутатов можно обратиться по телефону 218-05-15, доб. 239 и 238, или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . По информации Совета депутатов г.о. Дубна