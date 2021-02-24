20 февраля ученики школы №1 имени А.Я. Березняка поддержали акцию «Очистим памятники от снега» и вышли с лопатами в заснеженный школьный двор, чтобы навести порядок вокруг памятника Герою Советского Союза летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи.

Историю героического подвига Г.Я. Бахчиванджи, который испытывал самолеты, созданные нашим земляком Александром Яковлевичем Березняком, знает без преувеличения каждый ученик первой школы. Но и на этот раз, прежде чем приступить к борьбе со снежными навалами в школьном дворе, для ребят небольшой рассказ из уст директора школы Александра Ивановича Руденко и заместителя главы администрации города Максима Андреевича Тихомирова. Говорили о подвиге летчика-испытателя, о наших героических земляках и о том, что патриотизм и любовь к Родине начинается с малого.

Памятник Г.Я. Бахчиванджи, установленный во дворе школы №1 в 2019 году по инициативе Героя Советского Союза летчика-испытателя Владимира Николаевича Кондаурова, содержат в достойном виде круглый год. Зимой очищают от снега, в теплое время года вокруг высаживают цветы. Ребята принимают в этом активное участие. А 20 февраля – день рождения Бахчиванджи, - всего лишь еще один повод собраться вместе со школьниками у памятника и не на словах, а на деле – трудовым примером- выразить заботу, уважение, отдать дань памяти Герою…

Под звуки авиамарша мальчишки трудились на совесть, так что очень быстро на месте снежных завалов вокруг бюста образовалась просторная площадка, где ребята с удовольствием сделали фото на память.