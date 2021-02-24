Депутаты левобережья отчитались перед избирателями о работе за 2020 год. Мероприятие проходило 16 февраля в лекционном зале ДК «Октябрь».

В начале своего выступления руководитель территориальной группы Анатолий Утриванов проинформировал, что в октябре прошлого года Сергей Куликов занял пост главы города Дубны, в этой связи сложил полномочия председателя Совета депутатов и досрочно прекратил полномочия депутата. Выборы нового представителя населения по избирательному округу № 2 состоятся в единый день голосования, а пока жители могут обращаться к любому из шести депутатов левобережной территориальной группы.

Как следует из отчета, активно обсуждались в течение года вопросы благоустройства территорий, в частности, возле детского клуба «Буревестник» и вокруг детских игровых площадок; установка фонарей в частном секторе; подтопление Южной канавой участков в с/т «Заря» и в районе Ла Кросса; обустройство площадки по выгулу собак на левом берегу и возможность размещения здесь скейт-парка.

На личных депутатских приемах граждане говорили о проблемах ЖКХ и вывозе мусора, о содержании и ремонте дорог, нехватке парковочных мест. На основании обращений направлялись запросы в органы исполнительной власти, городские службы, управляющие компании.

Летом депутаты контролировали проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях. На эти цели в 2020 году направлено около 40 млн рублей. В школе №5 полностью обновились столовая и пищеблок (1,4 млн рублей из местного бюджета), приведены в порядок санузлы (5,6 млн рублей по наукоградской программе). В ДОУ №21 «Теремок» и ДОУ №22 «Золотая рыбка» отремонтированы кровли, заменены оконные блоки (9,3 млн рублей из бюджета города).

Оказана адресная материальная помощь дубненцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В рамках корректировки бюджета выделены средства Муниципальной библиотеке Левобережья на ремонт и организацию новой входной группы.

Депутаты рассказали о планах на 2021 год по благоустройству дворовых территорий: ул. Центральная, 21, 21а, 21б, 30; ул. Березняка, 10; ул. Тверская, 3 и 5; ул. Володарского, 1/7, 7, 9, 11; ул. Ленина, 10, 12; ул. Карла Маркса, 6, 9, 13, 23, 25; ул. Заречная, 15, 17, 19, 21. В администрацию городского округа направлен перечень дорог, тротуаров и парковочных мест, нуждающихся в ремонте.

Доклад руководителя территориальной депутатской группы дополнили коллеги, отметив важные задачи на перспективу.

Мероприятие длилось более двух часов, жители жаловались на проблемы, рассказывали о «болевых точках», просили содействия. Все поднятые темы будут детально изучаться.

Напомним, что по любому вопросу можно обратиться в Совет депутатов по телефону 218-05-15, доб. 239 и 238 или по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

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