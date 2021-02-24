Более двух десятков вопросов были подняты на недавней пресс-конференции, проходившей в стенах городской администрации. Ответы на некоторые из них главы г.о. Дубна Сергея Александровича Куликова, заместителя главы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и дорожной инфраструктуры Евгения Александровича Перковского, заместителя главы администрации по вопросам безопасности Владимира Анатольевича Потапенко публикуем сегодня. Часть вопросов, которые удалось затронуть в ходе встречи, будут еще озвучены в следующих номерах газеты. Уборка города от снега и наледи - Основные улицы и тротуары, хоть и не на пять баллов, но все же расчищены, а вот выходы на пешеходные переходы, подходы к остановкам завалены снежной кашей. С коляской не пробраться, пожилому человеку не подойти… С.А. Куликов: - Уделяется особое внимание уборке и вывозу снега с дорог и улиц города. В этом году настоящая снежная зима. И это особое испытание для муниципальной сферы. Дороги убирает подрядчик, который нанят по муниципальному контракту, мы активно с ним занимаемся, чтобы он усилил работу именно по вывозу снега. Потому что валы в районе остановок, пешеходных переходов образуются в основном из-за того, что вовремя не вывозится снег с дорог. Что касается тротуаров и остановочных павильонов, то их обслуживает муниципальное бюджетное учреждение «ЦХО». Е.А. Перковский: - Одно из направлений, которое мы рассматриваем – создание на собственной базе ДРСУ, что позволит убирать город своими силами. Для этого необходимо закупить технику для уборки города и в зимний, и в летний периоды. Рассматриваем возможность получения субсидии из бюджета Московской области на покупку техники. По поводу пешеходных переходов вопрос понятен: проходит снегоуборочная техника, которая прибивает снег к обочинам, в том числе пешеходным переходам. Их приходится вычищать в ручном режиме. В настоящее время мы увеличиваем штат сотрудников: дополнительно набираем дворников, что позволит действовать более оперативно. С.А. Куликов: - Задача по уборке города четко поставлена. Мы анализируем, что необходимо: какие направления усиливать. И сейчас как раз готовится корректировка бюджета, в ближайшее время она будет направлена в Совет депутатов. Мы надеемся, что депутаты нас поддержат по вопросу закупки техники. Это важный элемент, потому что те шесть тракторов, которые сегодня есть в ЦХО, не справляются во время обильных снегопадов. Когда мы закупим дополнительную технику, то, думаю, будем вполне справляться. Более того, сможем предоставлять дополнительные услуги управляющим компаниям, потому что во дворах тоже ситуация с уборкой снега оставляет желать лучшего. Помимо этого стоит вопрос закупки техники для МАУ «Городские парки», поскольку ряд тротуаров, прогулочных зон, таких как набережная, сквер Авиастроителей, сквер Ветеранов, находятся на обслуживании этого учреждения. Их тоже необходимо своевременно убирать. Мы комплексно подходим к решению вопроса по уборке и содержанию города, а для этого необходимо, чтобы оба наших муниципальных предприятия были полностью укомплектованы как сотрудниками, так и техникой. Это позволит вовремя и качественно убирать город. Сосудистый центр - Сосудистый центр в Дубненской городской больнице. Каковы перспективы его появления? С.А. Куликов: - В начале этого года мы с главным врачом Дубненской городской больницы Алексеем Валентиновичем Осиповым ездили к министру здравоохранения Московской области и обсуждали в очередной раз, доказывали, что Дубне необходимо создание сосудистого центра. Чтобы наших жителей с инфарктами и инсультами не отвозили в Дмитров и Долгопрудный, а оказывали помощь здесь, в Дубне. Для того чтобы создать современное сосудистое отделение необходимо отремонтировать терапевтический корпус и уже в нем разместить сосудистое отделение. После совещания и после того, как мы направили все материалы, которые необходимы для включения в программу ремонта, в Дубну приезжали представители дирекции Единой службы заказчика Московской области. Они оценивали объем работ, который необходим для ремонта корпуса. Сейчас ждем решение о включении в программу Московской области на проектно-изыскательские работы. Если в этом году объект будет включен в эту программу, будет выделено финансирование, то уже в следующем году мы с высокой долей вероятности сможем войти в программу ремонта, после чего в городе будет открыто сосудистое отделение. Добавлю также, что когда губернатор был с визитом в Дубне, то во время посещения хирургического корпуса он отметил высокий уровень медицинской помощи, оказываемой нашими специалистами, а также высокий уровень самого оборудования, которое у нас сегодня есть. И уже есть решение об открытии в ближайшее время отделения детской хирургии, которое будет работать на весь север Московской области. Набережная - Когда подписан акт о приемке работ по реконструкции и благоустройству? Каковы гарантии, что все будет завершено, согласно проекту? Е.А. Перковский: - Акты о приемке работ по набережной были подписаны в конце 2019 года, все они были без замечаний. Что происходит сегодня? Нами неоднократно проводились обследования набережной на предмет объема и качества выполненных работ, составлены дефектные акты, с подрядчиком ведется претензионная работа. Все недостатки со стороны подрядчика устраняются в рамках гарантийных обязательств. В настоящее время составлен конечный дефектный акт, в котором отражены недочеты по видеонаблюдению, освещению и др. С.А. Куликов: - Хочу поблагодарить всю общественность, которая активно включилась в работу по благоустройству набережной. Мы неоднократно встречались и вместе готовили дефектную ведомость для гарантийного ремонта. Срок гарантии по благоустройству набережной действует еще весь 2021 год. В течение этого времени мы можем требовать от подрядчика, чтобы выполнялись работы по гарантийному ремонту. В конце 2020 года мы все-таки убедили подрядчика, и он перечислил в муниципалитет гарантию 8,5 млн рублей. Если он по гарантийным обязательствам не выполнит какие-то работы, то мы сможем их выполнить как раз за счет этих средств. Также параллельно ведем актирование всех работ, которые были сделаны: по малым архитектурным формам, освещению, системе видеонаблюдения с тем, чтобы добиться от подрядчика при необходимости приведения их в должное состояние, после чего они будут поставлены на баланс и содержание. Скейт-парк - Несколько лет общественность города ставит вопрос организации в Дубне скейт-парка или парка экстремальных видов спорта. Есть ли в планах обустроить такой парк в нашем городе? С.А. Куликов: - Мы прорабатываем этот вопрос. В настоящее время заместителям и Комитету по управлению имуществом поручено выбрать возможные места расположения скейт-парка. Одно из возможных мест – территория под мостом через Волгу. Там можно организовать работу парка всесезонно. Но земля это областная. Поэтому мы планируем обратиться в Правительство Московской области с просьбой о передаче городу этого земельного участка. Второй участок, который мы рассматриваем, расположен между набережной и водозабором. В.А. Потапенко: - На сегодняшний день в Министерстве спорта Московской области все программы на 2021 год свернуты. То есть не только в Дубне, а во всей Московской области в этом году не будет вестись строительство спортивных сооружений. Мы, несмотря на это, пытаемся уже на 2022 -2023 годы войти в программу через Министерство благоустройства с предложением строительства скейт-парка. Чтобы понимать стоимость такого строительства: типовой проект Минспорта площадью около 800 квадратных метров обходится примерно в15 млн рублей. Это бетонированная площадь и сами сооружения. Мы планируем предусмотреть и ограждение, и систему видеонаблюдения. Соответственно стоимость будет выше. Тем не менее, останавливаться мы не намерены и постараемся найти механизм каким образом профинансировать этот проект. Ледовая арена - Когда будет построена в Дубне ледовая арена, которая будет соответствовать стандартам для полноценных занятий хоккеем, фигурным катанием, возможно кёрлингом? С.А. Куликов: - Потребность в Дубне иметь ледовую арену есть. Работа ведется. Основная задержка связана с тем, что участок, который нам передала Московская область под размещение крытой ледовой арены, имеет иной вид разрешенного использования. Как только будет принято решение Совета депутатов по Генеральному плану и Правилам землепользования и застройки, мы готовы подать заявку в Правительство Московской области на строительство этого объекта. Ремонт тоннеля - Вы недавно осматривали тоннель. Капремонт начался. Но информации о том, что планируется в итоге, Канал имени Москвы предоставляет немного. В частности, дубненцев интересует – воссоздадут ли уникальную отделку? Оставят ли пешеходные дорожки? С.А. Куликов: - По заверению заказчика, помимо того, что в тоннеле будет проведено устранение трещин, чтобы не просачивалась вода, осуществлена замена утеплителя, предусмотрено и архитектурное восстановление тоннеля. Будет воссоздана историческая лепнина, обустроен тротуар, сделано новое современное освещение. В конце февраля 2022 года отремонтированный тоннель должен быть открыт. Подготовила Анна Сухая Фото пресс-службы администрации