Как сообщили в Госжилинспекции МО, житель нашего города обратился в ведомство с жалобой на ненадлежащее состояние мест общего пользования в доме №24 на Хлебозаводском переулке. Многолетняя проблема после вмешательства инспекторов была решена.

Инспекторы связались с управляющей компанией и потребовали разобраться в ситуации, после чего сотрудники ООО «Регстрой-Сервис» незамедлительно произвели локальный ремонт, восстановив штукатурно-окрасочный слой стен и потолка в подъезде на 9 этаже. Заявитель подтвердил, что ремонт на лестничной площадке действительно был проведен.

- В постановлении Госстроя перечислены требования к состоянию лестниц, напольных покрытий, стен, поручней и прочих элементов подъездов, определена периодичность проведения планового ремонта и установлены сроки работ по устранению неисправностей. Но, самое главное, там указано, что за состоянием общего имущества должна следить непосредственно организация, управляющая домом. Если УК даже по заявке жителей отказывается соблюдать требования законодательства, необходимо незамедлительное вмешательство Госжилинспекции, – подчеркнула О.Федина.

Если в доме недостаточно горячая вода в квартире, непомерно завышены счета за коммунальные услуги, протекает кровля, появилась плесень на стенах и потолках или возникли прочие повреждения, в первую очередь необходимо обратиться напрямую в управляющую компанию, добавила глава ведомства. В случае бездействия сотрудников управляющей компании жители должны обращаться в Госжилинспекцию. На сегодня это один из наиболее действенных методов влияния на управляющие компании.

Есть два варианта подачи официального обращения. Самый оптимальный способ – обратиться через сайт Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) при условии регистрации жителя на сайте Госуслуг: dom.gosuslugi.ru, поскольку все заявки регистрируются в системе в течение 3 дней с момента поступления в Госжилинспекцию. Второй вариант – направить обращение «Почтой России» в офис надзорного ведомства по адресу: Московская область, Одинцовский округ, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, дом №1А.

- После регистрации официального обращения проверка изложенной в нем информации проводится инспекторами не позднее, чем в течение 30 дней. В случае выявления нарушений жилищного законодательства со стороны управляющей организации, инспекторы помогут оказать на нее воздействие и обязать их устранить, – подытожила руководитель Госжилинспекции региона.

Официальная электронная почта Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , тел. 8 (498)602-83-32.