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Подари музею экспонат Печать
24.02.2021 21:31

Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» примет в дар экспонаты для музея ретро-техники, открытого в здании Конгресс-центра.

ОЭЗ «Дубна» бережно относится к историческому наследию. Чтобы сохранить его и сделать доступным для жителей нашего наукограда, управляющая компания организовала музей ретро-техники в холле первого этажа Конгресс-центра. Среди экспонатов – ретро-телевизоры, первые фотоаппараты, компьютеры, радиоприемники, ламповая электроника, микроскопы.

 

Каждый горожанин может внести свою лепту в развитие музея и пополнение его коллекции. Так что если у вас сохранилась ретро-техника, поделитесь с музеем! Музей на специальной табличке сохранит имя каждого, кто принесет в дар тот или иной экспонат.

По всем вопросам размещения экспонатов просьба обращаться к Кочуровой Ирине Анатольевне по телефону 219-04-69 доб. 2434, e-mail Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

  		 
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