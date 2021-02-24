Как мы уже рассказывали в прошлом номере газеты, в Доме учителя 12 февраля чествовали победителей муниципального конкурса «Лидер в образовании». В Год памяти и славы все его номинации были посвящены 75-летию Победы. Заслуженные награды получил 21 финалист, в том числе и председатель городского Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова, которую отметили в номинации «Социальный партнер».

Награды победителям вручали начальник горуно Светлана Александровна Жаленкова и глава городского округа Сергей Александрович Куликов.

За каждой наградой стоит огромная работа, высокий профессионализм и любовь к делу. Если говорить о патриотической работе, которую проделали в год 75-летия Победы Наталья Михайловна Шувикова и коллектив возглавляемого ею Городского совета ветеранов, то она поистине огромна.

Так, например, в 2020 году из рук ветеранов копию Знамени Победы получили общеобразовательные школы города - это мероприятие стало доброй традицией юбилейных лет Победы, в которой принимают участие все школьники Дубны. «Диктант Победы-2020» - и вновь вместе молодёжь и ветераны вспоминают героические страницы нашей истории. А позже – все также ветераны и школьники совместно трудятся, благоустраивая сквер Ветеранов в левобережье или захоронения генерала Гурия Никитича Терентьева, открывают мемориальную доску боевому генералу. Где бы не работала Наталья Михайловна - директором в школе №5, педагогом в загородном лагере «Сосновый бор» или председателем городской ветеранской организации, она организует музеи истории этих учреждений, понимая, что сохранение истории людей, создавших славу Дубны, важно для патриотического воспитания молодого поколения. Поэтому не случайно в Доме ветеранов появляется настоящая музейная экспозиция, материалы которой послужили основой для оформления открытого в 2020 году сквера Ветеранов в Особой экономической зоне «Дубна».

Можно много говорить о работе Натальи Михайловны по части патриотического воспитания учащихся нашего города, а потому вполне заслуженно именно она получила награду в номинации «Социальный партнер».

Людмила ПЕТРОВА