Дубна - город велосипедистов. Этот негласный статус закрепился за нашим наукоградом много лет назад. И даже сегодня, когда едва ли не в каждой семье есть одна, а то и две машины, любителей велосипедных прогулок меньше не становится.

И вот уж приятная во всех отношениях новость: в городе идет активная работа над проектом организации велодорожек «Дубненская кругосветка». По замыслу участников рабочей группы, в Дубне должна быть создана целая сеть велосипедных дорожек, которые будут безопасны для всех участников дорожного движения.

- Наша цель – вернуть Дубне статус «города велосипедистов», который формально существует, но слабо подкреплен соответствующей инфраструктурой, - отметил глава города Сергей Куликов. - Хотим сделать так, чтобы из каждого района можно было безопасно добраться в любую точку Дубны на велосипеде или самокате. А для этого нужно организовать велодорожки без ущерба автомобильному и пешеходному движению, предусмотреть велопарковки и систему навигации. Прокладывая маршруты, желательно по максимуму охватить достопримечательности и красивые уголки нашего города. И, конечно, расширять услуги велопроката. Обязательное условие – чтобы вся земля была поставлена на кадастровый учет, только после этого можно приступать к обустройству конкретных объектов.

Как сообщает пресс-служба администрации, на недавнем совещании у главы города обсуждались перспективы проекта. В нем приняли участие профильные заместители и руководители городских служб, проектировщики, а также представители велосообщества и активные жители наукограда.

Ближайшие задачи поставлены: необходимо определиться по срокам, составить план-график, подготовить презентацию и вынести предложения на обсуждение жителей. С.А. Куликов выразил намерение уже в этом году приступить к созданию в Дубне разветвленной и закольцованной велосети.

Людмила Петрова по материалам пресс-службы администрации