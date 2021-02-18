Депутаты территориальной депутатской группы институтской части и микрорайона Черная речка отчитались перед жителями за 2020 год. На встрече, которая состоялась 9 февраля, выступил с докладом руководитель территориальной группы Марк Ширченко.

В отчете нашли отражение основные направления деятельности Совета депутатов в 2020 году, а также работа семи народных избранников по своим округам и в составе постоянных депутатских комиссий. Кроме того, депутаты территориальной группы работали в общественном совете при дирекции ОИЯИ, рабочей группе по совершенствованию оказания медицинской помощи МСЧ №9, учредительном совете газеты «Вести Дубны», попечительских советах дома-интерната «Рождественский», Совета ветеранов и других организаций.

Среди задач, которые требуют повышенного внимания и территориальной группы, и всего депутатского корпуса, Марк Ширченко особо выделил:

- завершение реконструкции аварийного дома 18 по ул. Понтекорво и разработка проекта реконструкции дома 20 с последующей реализацией;

- ликвидацию предприятия по утилизации (сжиганию) медицинских и биологических отходов;

- начало работы физико-математического лицея им. В. Г. Кадышевского;

- газификацию ул. Юркино;

- продолжение претензионной работы и устранение недостатков благоустройства набережной им. Д. И. Менделеева;

- ремонт Комсомольской набережной;

- освещение Нового шоссе;

- создание остановки общественного транспорта между Юркино и Александровкой для удобства жителей, посещающих СНТ.

По завершении отчетного доклада все желающие могли задать свои вопросы депутатам, а также профильным заместителям главы администрации города и руководителям городских служб, присутствующим на встрече.

Председателей ТСЖ и жителей интересовали региональная программа реновации, которая разрабатывается в Московской области, тарифы в сфере ЖКХ, ямочный ремонт, освещение и благоустройство дворов и другие темы.

Напомним, что по любой из проблем, которые волнуют горожан, можно обратиться в Совет депутатов по телефону 218-05-15 доб. 239 и 238. Письменное обращение можно направить по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, кааб. 114, 116 или на электронную почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Для удобства дубненцев регулярно проводятся личные приемы по двум адресам: для жителей институтской части города – в здании администрации (кабинет 116), для жителей микрорайона Черная речка – в здании библиотеки семейного чтения (ул. Московская, д. 6, детский отдел).

Совет депутатов городского округа Дубна