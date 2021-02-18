Именно диалогом можно назвать общение главы города С.А. Куликова с коллективом ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, которое состоялось в стенах предприятия не так давно. Вопросов – больше двух десятков. Они обо всем – от городских дорог и тротуаров, которые недостаточно убирают, до обустройства велосипедных дорожек, асфальтирования грунтовых дорог в левобережной части города, открытии на базе дубненской городской больницы сосудистого центра, стоимости квадратного метра жилья в новостройках Дубны и не на шутку затянувшейся сдачи домов на улице Тверской от застройщика «Бетиз и К». Как позже отметил сам глава Сергей Куликов, подобные встречи – хорошая возможность для прямого и конструктивного диалога. И если на личных приемах люди, как правило, рассказывают о своих проблемах, то на предприятиях чаще затрагиваются общегородские вопросы. Общение с коллективом градообразующего предприятия он назвал прямым, откровенным и продуктивным. Вот наиболее значимые, на наш взгляд, из прозвучавших на встрече вопросов, и ответы на них. - Когда прекратят возить тяжелобольных с инсультами и инфарктами в далёкие города для лечения, с рисками умереть в дороге? Необходимо прекратить этот античеловеческий эксперимент. - Согласен полностью – вопрос серьезный, актуальный. Пора прекращать эти поездки. Могу доложить, что сразу после Нового года мы вместе с главным врачом Дубненской городской больницы А.В. Осиповым побывали на встрече с министром здравоохранения Московской области, на которой обсуждали вопрос создания сосудистого центра в Дубне. Все материалы, которые необходимы для принятия соответствующего решения со стороны министерства, мы направили. На сегодняшний день были представители Единой службы заказчика Московской области, обследовали здание горбольницы (в котором планируется открытие сосудистого центра – примеч. автора). Решение окончательно со стороны Министерства здравоохранения МО по включению этого объекта в государственную программу Московской области пока не принято, но движение по решению этого вопроса активное есть. - Почему нельзя попасть на МРТ-диагностику в Дубненскую городскую больницу бесплатно на обследование лёгких при подозрении их поражения от вирусной инфекции COVID-19? Зачем работники предприятия 11 лет назад проводили день благотворительного труда именно на приобретение оборудования для МРТ-диагностики? - Я разговаривал с главным врачом больницы, чтобы разобраться в этом вопросе. Как пояснил А.В. Осипов, МРТ-диагностика не проводится с целью диагностирования болезней легких. Для этого существует компьютерная томография. Но поскольку наша больница не входит в перечень лечебных учреждений, которые работают с COVID (Дубна и в первую, и во вторую волну пандемии оставалась «зеленой» зоной – примеч. автора), то ресурсы компьютерной томографии задействованы для обследования пациентов с другими заболеваниями. - Просим подробно и понятно объяснить на какой стадии находится поиск застройщика/инвестора, по достройке дома по ул. Тверской 34/1 («Бетиз и К»).Было ли совещание (или когда будет) с Министерством жилищной политики, застройщиком «ГК Архитектор» в соответствии с отправленным письмом администрацией №108Исх-9114 от 24.12.2020г. в адрес МинЖилПолитики? - На предыдущей неделе у меня была встреча с представителями Министерства жилищной политики, на которой мы обсуждали этот вопрос. У министерства единственная позиция – все должно быть исключительно в рамках закона, и если дома попадают под действие фонда Дом.рф, то они однозначно должны идти по программе этого фонда. И фонд принимает самостоятельно решения о дальнейших действиях. (Для более подробного понимания: администрацией г.о. Дубна 24 декабря 2020 года направлено обращение в Министерство жилищной политики МО с просьбой назначить совещание с приглашение представителей администрации Дубны, Фонда защиты прав граждан участников долевого строительства, ООО «Архитектор», прокуратуры МО и Следственного комитета РФ по МО. Также администрацие подготовлены и направлены в Министерство жилищной политики МО дополнительные материалы в целях вынесения поставленного вопроса на обсуждение.- Примеч. автора). - Почему в Дубне столь значительная стоимость квадратных метров в новостройках города, которая сейчас превышает 80 тысяч руб. за кв.м., тогда как в Дмитрове и Талдоме жильё дешевле (не говоря уже о Тверской области и г.Твери). Нет ли тут сговора и искусственного завышения цены для получения сверхприбыли? Когда администрация города вплотную займется вопросом строительства жилых домов в г. Дубна. Новые дома почти не строятся. - Не так давно мы ввели в эксплуатацию два подъезда жилого дома в ОЭЗ и новый дом на улице Понтекорво, 22А. Также получены разрешения на строительство двух домов – в районе особой экономической зоны и на улице Правды. И конечно задача стоит, чтобы в Дубне строилось как можно больше жилья. Почему цены такие? Надо больше строить. Мы подготовили документы для того, чтобы войти в программу реновации Московской области, чтобы районы, где есть ветхое, аварийное жилье, участвовали в этой программе и застраивались. Кроме того, в особой экономической зоне сформировано много участков, на которых в том числе предусмотрено жилищное строительство. - Почему на почте за ЖКХ услуги принимают только наличными. - Факт такой есть, в этом вопросе надо разобраться. Почта России не подчиняется администрации города, но тем не менее нужно постараться решить проблему в интересах жителей. - Есть ли планы по ремонту дороги на Демидовское кладбище? Дорога находится в плохом состоянии. - Вопрос имеет долгую историю. Несколько лет назад жители города собирали средства в День благотворительного труда, на которые как раз был проведен ремонт этой дороги. Полноценный ремонт дороги стоит от 15 до 20 млн рублей. Дорога принадлежит администрации Кимрского района. Тратить бюджетные средства на эти цели мы не имеем права. Мы просили передать ее нам на баланс, чтобы провести ремонт, но получили отказ. Зашли в суды, но решение так и не принято. До тех пор, пока не будет принято решение, на основании которого мы сможем сделать ремонт дорожного полотна за счет бюджетных средств, мы не начнем этого делать. Параллельно ведем работу с администрацией Кимрского района, поскольку дорога на их балансе, чтобы они провели ремонт. Но с их стороны такое решение не принято. Но в любом случае будем работать над вопросом, чтобы ремонт дороги – из каких-либо средств, но был проведен. - В ответах на вопросы работников «Радуги» (27.08.2018г.) записано: «Администрацией г.о.Дубна подготовлен адресный перечень грунтовых дорог (в том числе Красноармейский переулок) для проведения капитального ремонта в 2019 году.» Когда будет дорога? - С 2018 года никаких проектов капитального ремонта никто не делал. Задача была поставлена в конце года, чтобы мы постепенно провели капитальный ремонт всех грунтовых дорог и перевели их в асфальтовые. В настоящее время объявлен конкурс на проектирование грунтовых дорог, в том числе Красноармейского переулка, с тем, чтобы дальше получить субсидию Московской области и провести асфальтирование всех этих дорог. - Просим восстановить тротуар от ул. Ленина (между домами №№ 4 и 6) до магазина Орешек, установить урны. Об этом тротуаре просили жители нашего города еще в 2018 г. во время встречи администрации г. Дубны и работников АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка». Есть ли какой-то согласованный маршрут для проезда мусороуборочной техники? На данный момент по разрушенному тротуару ездит мусороуборочная техника, дорога для неё в данном месте не предусмотрена. - Тротуар находится на кадастре многоквартирного дома, а значит за него отвечает управляющая компания. Мы сейчас пытаемся зайти уже через суды и вывести его из под юрисдикции УК, чтобы за него начал отвечать город. Это вопрос года – полутора лет. Пока мы не имеем возможности тратить бюджетные средства на не принадлежащую муниципалитету собственность. А по движению техники я дам распоряжение профильному заместителю, чтобы проработали с региональным оператором другой маршрут и не разбивали транспортом тротуар. - В 2020 году были убраны дорожные знаки, запрещающие сквозной проезд («кирпич») на улицу Центральную от левобережного рынка, а также проезд на ул. Октябрьскую всем автомобилям, за исключением общественного транспорта. Таким образом, улица, где находится ДК «Октябрь» и пешеходные маршруты до близлежащих школ, стала небезопасной для пешеходов, в т.ч. детей. Стоит отметить, что водители, использующие данную дорогу, зачастую не соблюдают скоростной режим. В данном случае возникает вопрос, в связи с чем в активной и тихой пешеходной зоне города созданы исключительно небезопасные условия, а также некомфортные условия для жителей близлежащих домов. Не планирует ли руководство города вернуть ограничения, используемые длительное время вплоть до 2020 года? - Это решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения на основании предложения жителей. С точки зрения безопасности необходимо проработать вопрос, чтобы появились безопасные переходы. Принято решение обустроить искусственные неровности в месте примыкания ул. Орджоникидзе и ул. Центральной. Подготовила Анна Сухая Фото автора P.S.Глава города ответил и на ряд других вопросов – по освещению конкретных дворов, обустройству парковочных карманов, уборке города в зимний период от наледи и снега. Все они взяты в работу, так что о результативности встречи с трудовым коллективом можно будет судить спустя некоторое время. Надеемся, что все обозначенные проблемы действительно будут решены.