Из хроники боевых действий осенью и зимой 1941 года в районе современной Дубны 3 декабря Во второй половине дня для 21-й танковой бригады заканчивается короткая передышка. Танкисты получают новую боевую задачу и начинают покидать Большую Волгу. Начальником гарнизона Большая Волга назначается командир отряда курсантов майор Коновалов. Оборона гидроузла остаётся в прежних границах: Нов. Иваньково - Большая Волга - Карманово (исключая). Распоряжением майора Коновалова взамен снятого с обороны 21-го мотострелкового пулемётного батальона его место занимает рота курсантов. Замену следует провести к 17.00. Штаб бригады на 18.00 продолжает оставаться на Большой Волге. К 02.45 на станции Савелово разгрузились два эшелона 371-й сд. К 16.00 на станцию прибыло уже 6 эшелонов. Сосредотачиваются в районе Сухово, Клетино к югу от Савелово. Во второй половине дня 2-й мотострелковый полк, приданный 18-й кд, выделяется в резерв армии и получает задачу, пройдя Иваньковскую переправу, к 7.00 утра следующего дня (4 декабря) сосредоточиться в деревне Негодяево, расположенной примерно в 18 км юго-западнее Большой Волги. В настоящее время деревня Негодяево носит более благозвучное название – Крутец. У 365-й стрелковой дивизии забирают один батальон и одну батарею 76-мм орудий, передавая их 8-й танковой бригаде. Штаб 8-й танковой бригады на 13.15 располагается в Притыкино. Аналогичным образом поступают с 371-й стрелковой дивизией, у которой также изымают один батальон и батарею 76-мм орудий. Эти подразделения направляются на усиление 21-й танковой бригады. К 13.15 штаб бригады снимается с Большой Волги и находится в движении, передислоцируясь в Захарово (12 км юго-западнее Большой Волги). По штату танковая бригада имела в своем составе танковый полк и мотострелковый пулемётный батальон. В ходе октябрьских и ноябрьских боёв 8-я и 21-я танковые бригады лишились практически всех танков и всего личного состава в боевых подразделениях мотострелковых батальонов, но сохранили организационно-командный костяк, тыловые подразделения. И вот теперь шло наполнение бригад танками и личным составом. Проблему отсутствия людей в мотострелковых батальонах решили, передав в бригады по одному стрелковому батальону из вновь прибывших дивизий. 365-я стрелковая дивизия полковника Щукина своим 1213-м сп занимает прежний участок линии фронта. Разведгруппа полка в ночь со второго на третье в районе деревни Борки (примерно в 26 км юго-западнее Большой Волги) уничтожила разведгруппу противника в количестве 15 человек, потеряв одного бойца убитым и одного раненым. 1211-й сп двумя батальонами обороняет рубеж вдоль канала на участке Карманово, Темпы. Третий батальон выдвинут через канал в южном направлении на рубеж Маншино, Гарский лесхоз. В 17.00 командир дивизии получает приказ снять эти батальоны с оборонительных рубежей. 1215-й сп майора Шмелева Андрея Феликсовича сосредоточился на реке Сестре в районе Кувалдино, Бол. Токарево. Спецподразделения дивизии – в районе Никольского. В 19.00 штаб 21-го танкового полка 21-й танковой бригады, а также 3 танка Т-34, 1 танк Т-60, 1 танк Т-26 (всего 5 машин) прибыли в деревню Мишино (в 8 км по прямой на юго-запад от станции Большая Волга). Оставшиеся на Большой Волге три танка Т-34 имеют задачу с рассветом 4 декабря перейти переправу через канал, которая восстанавливается. Танк Т-34 с горелым мотором должен быть починен к рассвету 4 декабря и также прибыть в Мишино. Лес в районе Мишино заминирован. Штабом полка устанавливается связь со штабом 371–й сд, находящимся в Уразово (примерно 4 км на юг от Мишино). 8-я танковая бригада полковника Ротмистрова и 46-й мотоциклетный полк капитана Миленького, пока остаются в резерве командующего армией Лелюшенко. Они сосредоточились в районе Александровки. Штаб 8-й тб – на 18.00 в Александровке. 11-й мотоциклетный полк передаётся в оперативное подчинение командиру 46-го мотоциклетного полка. Всего, по данным штаба армии, в совокупности во всех её частях имеется 38 исправных танков. 82-я кавалерийская дивизия полковника Горина полностью сосредоточилась между Конаково и Большой Волгой в треугольнике Скрылево, Сажино, Федоровское. Штаб дивизии на 18.00 находится в Шумново. 24-я кд подполковника Чудесова Александра Федоровича занимает оборону вдоль канала на участке Темпы (исключая), Соревнование. 379-я сд полковника Чистова к 18.00 начала прибывать по ж/д на станцию Талдом. К 15.00 прибыло два эшелона. 348-я сд полковника Люхтикова – к 18.00 на станцию Загорск прибыло два стрелковых полка и ряд других частей, которые находятся на марше в район сосредоточения дивизии Парфениха, Запрудня. Начштаба 30-й армии Хетагуров жалуется заместителю Народного комиссара обороны по ПВО Михаилу Степановичу Громадину, что батарея МЗА 212-го ОЗАД самовольно снялась и убыла с обороны плотины. Известно, что 212-й ОЗАД охранял Большую Волгу с конца августа, а возможно и ещё ранее. В адрес 107-й мотострелковой дивизии прибыла батарея малой зенитной артиллерии (МЗА). Сама дивизия располагалась в районе Великого озера, однако её 61-й ОЗАД действовал отдельно и прикрывал Иваньковскую плотину. Прибывшую батарею командиру 61-го ОЗАД предписывалось привести в полную боевую готовность и временно поставить на оборону Иваньковской плотины. Достоверно неизвестно, кто командовал 61-м ОЗАД в описываемый период. Предположительно это был майор Матвеев Александр Михайлович. 4 декабря Ранним утром штаб 30-й армии докладывает в Генеральный штаб о состоянии соединений, поступающих в состав армии: - 365-я стрелковая дивизия полковника Щукина прибыла полностью (в количестве 11402 человек) достаточно вооруженная, за исключением автоматического оружия, также не хватает миномётов, инженерного имущества, средств связи и автотранспорта. - 82-я кавалерийская дивизия полковника Горина прибыла полностью (в количестве 3411 человек) достаточно вооруженная, но с недостатком средств связи, седел, подков и без обоза. - 371-я стрелковая дивизия генерал-майора Чернышева прибыла одним полком и артдивизионом без оружия, боеприпасов и средств связи. Оружие дивизия получает, остального имущества нет. Штаб дивизии не укомплектован, полностью отсутствует оперативное отделение. - 379-я стрелковая дивизия полковника Чистова прибыла одним полком без оружия, боеприпасов и прочего имущества. - 348-я стрелковая дивизия полковника Люхтикова прибыла одним полком достаточно вооруженная. В полдень по немецкому времени между Францем Гальдером, начальником Генерального штаба сухопутных войск вермахта, и Гансом фон Грейфенбергом, начальником штаба группы армий «Центр», состоялся телефонный разговор, затрагивающий, среди прочих тем, и ситуацию в наших местах. Грейфенберг высказал Гальдеру своё мнение по поводу занятия конечного рубежа, на котором немецкие войска собирались перевести дух, набраться сил для нового наступления, а, возможно, и провести всю зиму. Для этого, по мнению Грейфенберга, требуется провести только локальное выпрямление линии к северу от Москвы, причём за немцами всё равно будет оставаться территория к северу от Клина. Следует пояснить, что русскоязычное издание дневника Гальдера вводит читателя в заблуждение. В нём записано, что Грейфенберг рассчитывает «захватить лишь небольшую территорию в районе севернее Москвы (к северу от Клина)». Командующий 30-й армией Лелюшенко утверждает план предстоящей наступательной операции. Конкретная дата начала атаки ещё не утверждена. Войскам предстоит, прикрывая северный фланг у Московского моря, ударом в направлении Клина уничтожить Клинско-Дмитровскую группировку противника и выйти на рубеж Козлово, Клин. Деревня Козлово расположена у западной оконечности Московского моря на Шошинском плёсе, примерно в том месте, где в Московское море впадают реки Шоша и Лама. В дальнейшем войскам армии необходимо продолжить наступление в юго-западном и южном направлениях. В 16.00 отдаётся приказ о переходе в решительное наступление, имея задачу во взаимодействии с 1-й армией окружить и уничтожить Клинско-Рогачёвскую группировку противника, овладеть Клином и выйти на рубеж Клин, Новозавидовский в готовности развить дальнейшее наступление на запад и юго-запад. Дата начала наступления вписана в машинописный приказ от руки – 5 число, однако, затем цифра 5 исправлена на 6. На 8.00 утра штаб 1-го армейского истребительного отряда собак истребителей танков располагается в Александровке. Там же находится 4-я рота отряда, которой вскоре предстоит выступить в район к юго-западу от Конаково для поддержки 185-й стрелковой дивизии. 2-й взвод 1-й роты, ожидающий автотранспорт, готовится направиться из Александровки в район к югу от Запрудни в 923-й стрелковый полк. Одно отделение 1-й роты остаётся в Александровке в распоряжении штаба 30-й армии. 2-й эшелон отряда находится на станции Савелово. Командует отрядом интендант 3-го ранга Лебедев Константин Алексеевич. Бывший временным командиром отряда интендант 3-го ранга Мальгинов Сергей Владимирович теперь занимает должность начальника штаба. На 10.00 в деревне Захарово к юго-западу от Большой Волги для рекогносцировки и увязки вопросов взаимодействия подполковником Лесовым предложено провести совместное совещание с командиром 371-й сд. Однако генерал-майор Чернышев ответил, что его штаб ещё не прибыл, эшелоны прибывают внезапно, поэтому он отлучиться не может. Перед началом намеченного на ближайшие дни наступления штаб 30-й армии намерен переместиться ближе к фронту. Поэтому командиру 365-й стрелковой дивизии, полковнику Щукину, в 15.20 отдаётся распоряжение к 24.00 освободить от частей, штабов и учреждений дивизии деревни Никольское и Архангельское. Командный пункт дивизии перевести в Дмитрову Гору. По информации из сводки управления ПВО Западного фронта две батареи среднего калибра 751-го полка ПВО 7-й отдельной бригады ПВО перебрасываются из района Голицыно к западу от Москвы на усиление ПВО 30-й армии в Талдом и деревню Архангельское, где переходят в оперативное подчинение начальника ПВО 30-й армии. В Архангельское должен передислоцироваться из Нов. Иваньково штаб 30-й армии. Эти две батареи входили в состав 1-го дивизиона под командованием капитана Тригубова. Кроме боевых подразделений в район действий 30-й армии на Большую Волгу перебрасывался штаб 751-го полка ПВО и подразделения обслуживания. Документы военного времени о действиях 1-го дивизиона 751-го полка несколько противоречивы. Из одних строк можно предположить, что 1-я батарея этого дивизиона защищала штаб 30-й армии в Архангельском, а затем 18 декабря была перенаправлена на оборону переправы через канал у Большой Волги. Из других документов следует вывод, что 1-я батарея всё время располагалась на Большой Волге, защищая переправы. К счастью для наших войск немецкая авиация не предпринимала попыток разбомбить переправу и 1-я батарея, как следует из её документов, боевых действий в декабре не вела. В состав 21-го тп входят уже 9 Т-34, не считая машин других типов. Штабы 21-й танковой бригады и входящего в её состав 21-го танкового полка переведены из Большой Волги в деревню Баранниково, расположенную примерно в 20 км на юго-запад от Большой Волги. Во второй половине дня в Дмитровой Горе сосредоточились танковый полк, зенитный дивизион, разведрота и рота управления 8-й танковой бригады. Мотострелковый пулемётный батальон прибыл в деревню Пенье к юго-западу от Дмитровой Горы. В бригаду поступило пополнение в составе 300 человек. Получено 500 штук зажигательных бутылок. К 18.30 в распоряжение 8-го танкового полка прибыло 4 танка Т-34. Один танк Т-34 при переправе через канал сошел с моста и затонул вместе с механиком-водителем. На место происшествия прибыла команда водолазов, а также вызван танк КВ для вытаскивания Т-34 из воды. В распоряжении 8-го танкового полка имеется 4 боеспособных танка Т-34, один Т-26 и один Т-40. Переводить танк КВ через канал не торопятся не только из-за того, что он нужен для эвакуации затонувшей тридцатьчетвёрки, но и потому, что переправа представляется ненадёжной. Леонид Четвериков Материал подготовил к печати Николай Прислонов (Продолжение следует)