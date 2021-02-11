На недавней большой пресс-конференции, проходившей в администрации, глава Дубны Сергей Александрович Куликов представил профильных заместителей.

Каждый из них вкратце рассказал свою биографию: кто, откуда, где работал и какие вопросы будет курировать в должности заместителя главы администрации.

Новый человек в команде города - Дмитрий Геннадьевич Утробин. Он является заместителем главы администрации и курирует вопросы по экономике, финансам и закупкам. Степаненко Алексей Александрович – заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, рекламы, инновационной деятельности и земельно-имущественным отношениям.

Еще один новый среди городских руководителей зам - Евгений Александрович Перковский. В его ведении вопросы по благоустройству, транспорту и дорожной инфраструктуре города.

Алексей Геннадьевич Строгов - заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Максим Андреевич Тихомиров также в должности заместителя курирует социальные вопросы, вопросы торговли, взаимодействия со средствами массовой информации, поддержки здравоохранения и молодёжной политики.

Вопросы безопасности находятся в зоне ответственности замглавы администрации Владимира Анатольевича Потапенко.

Светлана Александровна Жаленкова – и.о. начальника управления народного образования, а Николай Юрьевич Мадфес, также присутствовавший на пресс-конференции, представлен как член оргкомитета по подготовке к юбилею города. При этом глава города отметил, что в ближайшем будущем Н.Ю. Мадфес вольется в команду администрации.

У каждого из профильных замов определены дни и часы приема (график приема граждан на страницах газеты мы публикуем каждый месяц), так что жители со всеми вопросами могут обращаться к городским руководителям напрямую.

Анна Сухая

Фото пресс-службы городской администрации