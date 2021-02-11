4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Это еще одна возможность привлечь внимание к важной проблеме.

По статистике, в нашей стране ежегодно у 500-600 тысяч человек впервые выявляют онкологию. Утвержденная в 2017 году национальная стратегия на срок до 2030 года направлена на профилактику, лечение и снижение смертности от онкологических заболеваний.

– Современная медицина развивается стремительными темпами. И сегодня рак – это не окончательный приговор. На начальной стадии поддаются терапии практически все виды опухолей, а хирургическим путем можно справиться с болезнью в 99 случаях из 100. В Дубненской городской больнице работают шесть врачей-онкологов, специалисты высокого класса, с большим практическим опытом. Мы советуем пациентам своевременно проходить обследование для раннего выявления онкологических заболеваний. И вести здоровый образ жизни, - говорит главный врач ДГБ Алексей Осипов.

В онкологическом отделении Дубненской городской больницы проходят химиотерапевтическое и оперативное лечение не только жители наукограда, но и пациенты из Подмосковья и других регионов. Выбор именно этого лечебного учреждения вовсе не случаен. Шесть высококвалифицированных врачей-онкологов горбольницы с большим практическим опытом проводят диагностику и оказывают все виды медицинской помощи онкологического профиля. Это абдоминальная хирургия, лечение пациентов с заболеванием органов репродуктивной системы, урологические операции, маммология, торакальная хирургия, лечение онкологических заболеваний кожи, проведение химиотерапии любой сложности, диагностика послеоперационного материала - патогистологическое, иммуногистохимическое, молекулярно-генетическое исследование.

Перед началом лечения назначается дообследование пациентов. По показаниям проводится биопсия опухолей молочной железы, дерматоскопия кожных образований, биопсия лимфоузлов, колоноскопия, гастроскопия, бронхоскопия, КТ, МРТ, УЗИ, анализы крови на онкомаркеры.

– Только за январь этого года в онкологическом отделении проведено 32 операции и ряд курсов химиотерапии в условиях круглосуточного стационара. Хочется еще раз сказать и дубненцам, и жителям соседних районов: с момента постановки диагноза «онкология» жизнь не заканчивается. Рак излечим! Современная медицина предлагает сотни методик лечения злокачественных опухолей, для каждого пациента мы подбираем индивидуальную схему. Но не затягивайте с визитом в поликлинику. Чем раньше мы вступим в борьбу с болезнью, тем выше шансы на выздоровление, – подчеркнул главный врач ДГБ Алексей Осипов.

Рекомендации по профилактике опухолей от онкологов Дубненской больницы:

для профилактики рака легкого тщательно проветривайте помещения. При работе с химическими веществами используйте средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Не забывайте ежегодно проходить флюорографию;

для профилактики рака кожи остерегайтесь долгого пребывания на солнце, носите солнцезащитные очки. Соблюдайте меры предосторожности при работе с горюче-смазочными материалами и канцерогенными веществами. Не травмируйте родимые пятна и не пробуйте выводить их самостоятельно;

для предупреждения рака желудка необходим регулярный прием пищи, с ежедневной порцией овощей и фруктов, при минимальном количестве пережаренных и консервированных продуктов. Пища не должна быть очень горячей и соленой;

- для профилактики рака толстой кишки включайте в свой рацион продукты с большим количеством пищевых волокон, ограничьте количество животных жиров, лечите хронические запоры, соблюдайте правила личной гигиены;

факторы риска рака молочной железы – избыточный вес, употребление большого количества жира, аборт. Необходимо грудное вскармливание детей до 1 года. Своевременно лечите гинекологические заболевания. Обязательно проводите самообследование молочных желез;

профилактика рака женских половых органов предусматривает соблюдение правил личной гигиены, предупреждение и лечение воспалительных процессов. Не ведите беспорядочную половую жизнь, не допускайте абортов;

для предупреждения рака предстательной железы соблюдайте личную гигиену половой жизни, лечите хронические заболевания простаты, регулярно занимайтесь физическими упражнениями, ограничьте количество острой пищи и алкоголя, не переохлаждайтесь.

Обратитесь к врачу, если у вас:

длительный кашель, не приносящий облегчения, имеются прожилки крови в мокроте;

необъяснимая потеря веса, немотивированная слабость и повышенная утомляемость, повышение температуры, анемия;

в полости рта, на губах и языке имеются безболезненные уплотнения и язвочки;

родимые пятна увеличиваются в размерах, кровоточат; язвочки и трещины на коже длительно не заживают и постоянно травмируются;

нарушение прохождения пищи, чувство жжения за грудиной, снижение аппетита, тошнота;

продолжительное урчание и тяжесть в животе, неприятные ощущения в области прямой кишки, наличие в каловых массах примеси крови и слизи;

наличие уплотнений в молочных железах или изменение их формы, кровянистые выделения из соска, незаживающие трещины соска и появление язвочек;

затрудненное частое мочеиспускание, изменение цвета мочи.

Помните, своевременное обращение к врачу – залог вашего здоровья!