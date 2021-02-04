В эти дни в городе набирает обороты вакцинация против коронавирусной инфекции. Проводится она как в самих учреждениях здравоохранения, так и на предприятиях города – там работает выездная бригада медиков. И все больше наших горожан получают долгожданный иммунитет к ковиду. Бесплатную прививку отечественной вакциной «Спутник V» может сделать любой житель Подмосковья старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Кабинеты для вакцинации работают в левобережной поликлинике (ул. Карла Маркса, 30, вход с ул. Володарского) и в поликлинике №1 на Большой Волге (ул. 9 Мая, 7в стр. 1). Что касается выездной бригады Дубненской городской больницы, то она также задействована сегодня достаточно активно. На начало февраля, по словам главного врача ДГБ Алексея Валентиновича Осипова, в Дубне привито более 1000 человек, более ста из них прошли два этапа вакцинации. В их числе и глава города С.А. Куликов. Буквально накануне, во время встречи с коллективом ГосМКБ «Радуга», он сообщил, что первую прививку от коронавируса сделал еще в октябре, спустя положенный срок прошел вторую вакцинацию. Побочных эффектов не возникло, антитела выработались, поделился глава, и призвал всех, кто не имеет противопоказаний к вакцинации, последовать его примеру. Продолжается вакцинация и по заявкам предприятий Дубны. Так, по информации оперативного штаба ОИЯИ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, последние две - три недели наметился спад числа инфицированных сотрудников Института. Одновременно растет доля персонала, имеющего иммунитет, постепенно увеличивается число вакцинированных сотрудников. За прошедшую неделю было привито более 100 человек, на сегодняшний день их уже более 200. А 29 января выездная бригада медиков в очередной раз развернула прививочный пункт на территории ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка. Один из сотрудников МКБ через медработников обратился к жителям наукограда с призывом ответственно отнестись к своему здоровью и сделать прививку от коронавируса в профилактических целях. 27 января вакцинацию от коронавирусной инфекции провели сразу на двух городских предприятиях - ГосМКБ «Радуга» и ФГУП «НИИ прикладной акустики». Врачи напоминают, что прививка делается в два этапа: второй компонент вводится на 21-й день после первого. Нельзя делать прививку беременным или кормящим матерям, пациентам с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями. Всем остальным жителям, в том числе пожилым людям при отсутствии медицинских противопоказаний, признаков ОРВИ и хронических заболеваний в стадии обострения, вакцинация разрешена. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг или по телефону 122, а также в МФЦ. Заявки от предприятий или организаций принимаются по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Анна Владимирова Фото пресс-службы администрации города и ДГБ