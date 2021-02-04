Темой для активного обсуждения на очередном заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам стали изменения в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы.

Как рассказал председатель комиссии Ярослав Викулин, процесс актуализации этого важного документа начался год назад. Свои предложения выдвигали предприятия научно-производственного комплекса, резиденты особой экономической зоны, администрация городского округа, депутаты, общественные организации, жители. Весной прошлого года все коррективы детально изучались на профильных депутатских комиссиях. Итоговый вариант плана мероприятий вновь был направлен на предприятия и в организации. Ряд дополнений, поступивших в Совет депутатов, 26 января рассмотрели члены комиссии.

– Завершается кропотливая, многоступенчатая работа по внесению изменений в один из основных документов, который, наряду с Генпланом Дубны, расставляет приоритеты и задает вектор развития нашего города. Рассчитываю, что в ближайшее время мы подготовим соответствующий проект решения для утверждения на февральском заседании Совета депутатов, – сообщил Ярослав Николаевич.

В тот же день члены постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям обсудили предлагаемые изменения в Генеральный план города Дубны. Они касаются установления функциональной зоны НП (научно-производственная) вместо зоны Р-4 (лесопарковая) в кадастровом квартале 50:40:0010201.

С инициативой выступила управляющая компания ОЭЗ. Ее представители пояснили, что участок расположен в предполагаемой зоне таможенного контроля. Свободный доступ к нему может быть ограничен. Указанную территорию изучает потенциальный резидент – крупная компания по производству беспилотных летательных аппаратов – с планируемыми инвестициями 5 млрд рублей.

– Мы считаем, что нужно изучить все возможности для обустройства рекреационной зоны на левобережной площадке ОЭЗ. Например, за счет расширения полосы с зелеными насаждениями вдоль береговой линии или формирования парка «Качули» на стрелке Волги и Северной канавы. Депутаты предложили руководству ОЭЗ обдумать альтернативные варианты и обозначить новое место для парковой территории, – проинформировал председатель комиссии Александр Ксенофонтов.

В последний четверг января состоялось заседание Совета депутатов городского округа Дубна под председательством Андрея Тамонова. Оно проходило в очно-дистанционном формате: девять депутатов присутствовали в зале, семеро участвовали в обсуждении удаленно, в режиме видеоконференцсвязи.

Три основных вопроса в повестке дня касались утверждения отчетов постоянных депутатских комиссий: по градостроительству, имущественным и земельным отношениям; по образованию, культуре и туризму; по бюджету, финансам и налогам. С докладами выступили председатели комиссий, после чего участники заседания обменялись мнениями о деятельности коллег по депутатскому корпусу.

Так, Александр Ксенофонтов напомнил, что большая информационная работа проведена с владельцами участков в частном секторе, рядом с которыми проходит газораспределительная сеть, в связи с наложением публичного сервитута на землю. Проведено несколько встреч депутатов с жителями и представителями ресурсоснабжающей организации, чтобы окончательно разъяснить все нюансы этой обязательной процедуры.

Предметом для дискуссии стала организация горячего питания в школах и детских садах Дубны после смены оператора. Поддержанная депутатами идея создания общественного совета по этому направлению в образовательных учреждениях наукограда уже дает положительный эффект. В 2021 году профильная депутатская комиссия совместно с администрацией городского округа по-прежнему намерена осуществлять контроль за качеством питания для детей.

Высокий профессиональный уровень специалистов Контрольно-счетной палаты и Комитета по финансам и экономике администрации городского округа Дубна отметил председательствующий на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам Ярослав Викулин. Он также напомнил о необходимости поддержания высокого уровня исполнительской дисциплины со стороны сотрудников городской администрации, в том числе по соблюдению Порядка разработки и реализации муниципальных программ и Регламента Совета депутатов.

Все три годовых отчета утверждены Советом депутатов.

В разделе «Разное» прозвучала информация о том, что в феврале будут отчитываться перед населением территориальные депутатские группы:

2 февраля – депутаты микрорайона Большая Волга (актовый зал школы №7);

9 февраля – депутаты Институтской части и микрорайона Черная речка (зал заседаний Совета депутатов, ул. академика Балдина, дом 2);

16 февраля – депутаты Левобережья (лекционный зал ДК «Октябрь»).

Приглашаем жителей города принять участие в отчетах территориальных групп!

Совет депутатов городского округа Дубна