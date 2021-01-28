Три постоянные депутатские комиссии Совета депутатов городского округа Дубна провели заседания, основной темой которых стали отчеты за 2020 год. Днем ранее к обсуждению новой редакции Устава города приступила рабочая группа по регламенту Совета депутатов и Уставу города. Как рассказал председатель Совета депутатов Андрей Тамонов, итоговый документ призван обобщить все изменения, которые вносились в Устав на протяжении последних 16 лет. Лидерские позиции в регионе Итак, 21 января на заседании постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре и туризму председатель комиссии Александр Руденко отметил, что 2020 год можно назвать годом реорганизаций системы управления в сфере культуры и спорта в Дубне. В ходе годовых дискуссий членов комиссии по рассмотрению предложений администрации созданы отдел по культуре и туризму и управление по физической культуре и спорту. – Надеемся, что эти преобразования дадут положительный эффект, который почувствуют наши жители, – сказал Александр Иванович и добавил, что в сфере культуры Дубна сохраняет лидерские позиции в подмосковном регионе. Среди перспективных задач председатель комиссии назвал запуск долгожданного физико-математического лицея имени академика В.Г. Кадышевского в сентябре 2021 года, помощь краеведческому музею в создании проекта экспозиции после переезда в новые помещения в здании вокзала «Большая Волга» и включение города в областную программу строительства новой школы искусств. На ремонт образовательных учреждений в 2020 году было затрачено 40 млн рублей, однако выйти на такой уровень, чтобы каждый год капитально ремонтировать по одной школе и детскому саду, пока нереально. В Дубне нет очереди в дошкольные учреждения, в том числе в ясельные группы. Планируемое в 2021 году структурное объединение детских садов не должно ухудшить качество предоставляемых услуг. Усилить взаимодействие Постоянная депутатская комиссия по градостроительству, имущественным и земельным отношениям на 24 заседаниях в течение года рассмотрела широкий круг вопросов. Они касались, в частности, передачи в муниципальную собственность очистных сооружений – имущества АО «ПТО ГХ»; выделения ПАО «Тензор» земельного участка для строительства жилья; установления публичного сервитута в отношении городских земель для объектов газораспределительной сети; согласования перечня имущества, передаваемого безвозмездно как в собственность Московской области (электросетевое хозяйство, ИТЦ и объекты инфраструктуры ОЭЗ ТВТ «Дубна»), так и в собственность муниципалитета. Актуальными направлениями в работе комиссии остаются изменения в Генеральный план и Правил землепользования и застройки; утверждение нормативов градостроительного проектирования городского округа Дубна; приведение в соответствие с действующим законодательством статуса особо охраняемых природных территорий «Козлаковский лес» и «Ратминский бор». – Необходимо наладить более тесное взаимодействие нашей комиссии и администрации при определении градостроительной политики, а также по вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости для пополнения бюджета города и реализации проектов, требующих дополнительного финансирования, – подчеркнул председатель комиссии Александр Ксенофонтов. Увеличить доходную часть бюджета В отчете постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам говорится о том, что значительный рост доходов и расходов городского бюджета за последние два года связан с выделением целевых средств на проекты по развитию городской инфраструктуры через вхождение в различные областные программы, а также увеличением отчислений НДФЛ за счет дополнительных нормативов и ростом фондов заработной платы на предприятиях Дубны. При этом важнейшую роль играет оптимальное расходование средств и снижение муниципального долга. Председатель комиссии Евгений Углов сообщил, что на особом контроле у депутатов находились вопросы целевого софинансирования мероприятий по благоустройству городской среды и увеличения доходной части бюджета, в том числе работа с ОЭЗ ТВТ «Дубна» и градообразующими предприятиями. Насущные проблемы и пути их решения Завершила «депутатский четверг» встреча с главой Дубны Сергеем Куликовым, председателем контрольно-счетной палаты Надеждой Каприной и профильными заместителями главы администрации. Более двух часов обсуждались насущные проблемы и варианты их решения для улучшения ситуации в разных сферах жизнедеятельности города. Немало нареканий у депутатов вызывает уборка городских улиц, пешеходных зон и дворов в период снегопадов. – Есть обращения жителей, поручения ГИБДД, распоряжения правительства региона. Утверждены нормативы и стандарты по уборке дорог, чтобы не образовывалось ледяное покрытие и грязно-снежная каша. На расширенной коллегии мы высказали наши требования и претензии подрядчику, будем добиваться исполнения контракта с надлежащим качеством, – сообщил Сергей Александрович. Также в планах администрации города и Совета депутатов на 2021 год отдельно стоит вопрос о закупке новой техники для уборки города, как зимой, так и в летний период. Депутатов интересовали продвижение вопроса о создании сердечно-сосудистого отделения в Дубне и возможного участия в программе реновации, которая разрабатывается в Подмосковье; экспертиза дома 18 по ул. Понтекорво после восстановительных работ и проблемы обманутых дольщиков ООО «БЕТИЗ и К»; организация контейнерных площадок и вывоз мусора с территорий ЖК «Кентавр» и ИЖС по улице Университетской. По информации Совета депутатов г.о. Дубна