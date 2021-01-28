Дубненская городская больница готова к проведению выездной вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Помощь в закупке необходимого оборудования лечебному учреждению оказали Объединенный институт ядерных исследований и ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Приобретены компрессорные двухзонные портативные холодильники с функцией заморозки объемом 82 литра каждый. Как сообщил главный врач ДГБ Алексей Валентинович Осипов, выездная вакцинация в Дубне начнется со следующей недели. Ряд городских предприятий и организаций уже подали списки сотрудников, желающих привиться от COVID-19. Коллективные заявки можно направлять на почту больницы: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Также бесплатная вакцинация для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится в двух поликлиниках Дубненской городской больницы – в левобережной части города и на Большой Волге. Только за 20 января прививки от COVID-19 сделали 85 человек. Среди них сотрудники Росгвардии, работники предприятий и учреждений, жители города.

Как пояснил Алексей Валентинович, продолжаются поставки в Дубну отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Привиться от коронавирусной инфекции при отсутствии медицинских противопоказаний может любой житель города старше 18 лет. Прививка делается в два этапа, второй компонент вводится на 21-й день. Всех желающих пройти вакцинацию предварительно осматривает врач. Нельзя делать прививку беременным или кормящим матерям, людям с острыми инфекционными и обостренными хроническими заболеваниями.

Запись на вакцинацию осуществляется на портале госуслуг или по телефону 122, а также в МФЦ (как самостоятельно – по номеру медицинского полиса, через специально организованные рабочие места с доступом к порталу, так и с помощью консультантов и операторов).

По информации ДГБ