Ушёл в историю 2020-й год, закончились новогодние праздники. Время подводить итоги нашей работы. Министерством культуры Московской области проведено рейтингование учреждений культуры по результатам их деятельности за прошлый год.

Достижения работников и читателей Муниципальной библиотеки Левобережья г. Дубны и Дубненской городской Библиотеки семейного чтения были высоко оценены. В областном рейтинге библиотек библиотеки Дубны заняли 8-е место из 63-х муниципалитетов, а среди руководителей библиотек, наши директора, Елена Анатольевна Штранина и Людмила Юрьевна Долгих – 5-е место из 81.

Библиотеки участвовали в областных сетевых проектах «Читающий транспорт», «Библиохакатон», «День славянской письменности и культуры», а также других конкурсах и проектах, организованных некоммерческими организациями.

Дети и взрослые в обеих муниципальных дубненских библиотеках с нескрываемой гордостью делились своими рассказами о родных - участниках Великой Отечественной войны в рамках акции «ПроГероя». Эти видеозаписи - поистине бесценный фонд краеведческого и общероссийского архива документов, своего рода виртуальный парад бессмертного полка Победы.

Ассоциация книгораспространителей независимых государств (стран СНГ) наградила за участие в конкурсе детского рисунка, посвящённого 75-летию Победы и писателям-юбилярам, 14 юных читателей библиотеки Левобережья грамотами, дипломами и ценными подарками. Большое спасибо ребятам за талант и душевность, творческий подход. Библиотеке Левобережья также досталась грамота «За многолетнюю работу по популяризации книги и чтения среди детей и подростков».

Библиотека семейного чтения приняла участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек, организованном Министерством культуры Российской Федерации.

Несмотря на специфические условия, в 2020-м году в библиотеках прошли 1118 (ЛБ) и 518 (БВ) мероприятий в оффлайновом режиме. Читатели нас не забыли. Мы имеем 37000 (ЛБ) и 42811 (БВ) посещений за прошлый год. На данный момент в библиотеках зарегистрировано 12000 (ЛБ) и 10423 (БВ) читателя. Книжный фонд пополнился 518 (ЛБ) и 555 (БВ) книгами, а также подписными периодическими изданиями, что очень порадовало наших читателей.

Активно велась и ведётся работа в социальных сетях, продолжались и начинались новые виртуальные проекты. Интерес к нашим публикациям насчитывает сотни и даже тысячи просмотров.

Так, в литературно-патриотической акции библиотеки семейного чтения «Мы все читаем о войне» приняли участие 75 детей. А «Есенинский праздник поэзии», ежегодно проводимый большеволжской библиотекой, на этот раз в онлайн-режиме, вышел на международный уровень. Ведь в нём приняли участие не только дубненцы и жители разных регионов России, но присоединились и участники из Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Израиля и Австралии.

Все знают, как непросто пережить и закончить ремонт. Но обеим библиотекам это удалось. Новые окна и батареи на БВ, своя собственная входная зона, новые двери, напольное покрытие на абонементе ЛБ. Новые и обновлённые стеллажи, зонирование помещений. Всё это сделало библиотечные помещения ещё более уютными, светлыми, просторными.

Обновляется и техника: проекторы (на БВ), интернет-места, моноблоки (на ЛБ). Они удобны в работе и порадуют пользователей. Оживят и сделают более наглядными, технически продвинутыми массовые мероприятия. В рамках модернизации обновляются и рабочие места библиотекарей для удобства обслуживания посетителей и осваивания новейших технологий.

Сотрудники обеих библиотек продолжают повышать свою квалификацию, проходить профессиональную переподготовку, участвуют в обучающих семинарах, вебинарах, профессиональных конкурсах. Чтобы новые знания позволили эффективнее работать библиотеке, обслуживать читателей.

Потому что читатели – это главное богатство любой библиотеки. Не менее ценное, чем книги и разносторонне образованные, интеллигентные библиотекари. Вместе мы достигли многого, сумеем сохранить и приумножить наши общие успехи, быть полезными и нужными друг другу.

Спасибо, дорогие читатели, за психологическую поддержку, волонтёрскую помощь. Справляться с общими трудностями и задачами всегда легче вместе. Мы всегда рады видеть вас в обновлённых и обновляющихся библиотеках. Готовы к новым свершениям и сотрудничеству на наше общее благо.

Муниципальная библиотека Левобережья и Дубненская городская Библиотека семейного чтения