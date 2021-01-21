Завершение прошлого года для коллектива ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка было отмечено несколькими важными событиями. Речь о наградах, которые получило ГосМКБ, его сотрудники и генеральный директор. Напомню, что двадцать один сотрудник МКБ за работу по основной тематике удостоен государственных наград – благодарностей и Почетных грамот Президента, а также орденов и медалей. Также решением организационного комитета Национальной премии «Золотая идея» генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов удостоен премии 2020 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества». А еще предприятие удостоено второго места в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» в областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», проводимого Министерством труда и социального развития РФ. И такая награда неслучайна. Предприятию не чужды такие понятия как «социальное партнерство», «социально-трудовые права работников» и пр., которые до этих пор были закреплены коллективным договором. А на декабрьской конференции, проходившей в стенах МКБ, между руководством предприятия и профсоюзным комитетом был подписан не только коллективный договор на новый срок, но и соглашение «О дополнительных социальных льготах и гарантиях работникам – членам профсоюза» на 2021–2023 годы. Конференция трудового коллектива АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка проходила в несколько непривычном формате из-за ограничений в связи с пандемией. От трудового коллектива на конференцию было избрано 50 делегатов, вел конференцию председатель первичной профсоюзной организации Максим Николаевич Щербаков. Он отметил, что традиционно коллективный договор на предприятии имеет высокие экономические и социальные стандарты, неоднократно отмечается наградами на федеральном, региональном и отраслевом уровнях. Именно поэтому двусторонняя комиссия изначально определила на своих заседаниях незыблемость действующих норм и корректировку пунктов коллективного договора, только исходя из законодательных нововведений. Позже председатель первичной профсоюзной организации подробно остановился на каждом из пунктов, который в той или иной степени претерпел корректировку или дополнение. А для начала он предоставил слово сопредседателю двухсторонней комиссии со стороны работодателя – первому заместителю генерального директора предприятия по экономике и финансам Игорю Александровичу Шецу, который ознакомил делегатов с кратким отчетом о выполнении коллективного договора. Все его положения обеими сторонами были выполнены в полном объеме – такое заключение дала двухсторонняя комиссия, после чего участники перешли к обсуждению нового проекта коллективного договора на 2021 -2023 годы. Еще одним важным документом, подписанным в рамках конференции трудового коллектива, стало соглашение «О дополнительных социальных льготах и гарантиях работникам – членам профсоюза». М.Н. Щербаков подчеркнул, что вопрос о заключении соглашения в пользу членов профсоюза имеет 17-летнюю историю проработки в различных вариантах. С учетом ранее заключенных подобных соглашений, как в авиационной промышленности, так и в других машиностроительных отраслях, вопрос неоднократно рассматривался на семинарах профсоюзного актива и заседаниях профкома. С 2015 года возможность заключения соглашения «О дополнительных социальных льготах и гарантиях работникам – членам профсоюза» была предусмотрена в коллективных договорах 2015–2017 гг. и 2018–2020 гг. Существенное же значение на принятие документа оказали нормы, утвержденные в Федеральном отраслевом соглашении между Министерством промышленности и торговли РФ, Союзом машиностроителей России и Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности на 2020–2022 годы, а также в Соглашении между АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности» на 2020–2022 годы. В соглашении «О дополнительных социальных льготах и гарантиях работникам – членам профсоюза», заключенном на недавней конференции ГосМКБ «Радуга» на трехлетний срок, отражены взаимные обязательства, как акционерного общества, так и профсоюзной организации. Торжественный момент – подписание сразу двух документов. Со стороны работодателя – подпись генерального директора В.Н. Трусова, от лица первичной профсоюзной организации – ее председателя М.Н. Щербакова. Поздравляя коллектив с подписанием столь важных документов, Владимир Николаевич Трусов отметил, что сам он является членом профсоюза оборонной промышленности с 1956 года – с тех самых пор, как поступил в Дагестанский механический техникум. Тогда ему было всего 14 лет. И вся та работа, которая проводится на предприятии в интересах трудового коллектива, в первую очередь со стороны профкома, ему близка и понятна. Владимир Николаевич подчеркнул, что на 2021 год Совет директоров утвердил все основные показатели для предприятия, в том числе и по части социальных интересов коллектива. Под аплодисменты делегатов документы обрели свое юридическое значение. А это означает, что ближайшие несколько лет коллектив работников имеет надежный пакет социальных гарантий. И еще немаловажный факт: ГосМКБ сегодня – одно из немногих в авиационной отрасли предприятий, которое имеет не только коллективный договор, но еще и Соглашение. А это и есть показатель того самого социального партнерства и высокой социальной эффективности, которые на дубненском предприятии стабильно получают наивысшую оценку. Анна Сухая Фото автора