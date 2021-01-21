Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в наш привычный уклад жизни. Мы научились жить в новом формате: не обниматься при встрече и обходиться без рукопожатий, носить маски и держать дистанцию до собеседника и прохожего, работать и учиться «на дистанционке». И даже отмечать праздники теперь мы умеем в режиме «онлайн»… Особенно непросто принять новые условия жизни и общения оказалось пожилым людям, для которых на долгие месяцы был объявлен домашний режим. И благо, что в городе есть столько неравнодушных людей – волонтеров, представителей сферы образования, культуры, предпринимателей, которые в силу своих возможностей делали и продолжают делать жизнь пожилых людей, тех, что оказались частично изолированы от общества из-за пандемии, более комфортной и радостной. В прошлом номере газеты в материале Екатерины Николаевны Яцевой мы рассказывали о замечательной предновогодней акции, которая прошла для ветеранов левобережья. Ее организовали ученики и учителя школы №1 имени А.Я. Березняка. Слова благодарности от ветеранов, адресованные организаторам акции, в редакцию продолжают поступать до сих пор. От лица жителей левобережья – всех тех, к кому накануне Нового года в гости заглянула творческая команда школы №1, - огромное спасибо. Слова благодарности в адрес директора школы Александра Ивановича Руденко, всего педагогического коллектива и конечно же ребят выразила в своем письме в редакцию и первая ученица школы №1 Нина Григорьевна Дьячкова. Она переступила порог учебного заведения в 1937 году – это был самый первый набор ребят в школу. Долгие годы и до недавнего времени Нина Григорьевна возглавляла Совет ветеранов левого берега и активно сотрудничала с родным учебным заведением. Теплый визит школьников накануне новогодних праздников ее не просто обрадовал – он наполнил душу теплом и светлой радостью, без которых в наше непростое время было бы куда сложнее. «Школа №1 ежегодно в канун Нового года проводила Новогодний бал для ветеранов. Нас принимали со всей душой: дети для нас пели, танцевали; все вместе – с ребятами, учителями, директором, мы водили хороводы. А после – чаепитие, душевные разговоры, праздничное настроение… На этот раз Новогодний бал из-за вируса не состоялся, но дирекция школы не допускала даже мысли оставить без внимания ветеранов, которые из года в год встречали праздник в стенах школы. И раз ветеранам нельзя прийти в школу на праздник, значит праздник должен прийти к ветеранам! Дети вместе с учителями побывали в домах у двадцати человек и очень порадовали и удивили нас своим поздравлением. К дому каждого ветерана подъезжал автобус с ребятами – поздравлять приехал 8 «А» класс едва ли не в полном составе, а также Дед Мороз, Снегурочка, директор школы, учителя и Снежинки – девочки в очень красивой одежде. Те пожилые люди, которые могли спуститься во двор, спускались. Для них был организован настоящий концерт: новогодняя музыка из колонок, веселые танцы, поздравления от Деда Мороза… А я не смогла спуститься, так для меня выступление организовали прямо на лестничной площадке. Я была настолько счастлива, видя этих чудесных, танцующих под новогоднюю музыку, девочек, что сама чуть не пустилась в пляс. Дед Мороз подарил мне елку, сделанную руками ребят. Это настоящее произведение искусства! Такой второй елочки точно нет ни у кого больше. Большое спасибо и низкий поклон каждому, кто организовал для нас, ветеранов, такой чудесный праздник. Такое внимание меня тронуло до глубины души. Спасибо ребятам, спасибо учителям, директору школы и всем их помощникам за душевный и очень нужный для ветеранов праздник!» Нина Григорьевна Дьячкова, первая ученица школы №1, набор 1937 года От редакции. Этот праздник ветераны, в гостях у которых побывали ученики школы №1, запомнят на весь год. И главное – сохранят в своих сердцах тепло, подаренное ребятами. Такая забота пожилым людям сегодня очень важна, чтобы не чувствовать столь остро изолированность от внешнего мира. Спасибо первой школе, что ее коллектив так чутко чувствует потребности своих старших друзей и не оставляет их в одиночестве. Спасибо всем, кто помогает ветеранам.