Праздничные службы с 6 на 7 января прошли в десятках тысяч приходах русской церкви. Отрадно отметить, что в Рождество Христово во многих храмах Дубненско-Талдомского благочиния совершались две литургии – ночью и утром. Еще отраднее, что почти все молящиеся причащались Святых Христовых Тайн. Особенно проникновенно звучали вечные глаголы: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» и до Рождества «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» и за душу трогало торжественное песнопение «С нами Бог!..» Во всех храмах было зачитано Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог, как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего в мир Спасителя». В некоторых храмах благочиния после ночной литургии верующие смогли все вместе разговеться за хлебосольным церковным столом и порадоваться, что пост завершился и впереди счастливые дни Святок до Богоявления или Крещения Господня. А после утренней Божественной литургии 7 января в большинстве храмов детвора из воскресных школ подготовила Рождественские праздники на радость себе, родителям и прихожанам. Светлана Козлова Фото Ольги Лабутиной