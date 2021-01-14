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Святое Рождество Печать
14.01.2021 04:14

Праздничные службы с 6 на 7 января прошли в десятках тысяч приходах русской церкви. Отрадно отметить, что в Рождество Христово во многих храмах Дубненско-Талдомского благочиния совершались две литургии – ночью и утром. Еще отраднее, что почти все молящиеся причащались Святых Христовых Тайн. Особенно проникновенно звучали вечные глаголы: «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» и до Рождества «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» и за душу трогало торжественное песнопение «С нами Бог!..»

 

Во всех храмах было зачитано Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Будем помнить, что никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем и постигшие нас испытания, ибо, аще на Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог, как воспевает в эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего в мир Спасителя».

В некоторых храмах благочиния после ночной литургии верующие смогли все вместе разговеться за хлебосольным церковным столом и порадоваться, что пост завершился и впереди счастливые дни Святок до Богоявления или Крещения Господня. А после утренней Божественной литургии 7 января в большинстве храмов детвора из воскресных школ подготовила Рождественские праздники на радость себе, родителям и прихожанам.

Светлана Козлова

Фото Ольги Лабутиной
  		 
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