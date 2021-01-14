Каким был 2020 год? Многие скажут: неоднозначным, непредсказуемым. Потому что впервые в новейшей истории человечеству пришлось столкнутся с пандемией такого масштаба, как COVID-19. Основной удар приняла на себя сфера здравоохранения. Врачи и медсестры оказались на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И даже в Дубне, объявленной «чистой зоной», без развернутых «ковидных коек», медицинским работникам приходилось трудиться с десятикратной нагрузкой. Как справляется со сложной ситуацией Дубненская городская больница? Какие ставит задачи, какие направления врачебной помощи планирует развивать? Об этом мы беседуем с главным врачом ДГБ Алексеем Осиповым. – Алексей Валентинович, как мы помним, 2020 год начался с долгожданного события – ввода в эксплуатацию нового хирургического корпуса. Завершены ли все юридические формальности этой процедуры? – Действительно, в начале года потребовалось немало усилий, чтобы принять новый корпус в работоспособном состоянии. Понятно, что у строителей главная цель – побыстрее сдать, а у нас – добиться устранения всех недоделок и дефектов. Также возникла необходимость в дополнительном оснащении, помимо стандартного. Это связано с тем, что у нас большой процент высокотехнологичных операций. Мы обращались к предприятиям города, получили поддержку. Сегодня в хирургическом корпусе трудятся 200 человек. Само здание нам на баланс уже передали. Ждем со дня на день, что у нас появится право оперативного управления движимым имуществом – я имею в виду оборудование. Без этих документов невозможно подать заявку на получение лицензий по различным видам высокотехнологичной медицинской помощи. – Переезд совпал с первой волной COVID-19. – Да, и надо было сразу, без раскачек, приспосабливаться к новым реалиям. Все специалисты трудились с полной отдачей, но объемы работы были на пределах наших возможностей. Пришлось вводить дополнительный штат дежурных врачей – терапевтов и хирургов, организовывать ночные смены эндоскопической, рентгенологической службы, УЗИ-диагностики… Ситуация усугублялась тем, что болел и медицинский персонал, чуть не половина кадрового состава выбыла из строя. Нагрузка на оставшихся врачей и медсестер, особенно на участковых терапевтов, возросла многократно, порой в 10-15 раз превышала нормативную, вызовы на дом обслуживались с утра и до полуночи. Но с поставленной задачей мы справились. В декабре двумя приказами регионального Минздрава внесены изменения в алгоритмы обследования и амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. Мазок ПЦР берется только у заболевших и один раз, а не с интервалом. Отменен ПЦР-тест при плановой госпитализации. Компьютерная томография показана при тяжелой форме течения болезни. – Как проводится вакцинация от коронавируса? – Постановлением губернатора определены группы риска. В первую очередь подлежат вакцинации работники лечебных и образовательных учреждений, силовых структур и служб жизнеобеспечения. У нас переболели почти три четверти сотрудников, остальным при отсутствии противопоказаний будут сделаны прививки. Вакцина двухкомпонентная, хранится при температуре минус 18 градусов, предварительно ее размораживают. На начало января мы получили 150 доз. Один флакон рассчитан на пятерых, поэтому мы сформируем группы по пять человек. В некоторых случаях перед вакцинацией проводим обследование на антитела, с этой целью производим забор крови из вены и направляем в институт Склифосовского. Как правило, на следующий день к полудню результаты анализов заносятся в федеральную базу. Если уровень иммуноглобулинов М и G (IgM и IgG) в норме, приглашаем на прививку. Вакцинация проводится в два приема, повторная инъекция на 21-й день. – В Дубне получают медицинскую помощь не только жители наукограда. С чем связано расширение географического охвата? – В период пандемии лечебные корпуса закрывались на карантин или были перепрофилированы под ковидные госпитали. Возник дефицит врачей, и к нам стали направлять больных со всего региона, а также соседних территорий. Если раньше иногородних было чуть более 40%, то сейчас около 70%. Примерно половина наших пациентов – из Подмосковья, в том числе, к примеру, из Талдомского района – более 15%; 18-20% – жители Тверской области, Москвы и других субъектов Российской Федерации. В немалой степени это связано и с тем, что в Дубне проводятся высокотехнологичные операции: за 9 месяцев прошлого года – около 600. Малоинвазивная хирургия занимает примерно 60% от всех оперативных вмешательств. Это очень высокий показатель. – Сколько специалистов в коллективе Дубненской горбольницы? – Более 900 человек: 224 врача, чуть более 450 медсестер. В прошлом году принято 29, еще два доктора вышли сразу после новогодних праздников. Обновление штата – обычный процесс: люди переезжают, уходят на пенсию или в декрет. У нас налажены контакты с вузами и колледжами, приглашаем молодежь, но серьезный акцент делается на привлечение высококвалифицированных специалистов. – В Дубну едут охотно? – Скажем так – с интересом, потому что у нас отличные условия и для работы, и для повышения квалификации, и для профессионального роста. Мы стараемся идти в ногу со временем, широко используем инновационные технологии. Врачи и медсестры Дубненской городской больницы постоянно участвуют в конкурсах «Лучший по профессии» и последние шесть лет одерживают победы, причем порой в двух, а то и в четырех номинациях из двадцати. Летом мы в числе четырех медицинских учреждений представляли наш регион на всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Его организуют «Лига здоровья нации», президентом которой является известный кардиохирург Лео Бокерия, и Министерство здравоохранения РФ. Центральной темой стала охрана здоровья населения в условиях новых вызовов, и наш проект «Здоровая семья – Здоровый город – Здоровая страна!» получил высокую оценку. В этом году заложили аллею памяти заслуженных врачей, которых уже нет с нами: высадили клены и ели. Записали гимн больницы, его авторы – наши сотрудники. – Поделитесь планами на ближайший год. – Планов у нас много. В конце января откроем сразу три детских отделения: хирургическое, травматологическое и урологическое. Они будут обслуживать юных пациентов из ближайших муниципалитетов, потому что такой специализации нет ни в Клинском, ни в Талдомском округах, а в Дмитровской больнице – лишь несколько коек детской хирургии. Дети с патологией будут поступать в хирургический корпус. Детская травматология станет частью травматологического отделения, под детскую хирургию и урологию будут отведены отдельные блоки. Имеется возможность организовать палаты детской реанимации. Специалисты нужного профиля у нас есть: детские хирурги, реаниматологи, анестезиологи. Мы готовились заранее, обучали персонал, привлекали врачей высокого класса, в перспективе эти направления будем укреплять кадрами. Лицензия уже получена. Дело за малым: немного перестроить палату реанимации и доукомплектовать операционную – поставку оборудования ожидаем в январе. Ко второму полугодию планируем завершить капитальный ремонт роддома. В последний раз его проводили почти два десятилетия назад. Работы уже ведутся, но сам роддом продолжает функционировать. Он является единственным в своем роде в Московской области, с отдельными боксами и повышенным уровнем комфорта и удобства. – Если ли какие-то подвижки по созданию в Дубне сосудистого центра? – Мы в очередной раз обосновали такую необходимость и заметно продвинулись вперед. Министерством здравоохранения региона принято решение об открытии в нашем городском округе сосудистого отделения, пакет документов передан в дирекцию единого заказчика. После ремонта в помещениях старого лечебного корпуса разместится сосудистый центр. – Спасибо, Алексей Валентинович, желаем успехов коллективу Дубненской городской больницы! Беседовала Ирина Алексеева