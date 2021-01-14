В Дубне продолжается масштабная вакцинация от COVID-19, сообщил глава города Сергей Куликов.

По информации главврача Дубненской городской больницы Алексея Осипова, с начала старта вакцинации от Covid-19, за три недели, вакцинацию в ДГБ прошли 90 человек. В зимние каникулы, 6 и 8 января, в поликлинике были провакцинированы 8 человек вакциной Эпивак (1-ая вакцинация) и 30 человек вакциной ГаммаКовид (2-ая вакцинация).

Среди тех, кто прошел вакцинацию, - медицинские работники, работники полиции, администрации округа, сферы образования, соцработники, сотрудники МФЦ, сферы торговли и просто жители. По завершению всех этапов вакцинации каждый получает сертификат (паспорт вакцинированного), дополнительно его можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг.

Вакцинация проводится исключительно добровольно и бесплатно - по полису ОМС. Пройти вакцинацию может любой желающий в возрасте от 18 лет. В том числе и жители из категории «60+». Вакцина противопоказана только беременным, кормящим матерям, аллергикам, а также людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями в фазе обострения. Препарат не вводится, если у человека высокая температура. Наличие антител не является противопоказанием.

В Подмосковье используется вакцина «Спутник V», разработанная Национальным Исследовательским Центром Эпидемиологии и Микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат вводят дважды – между уколами должно пройти три недели. Желающим сделать прививку от COVID-19 нужно не злоупотреблять алкоголем за три дня до и три дня после процедуры. В течение этого времени рекомендуется также отказаться от физических упражнений и не ходить в баню.

Перед тем как делать прививку необходимо проконсультироваться с врачом. Он должен провести осмотр и на основании анамнеза принять решение о возможности вакцинации.

Выбрать подходящий пункт вакцинации можно на сайте covid.mz.mosreg.ru. Записаться на прививку - через региональный портал Госуслуг uslugi.mosreg.ru или по номеру 122.