2020 год стал юбилейным для международного проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова-Горица»: ровно пять лет назад был подписан Договор о сотрудничестве и побратимстве двух городов. На самом же деле дружественные связи между Дубной и словенской Нова-Горицей зародились гораздо раньше, отсчет этот международный проект ведет с 2010 года. Завершение года ознаменовано сразу несколькими событиями, которые теперь уже войдут в летопись проекта – это вручение благодарностей его участникам и донаторам, а также проведением двух телемостов. «Дубна и Нова-Горица являются лидерами в организации совместных мероприятий и новых идей в рамках существующих связей между городами Словении и России», - сказала в приветственном обращении к участникам видеоконференции Советник-посланник Посольства РФ в Словении Г.И. Замятина. Итогом состоявшегося онлайн-общения между главами городов-побратимов и участниками проекта стало решение привлечь к уже существующим и сложившимся контактам экономическую составляющую. Глава Дубны С.А. Куликов поздравил своего словенского коллегу с присвоением городу Нова-Горице статуса «Культурная столица Европы - 2025». А еще, как планируют, в скором времени одна из известнейших велогонок мира «Джиро ди Италия» пройдет в нашем словенском городе-побратиме. Кроме того, в ходе телемоста было принято взаимное решение сторон об участии дубненских творческих коллективов в фестивалях, которые будут проходить в рамках проекта «Нова-Горица – культурная столица Европы-2025». Буквально на следующий день в администрации состоялось торжественное награждение участников проекта «Мосты дружбы», на котором глава города отметил: - Очень тепло пообщались в ходе видеоконференции со словенскими коллегами. Говорили о том, какие проекты уже были реализованы между нашими городами и странами, обсудили совместные планы на будущее. Будем надеяться, что ситуация в ближайшее время нормализуется, и мы снова сможем перемещаться на территории других государств, снова обмениваться делегациями. Вся работа, которая велась эти годы в рамках проекта, не осталась не замеченной. К нам в город пришли благодарности Посольства Российской Федерации в Республике Словении участникам проекта. То, что вы делаете (сказал Сергей Александрович, обращаясь к участникам) - это замечательно, поскольку именно благодаря такой активной и важной работе между нашими муниципалитетами завязались очень хорошие дружеские взаимоотношения, которые, я уверен, будут продолжаться. Стоит отметить, что за десять лет существования проекта организованы и проведены выступления городских коллективов в Словении, выставки художников Дубны в городах Любляна, Марибор, Мурска Собота и Нова Горица. Уже традиционными стали ежегодные обмены между учащимися и преподавателями гимназии Нова-Горицы и школой № 1 им. А.Я. Березняка. Но проект не смог бы состояться, если бы не помощь городских предприятий ООО «Тепловодомер-Сервис» (директор М.В. Карягина) и ООО «РАТА-Экспресс» (директор П.А. Насонов). - Я благодарю всех участников нашего проекта. Особая благодарность в поддержании и развитии взаимоотношений между городами Дубна и Нова-Горица Посольству России в Словении и лично господину Послу Тимуру Рафаиловичу Эйвазову. Уверен, что все мы - и российская, и словенская стороны - заинтересованы в развитии нашего проекта. Надеюсь, что к очередному юбилею нам будет о чем рассказать горожанам и нашим друзьям из Словении, - сказал в ответном слове руководитель проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова-Горица» Т.В. Карягин. Анна Сухая Фото автора и пресс-службы администрации города