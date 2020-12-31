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Проявить милосердие Печать
31.12.2020 04:03

В храмах Дубны проводится благотворительная акция «Дар рожденному Христу».

По традиции акция начинается 19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, и завершается 19 января, в праздник Крещения Господня. В храмах установлены специальные емкости для сбора подарков и ящички для денежных пожертвований, на которые также приобретут подарки для детей-инвалидов, для многодетных семей и семей, переживающих трудную жизненную ситуацию.

Принести в дар можно игрушки, развивающие игры, одежду, обувь, памперсы, постельное белье, предметы гигиены, а также продукты: крупы, консервы, макаронные изделия и т.п.

Подарки будут укомплектованы и переданы адресатам инициативной группой из священников, прихожан и волонтеров совместно с сотрудниками социальной службы города.

Не упустите возможность проявить милосердие, сделать доброе дело!
  		 
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