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Ключи от квартиры – на совершеннолетие Печать
31.12.2020 04:02

Ключи от однокомнатной квартиры вручил глава города Сергей Куликов дубненцу, оставшемуся без попечения родителей. Мальчик с пяти с половиной лет воспитывался в приемной семье. В конце декабря Александру исполнилось восемнадцать. Так что квартира стала хорошим подарком к его совершеннолетию.

Для всей Сашиной семьи это важное событие, поэтому вместе с парнем в Дубну из Ликино Дулева (города, где живет семья) приехали мама Елена Валерьевна, папа Александр Викторович и два брата Даниил и Валерий.

Глава города поздравил юного дубненца с совершеннолетием, после чего вручил ключи от квартиры. Он подчеркнул, что большую помощь и поддержку в вопросе обеспечения жильем ребят, оставшихся без попечения родителей, муниципалитету оказывает Правительство Московской области во главе с губернатором А.Ю. Воробьевым. В квартирах, приобретаемых для этой категории молодых людей и девушек, должен быть косметический ремонт, исправная сантехника – одним словом, в жилье можно заезжать и жить без весомых дополнительных затрат.

Александр признался, что очень рад, что теперь у него есть собственное жилье. Для него это хороший старт во взрослую жизнь и возможность строить более смелые планы на будущее. Как нам рассказал Саша, в настоящее время он учится в Орехово-Зуевском медицинском колледже по специальности «Медбрат». В будущем планирует продолжить обучение и поступить в медицинский вуз. И нет сомнений, что парень, как и мечтает, все-таки станет хирургом.

Трудолюбия, усердия, упорства ему не занимать, рассказывают родители. А еще Александр наделен сразу несколькими талантами – имеет абсолютный слух, владеет музыкальными инструментами (закончил музыкальную школу по классу «фортепиано»), получил образование в художественной школе. «Если бы видели, как Саша черным карандашом рисует блондинок, вы бы очень удивились. Смотришь на портрет: ну блондинка же, блондинка!» - не сдерживая эмоций поделился отец парня Александр Викторович. И у родителей, сегодня помогающих сыну оплачивать занятия с репетиторами для подготовки к поступлению в вуз, нет сомнений, что Саша обязательно еще многого добьется в жизни. Пока же поддержка нужна ему самому и отрадно, что ее оказывают не только родители (воспитывающие, к слову сказать, сразу пятерых сыновей!), но и государство, благодаря чему еще один молодой дубненец под Новый год справит новоселье.

Людмила Петрова

Фото Анны Сухой
  		 
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