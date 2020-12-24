В подарок к Новому году дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рождественский» на днях получил автомобиль. Ключи от столь нужного подарка директору Князевой Наталье вручили глава Дубны Сергей Куликов и депутат Мособлдумы Александр Орлов.

Необходимость в собственном автомобиле у дома-интерната была давно: что ни говори, а в интернате живут более трех десятков человек, обслуживать такую семью без автомобиля непросто. И вот мечта сотрудников и постояльцев «Рождественского» сбылась.

- Теперь получатели социальных услуг смогут без проблем доехать до медучреждений нашего города или по каким-то бытовым нуждам, например, в магазин, съездить в театр или посетить достопримечательности соседних городов. Надеюсь, что ограничительные меры вскоре будут отменены и социально-культурная деятельность возобновится в полном объёме, - поделился глава города С. А. Куликов. - У меня сложилось очень приятное впечатление от посещения дома-интерната, его состояния, там чисто и уютно. В «Рождественском» царит по-настоящему семейная атмосфера. Есть каминная зона, мягкая мебель, телевизор, новогодняя ёлка - всё по-домашнему. Люди действительно довольны своим нахождением в нем - это главное.

Глава города также пообщался с коллективом и узнал о главных проблемах, которые его волнуют. Одна из них – благоустройство территории дома-интерната. Вопрос взят в проработку. Будем надеяться, что в недалеком будущем благоустройство будет проведено, а пожилые дубненцы, проживающие в «Рождественском», получат еще один повод для радости.

Материал подготовила Людмила Петрова

Фото пресс-службы администрации города