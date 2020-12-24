На брифинге, проходившем в администрации города, и.о. заместителя главы по вопросам ЖКХ Строгов А.Г., а также руководители ресурсоснабжающих организаций города А.А. Сирош (генеральный директор АО «ЭНЕРГОТЕН») и АО «ПТО ГХ» (генеральный директор П.С. Гришин) рассказали о нововведении, которое в новом году, а точнее с 1 февраля 2020 года, ожидает дубненцев по части начисления и сбора платежей за коммунальные услуги. Сразу же стоит отметить, что речь идет исключительно о тех жилых домах, которые перешли на прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. Это чуть более 130 многоквартирных домов (дома под управлением ООО «Верхняя Волга», ООО «Управдом «Дубна», часть многоквартирных домов под управлением ООО «Управляющая компания «Дубна», «РегСтрой-Сервис», «Сириус»). Новшество будет вводиться поэтапно: с 1 февраля оно коснется 20% домов. - В 2016 году Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области был утвержден Единый порядок взаимодействия и информационного обмена единого информационно-расчётного центра с организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления Московской области в рамках организации начислений и сбора платы за жилые помещения, коммунальные и иные услуги. Органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области было рекомендовано применение этого единого порядка, - пояснил Алексей Геннадьевич Строгов. - Городской округ Дубна один из немногих муниципалитетов в области, который пока не перешел на этот порядок. Что имеется ввиду? Был разыгран конкурс по выбору оператора, который должен производить расчеты по новому порядку. Победителем стало МосОблЕИРЦ. Переход на расчеты с МособлЕИРЦ и означает работу по новому единому порядку. Дубна в этот процесс заходит практически последней – и в этом есть свой плюс: мы увидели ошибки, с которыми столкнулись другие муниципалитеты, и постараемся их учесть. Сейчас поставлена задача двум нашим ресурсоснабжающим организациям – «ПТО ГХ» и «ЭНЕРГОТЕН» перевести своих абонентов (примерно 12 тысяч) на новый порядок. Переходить будем поэтапно. Пока речь идет о 20 % абонентов, которые с марта будут получать квитанции от «МосОблЕИРЦ». Сейчас важно донести до жителей эту информацию, чтобы избежать с их стороны непонимания и паники. Тем более что все помним печальный пример, когда гражданам приходили двойные квитанции и происходили не всегда понятные действия с начислением платежей за услуги ЖКХ. Как пояснили руководители ресурсоснабжающих организаций П.С. Гришин и А.А. Сирош, поэтапный переход абонентов на взаимодействие с «МосОблЕИРЦ» был сделан не случайно. Так удастся минимизировать вероятность ошибок при трансформировании файлов, которые будут передаваться в ИРЦ – это сведения о количестве проживающих, адреса абонентов и т.д. Еще раз подчеркнем, что с 1 февраля будет осуществлен переход на расчеты через «МосОблЕИРЦ», соответственно в марте эти абоненты получат новые квитанции и будут оплачивать услуги через «МосОблЕИРЦ». Что касается задолженности, если такая имеется у жителя, то ее стоит оплачивать по старым квитанциям. Еще одно нововведение, которое коснется жителей: согласно законодательства, показания индивидуальных приборов учета должны будут передаваться платежному агенту (в срок с 15 по 25 число каждого месяца) по аналогии с передачей показаний электроэнергии, которые передаются напрямую платежному агенту. Передавать текущие показания индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в ООО «МосОблЕИРЦ» можно будет по телефону 8(49621)5-05-57, эл. почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , а также в офисе компании по адресу: ул. Понтекорво, д. 8. Режим работы: вт-пт 8:00-18:00 (без перерыва на обед), сб 8:00-14:00 (без перерыва на обед). А также в дополнительном офисе по адресу: ул. Макаренко, д. 21-А, пн-пт 9:00-18:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00. Если жителями не будут переданы показания приборов учета в указанный срок, то стоимость за горячую, холодную воду и водоотведение будет определяться исходя из среднемесячного потребления или норматива. После того, как показания будут переданы, будет произведен перерасчет. Анна Сухая Фото автора