На проходившем в понедельник на этой неделе заседании Высшего совета Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подвел итоги 2020 года.

По словам главы региона, всем муниципалитетам в этом году пришлось работать с удвоенной силой, чтобы не только противостоять пандемии, но и продолжать выполнять все те задачи, которые были поставлены областным и федеральным Правительствами, и при этом показывать достойные результаты.

«Сегодня мы отмечаем лидеров, которые работали наиболее успешно. Но, главная победа – чтобы каждый из почти 8 млн жителей Подмосковья мог сказать, что власть меняет его жизнь», - подчеркнул губернатор.

Эффективным критерием оценки работы муниципальных образований является «Рейтинг 50», который составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям. По итогам 2020 года городской округ Дубна занял 39 место.

«Уверен, мы движемся в правильном направлении, - отметил глава Дубны Сергей Куликов, - ведь по итогам 2019 года наш округ был в так называемой «красной зоне» и занимал 58 место. Мы поднялись на 19 пунктов - это, безусловно, положительная динамика».